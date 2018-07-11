BBC事實核查：紅球衣是否英格蘭足球致勝秘訣
世界杯半決賽在即，英格蘭足球隊即將對壘克羅地亞。英國球迷們想法設法希望找到讓英格蘭隊再度捧杯的秘訣。
如果英格蘭獲勝，將與法國隊一決高下爭奪世界杯冠軍；如果輸了，英格蘭只能黯然離場，讓萬千球迷心碎。
此時此刻，英國球迷們正在絞盡腦汁，希望找到讓英格蘭再度捧杯的徵兆，畢竟距離1966年英格蘭上一次贏得世界杯，已經星移斗轉了50多年。
或許你認為贏得冠軍全靠球員在場上的拼搏，但有的球迷卻相信，球員場上的球衣顏色可能會影響比賽的結果。
這是因為英格蘭上次贏球穿的就是紅色球衣，所以紅色與英格蘭獲勝便有了非常緊密的關聯。
但是，英格蘭隊穿紅球衣時真的就表現更好嗎？
17場連勝
至今為止，英格蘭已經有穿紅色球衣連續17場保持不敗的驕人紀錄。
他們上一次穿紅球衣輸球還是8年前。在2010年的那場世界杯比賽中，英格蘭1-4輸給了德國。
不過，在周三（7月11日）迎戰克羅地亞的半決賽中，英格蘭將會穿白色球衣。
根據世界足聯的規定，被指定為「主隊」的球隊可以穿傳統顏色比賽球衣。如果「客隊」的傳統球衣與主隊球衣「撞衫」，客隊則穿他們的後備球衣。
但是，因為克羅地亞的傳統球衣是紅白格子相間，與英格蘭隊的傳統球衣顏色"紅"以及後備球衣"白"都有衝突，所以克羅地亞將以藍黑球衣上場比賽。
英格蘭隊在世界杯的半決賽中，有過穿白球衣的歷史。他們在1966和1990年的半決賽中都是白球衣上場。
不過，有些球迷還是覺得，如果英格蘭隊能在周三的半決賽中一襲紅衣出場就好了。
他們在社交媒體推特上，對英格蘭球隊的表現與穿球衣之間的關係發表諸多意見。
這些球迷的擔心有沒有道理啊？
紅與白
BBC事實查核分析了從1966年英格蘭奪冠到本屆世界杯四分之一決賽英格蘭對瑞典期間共約600場英格蘭隊的比賽，其中包括友誼賽。
在1966-2018年期間，英格蘭隊一共穿白球衣449次。他們贏了258次（57%），平了109場（24%），輸球82場（18%）。
穿紅色球衣的比賽共104場。他們贏了53場（51%），平了31場（30%），輸球20場（19%）。
如此看來，無論英格蘭穿紅還是穿白，輸球的機率大約都是五分之一，實際上，穿白色球衣輸球的百分比還稍稍低於穿紅色球衣的比賽。
在這些年中，英格蘭偶爾也會穿其它顏色的球衣出場。比如說，1996年，他們穿了一身靛藍，不過在很多人眼裏，這種顏色跟灰色差不多。
穿了靛藍球衣上場，英格蘭隊的輸球率還是20%，比白球衣略高少許。
1973年，英格蘭隊曾有三場比賽穿巴西球隊那種黃色球衣，但是卻沒有巴西隊的表現。他們三場全輸了。
那麼，球衣的顏色真的會影響球隊的表現嗎？
2008年，杜倫和普利茅斯大學的研究人員曾經發表論文，認為紅色球衣與英格蘭各大職業足球隊多年來保持常勝狀態有關聯。
他們說，自從1947年以來，英格蘭的足球勁旅，以紅色為傳統球衣的，奪冠的次數都比預期的多，比如，阿森納隊、利物浦和曼聯都是紅衣。
有一種理論認為，穿紅衣也許能讓一支球隊在心理上佔優勢，這是因為紅色總是讓人聯想到攻擊，可能會讓球隊更有自信，也讓對手感到咄咄逼人。
但還有一個更實際的原因可能是，紅色與其它明亮的顏色一樣，只不過讓人看得更清晰而已。
這讓場上隊員更容易看到隊友，特別是在傳球的時候。
2015年，荷蘭《運動科學雜誌》（Journal of Sport Science）曾經做過一項研究, 通過視頻檢測賽場上不同顏色球衣的辨析度。
根據這個研究報告，英格蘭的白色球衣是好消息，因為白色在綠色球場上最顯眼。
如此說來，穿紅還是穿白，勝負的機會幾乎一樣。
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