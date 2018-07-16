英國王室新發佈：路易小王子受洗 萌照超可愛
- 2018年 7月 16日
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英國王室發佈一組路易王子受洗的全家福照片。
其中四張照片由名人攝影師馬特.霍利約克 （Matt Holyoak）主筆。路易小王子是於上周一（7月9日）在聖詹姆斯宮皇家禮拜堂接受的洗禮。
他是劍橋公爵夫婦威廉和凱特的第三個孩子。
照片的拍攝地點是在克拉倫斯宮花園和客廳(the morning room)。據霍利約克說，拍攝時大家都很放鬆，氣氛很好。
下面這張小王子咧著嘴喜笑的照片是由劍橋夫婦當天的私人攝影師馬特·波蒂厄斯（Matt Porteous）捕捉到的瞬間。
受洗前，路易王子正在酣睡中。
凱特當時形容小王子「非常放鬆和安靜」。凱特對坎特伯雷大主教賈斯汀·韋爾比開玩笑說，「希望他受洗時也這樣」。
受洗儀式大約40分鐘。
全家福照片中還有薩塞克斯公爵夫婦、查爾斯王子夫婦以及凱特娘家人。
霍利約克說，希望他的照片抓到了受洗的「喜悅」。
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