圖片版權 Wild Wookey Image caption 薩默塞特郡的一處洞穴

近日，泰國12名少年足球員和教練被困山洞，經歷了19天的救援終於成功出洞，最先發現他們的是兩名英國專業洞穴潛水員。這一事件凸顯了洞穴探險的風險，也顯示出英國在這個領域十分專業。

英國有4000名洞穴探險者。許多人稱，儘管洞穴探險有安全風險，但事故仍然罕見。那麼，為什麼洞穴探險這麼流行？

「我仰臥躺著，在一池水中移動，洞頂岩石就在我面前，」埃克塞特大學洞穴探險俱樂部成員摩根（David Morgan）今年23歲，他回憶起了小時候印象最深的一次洞穴探險，「直到今天，我仍然記得當時不慌不忙從洞穴另一邊出來時的成就感」。

英國有很多洞穴，大部分位於約克郡谷地、德比郡峰區、威爾士南部布雷肯比肯斯山脈和薩默塞特郡的門迪普丘陵。

洞穴探險的過程中，需要徒步、爬山、攀岩、繞繩下降、露營或潛入冰冷湖泊等。對於許多從未嘗試過的人來說，他們可能會感到不安甚至恐懼。

圖片版權 Wild Wookey Image caption 英國洞穴探險協會稱，約克郡谷地的洞穴中每年大約有7萬人上培訓課程。圖為薩默塞特郡的一處洞穴。

安全嗎？

英國洞穴探險協會（British Caving Association）的艾倫（Tim Allen）稱，每年大約有7萬人在約克郡谷地的洞穴中參加培訓課程。

英國的大部分洞穴仍未被發掘。威斯敏斯特洞穴探險團隊（Westminster Speleological Group）的休厄爾（Andy Sewell）有40年洞穴探險的經驗。他說，大家知道有約60英里長的洞穴存在，但沒有發現它。

至於安全方面，他認為，「你要很謹慎」，要保持鎮定、不驚慌。

圖片版權 Andy Sewell Image caption 休厄爾曾在1996年發現北愛爾蘭的一處洞穴

美國國家洞穴協會稱，最常見的洞穴探險事故包括摔倒、被墜落物體砸到或體溫過低。該協會也指出，多見的事故原因有判斷錯誤、沒有或只有極少洞穴探險經驗等。

6月23日，12名11歲至16歲的泰國少年足球隊員和他們的1名25歲的助理教練進入泰國北部清萊府一座國家公園內的洞穴「睡美人洞」（Tham Luang），結果被困洞內。營救他們的國際救援團隊包括潛水專家和專業的洞穴潛水員。泰國一名前海豹突擊隊員沙曼（Saman Gunan）在協助救援時，因氧氣用盡而在洞穴內身亡。

圖片版權 Andrew McLeod Image caption 埃克塞特大學洞穴探險俱樂部經常在德文郡附近的洞穴舉行探險活動

艾倫說，洞穴探險肯定有風險，但事故卻並不常見。

他認為，多年來天氣預報技術的進步，加上衣物越來越保暖，洞穴探險已經越來越安全了。

艾倫今年57歲，他從青少年時期就開始探索洞穴，目前每周仍然會去兩次，這麼多年他只遇到了兩次事故。其中一次，大雨之後他被衝進了一個洞穴，當地的救援團隊趕來設法將他救了出去。

他說，壞運氣和錯誤的判斷有時仍會導致事故，但是總體來說這不是一項很危險的運動。

通往另一個世界的大門

在一家戶外活動學校擔任導師的福克斯（Mark Fox）表示，他帶學生第一次到洞穴時，他們總是很焦慮、害怕。

「那裏沒有自然光，他們害怕光會滅，」他說。

探險的過程中，會有什麼樂趣？20年前就開始洞穴探險的福克斯說：「進入洞穴就像進入了通往另一個世界的大門。」

圖片版權 Mark Fox Image caption 福克斯說，探險的樂趣在於見到其他人沒機會見到的東西

他在蘇格蘭探險之旅中看到史前動物劍齒虎、犀牛和熊的殘骸，「你很難想像，那些東西已經在那裏存在了6500萬到7000萬年了，」他興奮地說。

22歲的戴維斯（Ari Cooper-Davis）來自英國坎布裏亞郡，他認為洞穴探險可以「讓人放鬆精神」，但整個過程仍有許多問題要處理。

他說：「要考慮很多事情，我去哪兒，怎麼出去，有多長時間探索，有沒有足夠的電池撐到最後，需不需要什麼設備保障安全？」

圖片版權 Suzanne Owen Image caption 戴維斯說，他在第一次洞穴探險前，有一些害怕

專業洞穴探險者賓丁（Chris Binding）認為，除了去另外一個星球，沒有比洞穴探險更棒的體驗了。他也指出，這比大多數人想像的更安全，「真的，這和晚上去爬山沒什麼不同」。

戴維斯承認，洞穴探險聽起來並不有趣，「很冷，很黑，很潮濕，很累人。膝蓋會痛，頭會撞到洞頂，還要在厚厚的淤泥中爬行」。

圖片版權 Andrew Horeckyj Image caption 專業洞穴探險者賓丁（Chris Binding）認為，除了去另外一個星球，沒有比洞穴探險更棒的體驗了。

但他也認為，所有這些體驗組合成了一個豐富多彩、讓人興奮的冒險旅途，洞穴裏也有美景，壯觀的瀑布在陽光中湧下。

「洞穴是英國最後幾個未被開發的地區之一，你可以成為發現某些新事物的第一人。這是一種奇妙的感覺。」