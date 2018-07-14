一個英國家庭主婦追擊「戀童癖」的故事

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切爾西（Chelsea，化名）每天傍晚，都會照顧下課的孩子，為他們烹煮晚餐然後哄他們上牀睡覺。她日間大部分時間是一個普通的35歲無業主婦，但在小孩睡著以後，她會化身成10來歲的女孩克洛艾（Chloe），在網上追查那些試圖侵犯兒童的人。

切爾西向BBC記者琳達‧塞克（Linda Serck）分享了她的經歷。

圖片版權 Chelsea Hunter Image caption 每晚手機不離手已成為切爾西的習慣。

切爾西以「克洛艾」的名義，結識了74歲的阿卜杜勒拉烏夫（Abderraouf Qutteineh），兩周以來，他們交流了幾百段信息，內容愈來愈露骨，阿卜杜勒拉烏夫甚至會談及對未成年少女發生性行為的想像。

一個年過70歲的男子，與一個虛假的10來歲小女生進行了一系列的色情對話。

「你深入認識他們後，他們會把所有東西告訴你，」切爾西說。

然後，兩人相約見面。阿卜杜勒拉烏夫在火車站等待年紀和他的孫兒差不多的小女生，但最終出現的，是35歲的切爾西。

圖片版權 Shadow Hunters UK Image caption 阿卜杜勒拉烏夫

這是切爾西對戀童癖發動的鬥爭。切爾西把對話等證據交予警方，警察即場把阿卜杜勒拉烏夫拘捕。

「我們沒有想過，他這般年紀也會出現。」

「當我與他對峙時，我不是感到憤怒，我是覺得有點對不起他的家人，有點內疚感，事實上他才剛和太太從醫院離開。」

「多數的情況下，嫌疑人的家人也毫不知情。但突然之間，有警察上門，取走了他們家的電子用品，才知悉事件，他們其實也是受害者，會為他們感到難過。」

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來自英國肯特（Kent）的切爾西從去年8月起，一直過著雙面人生，白天她是平凡的家庭主婦，打理家務、照顧孩子，夜裏則是一個愛在網上找人聊天的小女孩。

「作為一個14歲的小女孩，對其他人來說，我白天應該在學校。」

「我要令他們相信我只是一個小女生，所以有時我會說要做功課和晚餐，那段時間其實我在照顧小孩。」

至今她已結識了逾50名男人，曾經向她表示想發生性關係，這些男子20來歲到70來歲不等。阿卜杜勒拉烏夫是當中年紀最大的一個。

圖片版權 Getty Images Image caption 但切爾西的行徑也被指妨礙警方調查。

是甚麼驅使切爾西這樣做，她回答說：「這是我一直以來想幫忙的事情。作為一個主婦，除了日常生活的雜事外，我沒有甚麼事情可做。」

「未當誘餌之前，我是完全不知道，原來世上有這麼多戀童癖在線狩獵。」

「有些人長得很帥，我心想：你在做甚麼？你不如把我屏蔽，但他們就是執意這樣做。」

「在第一次成事後，我回家痛哭，感覺很糟糕，感到既釋懷又憤怒的百感交集。」

「你要裝備好自己，心裏要很清楚即將面見的人，以為你是一個小孩。」

「第一次捉拿那些人時，我其實不太能想像會發生甚麼事，但最後，他們真的站在那兒等你，你要面對這個現實，當下我感到很懊惱，因為他們會在你面前說謊試圖瞞騙自己的行徑。」

Image caption 切爾西不是唯一一個做誘餌的人。

切爾西說，以前每晚，她都無事可做，只是看看電視，但現在則是手機不離手，繁忙地收取和發放訊息。

「我晚上生活徹底不一樣了，這樣說有點傻，但如果現在我晚上不當誘餌，就會覺得有點不自在，或是感到苦悶。」

「我當然繼續看肥皂劇，仍然會照顧好小孩，當小孩需要我時，我就要告訴那些戀童癖，我媽在叫我，你等一下。」

切爾西與丈夫同樣隸屬一個名為「影子獵人」（Shadow Hunters）的組織，這是一個由大人組成的組織，在社交網站上偽裝成小女生，在全國追擊那些想邀未成年少女發生性行為的那些人。

警方雖然會配合他們的行動，但不鼓勵他們這樣做，指他們的活動會阻礙正在進行的調查。

切爾西在「影子獵人」中得到很大支持，形容組織猶如她第二個家。

「我們開會工作時特別認真，但聖誕節等日子，我們會有聚會，一起開懷大笑。」

「當我們收到一些超越尺度的圖片，便會在群組中分享，一起取笑，讓大家放鬆心情，有助工作。」

圖片版權 Chelsea Hunter Image caption 她一直過著雙面人生。

切爾西的臉書圖像是一個少女，為求她採集的證據能夠在法庭上使用，她遵守一套清晰的指引，不能夠弄成一個主動引誘別人的圈套。

「我們不主動加任何朋友，是他們主動要求加我們，」她說：「我們答應他們的朋友邀請，不會主動發訊息，而我們第一件事告訴那個人的是虛假年齡，看他們會如何說下去。」

「指引訂明在首8至10個訊息中，我們要告訴他們那個虛假年齡至少3次。」

「我們不能夠套他們講話，是那些男人自己主動談及色情內容，也是他們主動邀約見面，這是他們的選擇，我們不鼓勵任何事情。」

切爾西向BBC分享了一些截圖，顯示這些對話如何迅速地變得充斥著性的內容。大部分內容越界得不能在此公開。

圖片版權 Shadow Hunters Image caption 首8至10個訊息中，切爾西要告訴他們虛假年齡至少3次。

圖片版權 Thames Valley Police Image caption 希克斯1988年起，有18宗性侵紀錄。

其中一宗案件涉及有多次性侵紀錄的彼得‧希克斯（Peter Hicks），這個人對切爾西是一場惡夢。

當時有一位母親知道女兒與希克斯有接觸後，把希克斯的資料放到社交網站，所以希克斯成為組織追蹤的其中一個重要目標。

希克斯真的加了切爾西的少女帳號。

「他要求小孩做的事情是難以想像，作為一個成年女性，我覺得很嘔心，特別是知道他以為與他聊天的是一個小孩。」

最後希克斯被判監4年，不過當時審案的法官不滿切爾西等追擊戀童癖的人士及組織，認為他們本身和希克斯完全沒有關係。

切爾西反駁說：「這明顯是警方的工作，但警方也承認，他們沒有辦法執行類似我們的工作。我們目的是和警方合作，不是搞對抗，我們會把所有資料、每樣證物都全盤交給警方。」

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根據當地警方資料顯示，嘗試誘惑小童發生性行為的罪案由2015年的9宗，升到2017年的90宗。BBC此前也報道過，數字顯示，愈來愈多案件使用類似切爾西等人及組織自發提供的證物。

警方發言人表示，不鼓勵這種行為，以免影響戀童犯罪網絡的調查工作。

一些兒童福利相關的非政府組織同意警方說法，認為這會構成風險，令犯罪者更加隱秘，影響警方調查和法律程序，甚至牽連無辜的人。

面對批評，切爾西說：「我希望批評我們的人的小孩，不會被有戀童癖的人看上。」

「如果我能夠作出改變，我不會管警方喜不喜歡，少一個有戀童癖的人在街頭，感覺更釋懷，我慶幸這些有戀童癖的人是跟我說話，不是與一個真小孩聊天。」