泰國溶洞事件背後的「探洞者」：穿行在沒有自然光的荒野
近日，泰國12名少年足球員和教練被困山洞，經歷了19天的救援終於成功出洞，最先發現他們的是兩名英國專業洞穴潛水員。這一事件凸顯了洞穴探險的風險，也顯示出英國在這個領域十分專業。
英國有4000名洞穴探險者。許多人稱，儘管洞穴探險有安全風險，但事故仍然罕見。那麼，為什麼洞穴探險這麼流行？
「我仰臥躺著，在一池水中移動，洞頂岩石就在我面前，」埃克塞特大學洞穴探險俱樂部成員摩根（David Morgan）今年23歲，他回憶起了小時候印象最深的一次洞穴探險，「直到今天，我仍然記得當時不慌不忙從洞穴另一邊出來時的成就感」。
英國有很多洞穴，大部分位於約克郡谷地、德比郡峰區、威爾士南部布雷肯比肯斯山脈和薩默塞特郡的門迪普丘陵。
洞穴探險的過程中，需要徒步、爬山、攀岩、繞繩下降、露營或潛入冰冷湖泊等。對於許多從未嘗試過的人來說，他們可能會感到不安甚至恐懼。
安全嗎？
英國洞穴探險協會（British Caving Association）的艾倫（Tim Allen）稱，每年大約有7萬人在約克郡谷地的洞穴中參加培訓課程。
英國的大部分洞穴仍未被發掘。威斯敏斯特洞穴探險團隊（Westminster Speleological Group）的休厄爾（Andy Sewell）有40年洞穴探險的經驗。他說，大家知道有約60英里長的洞穴存在，但沒有發現它。
至於安全方面，他認為，「你要很謹慎」，要保持鎮定、不驚慌。
美國國家洞穴協會稱，最常見的洞穴探險事故包括摔倒、被墜落物體砸到或體溫過低。該協會也指出，多見的事故原因有判斷錯誤、沒有或只有極少洞穴探險經驗等。
6月23日，12名11歲至16歲的泰國少年足球隊員和他們的1名25歲的助理教練進入泰國北部清萊府一座國家公園內的洞穴「睡美人洞」（Tham Luang），結果被困洞內。營救他們的國際救援團隊包括潛水專家和專業的洞穴潛水員。泰國一名前海豹突擊隊員沙曼（Saman Gunan）在協助救援時，因氧氣用盡而在洞穴內身亡。
艾倫說，洞穴探險肯定有風險，但事故卻並不常見。
他認為，多年來天氣預報技術的進步，加上衣物越來越保暖，洞穴探險已經越來越安全了。
艾倫今年57歲，他從青少年時期就開始探索洞穴，目前每周仍然會去兩次，這麼多年他只遇到了兩次事故。其中一次，大雨之後他被衝進了一個洞穴，當地的救援團隊趕來設法將他救了出去。
他說，壞運氣和錯誤的判斷有時仍會導致事故，但是總體來說這不是一項很危險的運動。
通往另一個世界的大門
在一家戶外活動學校擔任導師的福克斯（Mark Fox）表示，他帶學生第一次到洞穴時，他們總是很焦慮、害怕。
「那裏沒有自然光，他們害怕光會滅，」他說。
探險的過程中，會有什麼樂趣？20年前就開始洞穴探險的福克斯說：「進入洞穴就像進入了通往另一個世界的大門。」
他在蘇格蘭探險之旅中看到史前動物劍齒虎、犀牛和熊的殘骸，「你很難想像，那些東西已經在那裏存在了6500萬到7000萬年了，」他興奮地說。
22歲的戴維斯（Ari Cooper-Davis）來自英國坎布裏亞郡，他認為洞穴探險可以「讓人放鬆精神」，但整個過程仍有許多問題要處理。
他說：「要考慮很多事情，我去哪兒，怎麼出去，有多長時間探索，有沒有足夠的電池撐到最後，需不需要什麼設備保障安全？」
專業洞穴探險者賓丁（Chris Binding）認為，除了去另外一個星球，沒有比洞穴探險更棒的體驗了。他也指出，這比大多數人想像的更安全，「真的，這和晚上去爬山沒什麼不同」。
戴維斯承認，洞穴探險聽起來並不有趣，「很冷，很黑，很潮濕，很累人。膝蓋會痛，頭會撞到洞頂，還要在厚厚的淤泥中爬行」。
但他也認為，所有這些體驗組合成了一個豐富多彩、讓人興奮的冒險旅途，洞穴裏也有美景，壯觀的瀑布在陽光中湧下。
「洞穴是英國最後幾個未被開發的地區之一，你可以成為發現某些新事物的第一人。這是一種奇妙的感覺。」