BBC事實核查：英國青少年性生活是否比以往更少

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已經不是第一次了，我們又聽到一代不如一代的說法。

隨便搜索一下"青少年的性生活是不是變少了"這樣的總是，單在英國就彈出了150萬條結果，包括大量明確回答"是"的文章——而很可能，這一切都是因為社交媒體。

最新的一些詞條是來自於英國孕期諮詢服務處（British Pregnancy Advisory Service，簡稱BPAS）的一份報告，它研究的是青少年懷孕率下降背後的原委。

它提出這一論點的依據是什麼？

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該慈善機構對1000名青少年作了調查，發現他們將很多的重心放在了學習以及和家人共處上。

報告還舉了英國通訊管理局（Ofcom）的數據，顯示"過去3年年輕人用在互聯網上的時間增加了45.5%"。

而報告還指出，在16歲以下的年輕人當中，只有小部分（約30%）的人聲稱自己是性活躍者。

由此，報告假定："這一社會互動圖景可能是青少年懷孕率下降的原因之一。"

報告的作者及政策研究主管凱瑟琳·奧布萊恩（Katherine O'Brien）向BBC事實核查部門表示，該研究並不能顯示青少年性活躍度在下降，因為它僅搜集了一段時期的數據。

她指出，在接受調查的青少年中，只有非常小的一部分（14%）表示他們"很少或者幾乎不"使用避孕；奧布萊恩稱，雖然這個比例很低，但仍然顯示青少年懷孕率的下降可能是因為青少年的性生活較過去幾代人少。

不過她強調，這是猜測，而她"不想作過多推斷"。

正如報告本身所指出的，我們並不知道這當中代表了多少無保護措施的性生活"劇情"，於是這14%或許代表的是那些"只有過一兩次性生活"的年輕人。

緊急避孕措施現在比過去更容易獲得，也可能是青少年懷孕率下降的原因之一——而我們並不知道，接受調查的青少年當中，說自己"很少或者從不"使用避孕措施的人是否包括採取事後措施的那些。

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我們有一些來自英國全國性態度與生活方式調查報告（Natsal）的全英性行為統計數據。它由倫敦大學學院（University College London）的研究員在1990-91、1999-2001及2010-12年進行，是英國有史以來關於性行為最全面的調查。

調查發現，16歲以下的性活躍人士比例自90年代後期至今並未有明顯改變（約30%），不過從20世紀中葉開始，第一次性經驗的平均年齡就一直在下降。

從90年代初第一次進行調查至2010年代初的第三次調查之間，16-18歲的人士當中，表示自己已經有過性經驗的比例有所上升。

青少年懷孕

很多媒體報道都將青少年懷孕率下降是性活動減少的證據——但是我們由此所能確定的只是無保護措施的性行為正在下降，或者事後藥丸使用率在提高，或者二者並存。

這或許部分歸功於政府為期10年青少年避孕計劃（Teenage Pregnancy Strategy）的高度成功。該計劃重點是提升避孕措施的普及率以及加強相關教育。

BPAS的報告確實指出，"避孕方法更普及和有效"是"青少年懷孕率下降的關鍵因素"。

其他國家——特別是美國——則有一些證據顯示，它們的青少年可能確實性生活更少，不過英國這一方面的數據根本不存在。

此外還有更加複雜的因素——性調查基本上都出了名的不可靠。其中一個語氣就是異性戀男性報稱自己擁有的性伴侶數量常常比異性戀女性為多。

所以，要說到青少年的性生活是否變少了：我們並不真正知道青少年到底有多少性生活。我們同樣並不真正知道過去的青少年有多少性生活。

事實上，我們並不真正知道任何人到底有多少性生活。