英國警惕華為在英業務 工程流程引發隱憂

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近日英國政府針對華為寬帶及移動基建設施發表報告。報告稱，英國政府只能「有限保證」華為產品對國家安全沒有威脅。

調查顯示，華為工程流程存在缺陷，使得「英國電信網絡暴露於新的風險之下」。

華為回應稱，他們認識到「一些地方有待改進」。華為一位發言人隨後補充：「我們感謝這種反饋，會致力於解決這些問題」。「網絡安全仍然是華為的首要任務，我們會繼續主動改善我們的工程流程及風險管理系統，」這位發言人稱。

華為是世界最大電信設備製造商，也是英國寬帶及移動網絡設施主要供應商。

這份報告由華為網絡安全認證中心（HCSEC）撰寫。2010年，由於公眾擔心英國電信與其他公司使用華為產品會形成威脅，該中心由此成立。中心由包括情報機構政府通信總部（GCHQ）在內的英國安全部門監管。

圖片版權 PA Image caption 該報告有英國情報機構政府通信總部的官員參與。

報告稱，華為在此前已經明確的缺陷上「少有進展」，英國對此感到失望。

報告還指出，2017年英國曾派相關人士赴深圳考察，發現華為對第三方配件的使用情況未能妥善審查。

「經調查確認，不是所有的組件都通過這一流程進行管理，特別是對安全至關重要、應用於多種產品中的第三方軟件，華為都未能有足夠管控，」報告中寫道。

與此同時，美國也正在加緊相關措施，禁止華為設備進入該國網絡。

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由於擔心北京方面可能強迫華為交出敏感數據，澳大利亞政府也在考慮禁止華為參與本國5G網絡項目。

這是英國第四次針對華為推出年度報告。此前三份報告得出結論，華為對英國國家安全構成的所有風險「已得到緩解」。

潛在干擾

安全專家、英國政府通信總部前顧問艾倫·伍德沃德（Alan Woodward）表示：「要想使英國政府有信心在關鍵領域使用其設備，華為做的似乎不夠。」

伍德沃德補充道，政府通信總部國家網絡安全中心（NCSC）早前還曾對另一家中國公司中興（ZTE）發出警告，使得人們更加關注北京通過的新法律，賦予政府干涉自己產品的權力。

英國政府通信總部國家網絡安全中心表示，撰寫這份報告的HCSEC監督委員會為評估華為風險「起到了寶貴作用」。