歌星與BBC對簿公堂 個人隱私與新聞自由之爭

圖片版權 Reuters Image caption 77歲的英國老牌歌星克里夫·理查德爵士在維護隱私案中勝訴。

一次「突發新聞」直播報道，引發出一樁維護隱私權的案件。對簿公堂的是英國大名鼎鼎的人物和機構，也讓本案圍繞的個人隱私和新聞自由之爭更加引起關注。

這一案件涉及的的訴方是英國赫赫有名的老牌歌星克利夫·理查德爵士（Sir Cliff Richard)，而辨方是蜚聲全世界的英國廣播公司BBC。

周三（7月18日）英國高等法院（High Court）判決：BBC侵犯了理查德爵士的個人隱私，必須作出賠償。

裁決一齣轟動英國，立刻成為各大媒體頭條報道，並成為各大報紙周四的頭版新聞。

陳年舊案

本案的起點，是2014年8月14日下午一次警察查案搜查行動。當天，南約克郡警方就理查德早年涉嫌性侵犯的指稱，到他的一處鄉間豪宅搜查，理查德當時人在外地。BBC派出直升飛機在豪宅上空拍攝推出突發新聞進行現場直播。

BBC一直堅持認為，這是記者在做分內的工作，並將這一次的報道行動，提名參加一次新聞獎的「獨家新聞」類別評比。

然而，搜查行動之後，理查德沒有被拘押，也沒有被控罪。2016年6月，檢控部門因為證據不足終止了指稱他涉嫌性侵犯的案件。

2016年7月，理查德對BBC和南約克郡警隊提起訴訟。他堅持，BBC的報道是對他個人隱私的「嚴重侵犯」。

法官判決：理查德勝訴，BBC以「追求轟動效果」的方式「嚴重」侵犯了他的隱私權。

雖然BBC方面認為當天是基於言論自由和新聞自由權限內的合情合理報道，但法官不予接受。

法官在裁決中還證實，在此案件開審之前，南約克郡警隊已經承認對事件負責，並同意向理查德賠償40萬英鎊。

媒體監督

圖片版權 PA Image caption BBC新聞時事總監弗蘭·恩斯沃斯在法庭裁決後表示，裁決的影響"不光涉及BBC，還包括所有媒體"。

BBC新聞時事總監弗蘭·恩斯沃斯在法庭裁決後發表的聲明表示：「對理查德爵士蒙受的壓力致歉。我們理解此案對他的嚴重影響。」

「反思之後我們認為，有些事情的確可以用不同的方式處理，但是法官裁定公開點名理查德爵士是非法的。即便BBC沒有動用直升飛機拍攝，即便不那麼重點報道這個故事，法官仍然會認為這次報道是非法的，儘管裁決認為我們對搜查的報道正確無誤。」

該聲明還表示，裁決的影響「不僅關係到BBC，還包括所有媒體」。

「這不僅僅事關對個人的報道。這還意味今後警方的調查，對人們住宅的搜查可能會在沒有媒體報道監督的情況下進行。這將讓對警方活動進行監督更加困難，我們擔心這還將影響公眾知情權這一更大的原則。」

「我們認為，這不符合自由和新聞自由的原則，而這些是我們國家一代又一代人最看重的中心。」

國際巨星

克利夫·理查德爵士，原名哈里·韋伯（Harry Webb），今年77歲，是英國流行音樂歷史上最受歡迎和演藝生涯最長的歌星之一，被譽為「英國貓王」。

他在1960至80年代曾風靡全球，2013年發行了他的第100張專輯。1995年，他被英國女王伊麗莎白二世授予爵位。

2012年，前BBC主持人薩維爾性侵醜聞曝光後，英國警方展開專案行動，對成百上千項性侵指稱展開調查。

在這樣的背景下，理查德也被指稱曾在1980年代對未成年男童有性侵行為。

Image caption 英國廣播公司BBC是全球最大的公營媒體

理查德說，自己清白無辜，卻遭遇如此公開報道，身心都很受困擾。

他說，在2014年8月住宅被搜查直播報道之前一直定期工作，每隔一年半左右能推出新唱片，而且舉辦數場演唱會。但是，在檢控官決定不再對他提出檢控之前，他有兩年的時間無法安心工作。

在法庭宣佈裁決後，理查德當場落淚，說需要些時間來消化這一判決結果。他的代表律師說，此案的動機「並不是為了個人從中受益」，而是要"糾正錯誤」。

律師還說，此案提出了一些「重大的問題」，其中包括BBC管理層如何監管記者的工作以及BBC將重點放在抓獨家新聞而不是尊重理查德的權益。

在回應法庭裁決時，南約克郡警隊隊長斯蒂芬·沃爾森表示，接受法庭的決定，並對「早期的」錯誤道歉。

而BBC則回應表示，正在考慮是否提出上訴。

新聞報道

對BBC的這一態度，曾經擔任BBC信託會主席的前香港總督彭定康爵士表示，如果BBC不服裁決提出上訴，將是「不可理喻」的。

彭定康爵士在BBC的節目中認為，BBC應該 「吞下這個苦果，坦誠犯了錯誤，向理查德道歉，然後向前看，下不為例。」

他仍然對BBC的新聞報道加以肯定，說這一事件「瑕不掩瑜」，不能體現BBC最上乘的新聞報道。

根據英國高等法院周三的裁決，理查德將獲得一般性賠償金19萬英鎊，另外2萬英鎊追加賠償針對BBC提名該報道參加「獨家新聞」類別評比。

法庭還將就理查德蒙受的經濟損失作出裁決，因為性侵指稱曝光後，他的寫書合同以及公開活動等被紛紛取消。

英國新聞界對法庭的這一裁決紛紛表示擔憂。

英國《衛報》認為，法庭裁決將對英國媒體今後報道尚未提出指控的警方調查有重大影響。

由於英國法院普遍接受嚴格「遵循先例」的原則，英國報界編輯和媒體方面的律師表示，本裁決等同於為媒體今後報道設立新法。