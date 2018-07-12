圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統訪英前，已經和梅首相在布魯塞爾的北約峰會上見過面。

在風景如畫的英國首相鄉間別墅契克斯莊園笑迎到訪的美國總統特朗普夫婦前，特里莎·梅首相剛完成了幾件大事：

批准兩名內閣重臣為抗議她的脫歐計劃遞交的辭呈、立刻重組內閣；

被保守黨的1922委員會召去開會聽批評時，堅決回懟，宣告內部不團結無異於找死，給工黨送分；

召集新內閣首次圓桌會，還在推特上發了一張新內閣全家福照片；

趕到布魯塞爾參加北約峰會；

趕回英國凖備接待美國總統夫婦的來訪。

這一切，特朗普夫婦在契克斯莊園女主人的臉上或許看不到絲毫流露。

圖片版權 AFP Image caption 特里莎·梅在脫歐掀起的英國政壇滔天巨浪中登上首相權座。她曾經支持留在歐盟。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 2016你年6月24日，前首相卡梅倫在脫歐公投結果出來後兌現自己的承諾，宣佈辭職。

一周前，英國脫歐事務大臣戴維斯（戴德偉）和外交大臣約翰遜先後辭職，以示對首相特里莎·梅最新脫歐方案的不滿和抗議。

一時間，英國政壇地震、內閣海嘯、首相失控、政府垮台、特里莎·梅或被迫下台之類的說法不絶於耳。

特里莎·梅被脫歐公投掀起的巨浪推送進入首相府，脫歐談判艱難緩慢，英國和歐盟計劃10月達成最後協議，難道最後關頭卻要被另一個大浪打翻下台？

或者，硝煙散盡屍橫遍野時，鐵娘子依舊笑立沙場？

政壇女強人，對於腹背受敵、朝不保夕的險惡處境和其他各種形式的危機自不陌生。

禍兮福兮？

BBC政治事務助理編輯諾曼·史密斯指出，梅首相的持久力不可小覷；"看看她那張內閣會議桌周圍，屍橫遍地……而她還在那裏。"

他認為大部分人不希望看到更多意外、混亂和可能出現的首相易人，人們真心厭倦了這些政治戲碼，甚至是害怕了。

梅首相現在確實處境脆弱，岌岌可危，"但離劇終落幕還遠著呢"。

BBC政治事務編輯庫恩伯格認為有兩種可以預見的情形。

圖片版權 Downing Street Image caption 首相府說，新內閣首次會議富有成果

情景一：梅首相的歐盟政策遭到脫歐派議員的背叛、拋棄；她若堅持己見，他們會迫使她拋棄這個政策；她若抗拒，他們就拋棄她。

他們做得到嗎？按照英國政治程序和保守黨規章，可以在議會發動對首相的不信任投票，但並不保證成功，梅首相也可能在硝煙中屹立不倒。

但是，如果脫歐派議員們採取經常投反對票的策略，即政府的計劃、措施提交議會表決時大家都投反對票，就可以讓首相寸步難行，一事無成，最後自己下台。

他們現在還是有可能做到這點。

情景二：遭幕僚離棄自然是重挫，但換個角度看，兩個令人費神費時的大臣走了，換上更順心順手的人，特里莎·梅的新內閣團隊對她更忠誠。

從衛生大臣改任外交大臣的傑里米·亨特第一時間表態，將堅定不移地支持首相。

反對脫歐陣營也安靜多了，因為首相的妥協方案實際上是一種站邊姿態。

可以說保守黨內部主流顯得更齊心，也因此將更有力。

前保守黨黨魁霍華德勳爵呼籲各方都"謙和一點"，還在BBC廣播4台《今日》節目中放話說，任何人如果發起對首相的不信任動議都是"極其愚蠢、極不明智之舉"。

圖片版權 PA Image caption 戴維斯曾負責脫歐事務

圖片版權 PA Image caption 約翰遜7月9日 離開倫敦市中心的 外相官邸，神色凝重

第三要素

不過，上述無論哪一種情境成真，歐盟是否配合很關鍵。

如果歐盟態度鬆動，更靈活，梅首相可能有機會扳回比分；如果布魯塞爾乾脆利落地駁回她提出的妥協方案，那就會出現這樣的尷尬局面：脫歐戰略不存在了，梅的同事幕僚還有什麼可捍衛的？

另外，因為不滿脫歐妥協方案辭職的兩位前內閣大臣離職後的言行、面目也很重要。他們會成為友善的批評者還是怒不可遏的對手？

他們的決定有可能左右局勢。

從旁觀者角度來看，梅首相的政府可能離解體和新一輪大選又近了一步，但經過這次震蕩保守黨內部主流也可能更強大。

晚上，她在議會保守黨委員會挨批評，不服，反駁說，保守黨內部現在還不團結，那就坐等工黨領袖科爾賓乘機上台吧。

旁觀者看來，梅首相現在或許無法完全掌控局勢，但至少目前仍大權在握。

圖片版權 PA

今年6月，特里莎·梅表示希望在議會夏季休會前通過脫歐法案，10月份與歐盟達成協議。內閣辭職風波給這個時間表打了問號。

英國議會今年7月20日- 9月5日夏季休會。

按計劃，英國應該在2019年3月29日退出歐盟，但雙方還沒有就脫歐後的雙邊貿易安排達成協議。

歐盟擔心英國政壇不穩可能拖累脫歐進程。

英國在野的工黨認為保守黨"內訌"不重要，重要的是脫歐這件事本身。

反對脫歐的英國工黨議員楚卡·烏姆納看來，那就是政壇"一場肥皂劇變成了喜劇；要不是關係到數十萬人的就業安全，本來是挺可笑的。"

圖片版權 PA Image caption 左起：前外交大臣約翰遜、首相梅、前衛生大臣現外交大臣亨特。

外媒想多了？

外相鮑里斯·約翰遜7月9日辭職後，國際間許多評論員預言梅首相掌權的日子這下屈指可數了。

衛生大臣傑里米·亨特接任外相的任命宣佈後，"中國女婿"字樣在中國媒體遍地開花，因為亨特的夫人是華裔。

法國保守派報紙《費加羅報》（Le Figaro）宣稱，約翰遜辭職"砸碎了來之不易的脫歐計劃。威斯敏斯特的巷道走廊裏，刀已出鞘。"

該報駐倫敦記者預計今夏是特里莎·梅的苦夏。

圖片版權 Guancha

當時，德國媒體無法不把倫敦威斯敏斯特的風波跟世界杯足球賽相提並論。

中間偏左的明鏡在線直接把梅首相跟英格蘭隊主教練索斯蓋特比照：相同的是都有一場接一場的硬仗要打，不同的是索斯蓋特前面還有半決賽和決賽，而梅的決戰之役已經開打。

"英國再贏一個點球也無濟於事，因為歐盟在脫歐這件事上沒有加時賽的規定。"

柏林的自由派媒體判斷梅首相真的需要擔心自己的職位是否難保了。

布魯塞爾的談判代表攤開雙手：沒辦法，只能等倫敦政壇大戲謝幕再決定下一步行動。

西班牙報刊聚焦梅首相的政府陷入重大危機時被迫"走鋼絲"，難免令人擔心脫歐談判因此延誤。

荷蘭報紙判斷說"英國政府內閣徹頭徹尾一團糟"。

俄國媒體認為梅首相已經無力內閣，但對英俄關係是否因此有變化保持緘默。

伊朗官方媒體和親改革派媒體對英國政壇風波的看法相似，前者認為英國政府瀕臨崩潰，後者形容"辭職海嘯"加深了內部分裂。