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世界杯半決賽在即，英格蘭足球隊即將對壘克羅地亞。英國球迷們想法設法希望找到讓英格蘭隊再度捧杯的秘訣。

如果英格蘭獲勝，將與法國隊一決高下爭奪世界杯冠軍；如果輸了，英格蘭只能黯然離場，讓萬千球迷心碎。

此時此刻，英國球迷們正在絞盡腦汁，希望找到讓英格蘭再度捧杯的徵兆，畢竟距離1966年英格蘭上一次贏得世界杯，已經星移斗轉了50多年。

或許你認為贏得冠軍全靠球員在場上的拼搏，但有的球迷卻相信，球員場上的球衣顏色可能會影響比賽的結果。

這是因為英格蘭上次贏球穿的就是紅色球衣，所以紅色與英格蘭獲勝便有了非常緊密的關聯。

但是，英格蘭隊穿紅球衣時真的就表現更好嗎？

17場連勝

至今為止，英格蘭已經有穿紅色球衣連續17場保持不敗的驕人紀錄。

他們上一次穿紅球衣輸球還是8年前。在2010年的那場世界杯比賽中，英格蘭1-4輸給了德國。

圖片版權 Getty Images Image caption 克羅地亞國家隊著名的紅白格子隊服將不會出現在與英格蘭隊的半決賽大戰中。

不過，在周三（7月11日）迎戰克羅地亞的半決賽中，英格蘭將會穿白色球衣。

根據世界足聯的規定，被指定為「主隊」的球隊可以穿傳統顏色比賽球衣。如果「客隊」的傳統球衣與主隊球衣「撞衫」，客隊則穿他們的後備球衣。

但是，因為克羅地亞的傳統球衣是紅白格子相間，與英格蘭隊的傳統球衣顏色"紅"以及後備球衣"白"都有衝突，所以克羅地亞將以藍黑球衣上場比賽。

英格蘭隊在世界杯的半決賽中，有過穿白球衣的歷史。他們在1966和1990年的半決賽中都是白球衣上場。

不過，有些球迷還是覺得，如果英格蘭隊能在周三的半決賽中一襲紅衣出場就好了。

他們在社交媒體推特上，對英格蘭球隊的表現與穿球衣之間的關係發表諸多意見。

這些球迷的擔心有沒有道理啊？

紅與白

BBC事實查核分析了從1966年英格蘭奪冠到本屆世界杯四分之一決賽英格蘭對瑞典期間共約600場英格蘭隊的比賽，其中包括友誼賽。

在1966-2018年期間，英格蘭隊一共穿白球衣449次。他們贏了258次（57%），平了109場（24%），輸球82場（18%）。

穿紅色球衣的比賽共104場。他們贏了53場（51%），平了31場（30%），輸球20場（19%）。

如此看來，無論英格蘭穿紅還是穿白，輸球的機率大約都是五分之一，實際上，穿白色球衣輸球的百分比還稍稍低於穿紅色球衣的比賽。

在這些年中，英格蘭偶爾也會穿其它顏色的球衣出場。比如說，1996年，他們穿了一身靛藍，不過在很多人眼裏，這種顏色跟灰色差不多。

穿了靛藍球衣上場，英格蘭隊的輸球率還是20%，比白球衣略高少許。

圖片版權 Getty Images Image caption 1996年歐洲杯半決賽中，現在的英格蘭主教練加裏夫·索斯蓋特穿靛藍球衣出場，輸給了德國。

1973年，英格蘭隊曾有三場比賽穿巴西球隊那種黃色球衣，但是卻沒有巴西隊的表現。他們三場全輸了。

那麼，球衣的顏色真的會影響球隊的表現嗎？

2008年，杜倫和普利茅斯大學的研究人員曾經發表論文，認為紅色球衣與英格蘭各大職業足球隊多年來保持常勝狀態有關聯。

他們說，自從1947年以來，英格蘭的足球勁旅，以紅色為傳統球衣的，奪冠的次數都比預期的多，比如，阿森納隊、利物浦和曼聯都是紅衣。

有一種理論認為，穿紅衣也許能讓一支球隊在心理上佔優勢，這是因為紅色總是讓人聯想到攻擊，可能會讓球隊更有自信，也讓對手感到咄咄逼人。

但還有一個更實際的原因可能是，紅色與其它明亮的顏色一樣，只不過讓人看得更清晰而已。

這讓場上隊員更容易看到隊友，特別是在傳球的時候。

2015年，荷蘭《運動科學雜誌》（Journal of Sport Science）曾經做過一項研究, 通過視頻檢測賽場上不同顏色球衣的辨析度。

根據這個研究報告，英格蘭的白色球衣是好消息，因為白色在綠色球場上最顯眼。

如此說來，穿紅還是穿白，勝負的機會幾乎一樣。

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