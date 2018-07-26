英國河裏淘到大金塊 500年不遇

圖片版權 Paul Jacobs Image caption 金塊是兩年前在河裏淘到的，但現在才公之於眾。

一夜之間，英國媒體轟動了。從全國性嚴肅大報、地方小報和倫敦火車地鐵上的免費報紙，從BBC到谷歌新聞，都被一塊金磚刷了屏。

據稱這是英國迄今為止被淘到的最大的天然金塊，重85.7克，價值估計超過5萬英鎊。

不過，這個金塊是兩年前，2016年，在蘇格蘭一條神秘的河裏，被一位神秘的淘金客發現的。"神秘"是因為那個幸運兒到現在仍隱名埋姓，也不公布具體在哪條河裏找到金塊的。

他的朋友，淘金器材供應商和黃金事務專家利昂·科克（Leon Kirk）7月25日晚上向媒體透露了這個消息。

科克說，他的神秘淘金客朋友不願公布具體河流、水域的原因是怕導致淘金熱，從而毀了那條河。

不過，他透露這位業餘淘金發燒友過去兩年裏又在同一條河裏找到了更多金砂，都比較細小。

"這種信息當然不能隨便公開。"

圖片版權 Paul Jacobs Image caption 淘金器材供應商、黃金專家利昂·科克（Leon Kirk）認為他朋友淘到的這塊金以其稀有，估價至少5萬英鎊

淘金過程頗具戲劇感。

神秘淘金客過去20年來一直把淘金作為業餘愛好。淘金在英國可以說是個比較神秘的圈子，行蹤相對比較隱秘。

他說淘到那個金塊的過程並不尋常，得穿上防水服，戴上潛水面具，俯臥在河裏，用目光掃描捕捉，用圈子裏的行話說，叫"狙擊"。

他當時全副武裝趴在水裏，在河牀的一條壑隙裏發現一些細小的金砂，順著河溝，發現一處坑窪，窪底有一塊東西，是他熟悉的金黃色，不規則狀，邊棱圓潤。

他說："我脫了手套，撿起那塊東西，跳出水面，對我的朋友大喊'中彩了！'"

"我們都驚呆了，不敢相信是真的。我這輩子還沒見過這樣的東西。"

圖片版權 Paul Jacobs Image caption 河裏淘金的姿勢之一：「狙擊」

這塊金子現在被它的主人存在保險箱裏，也不確定該拿它怎麼辦。

他的朋友科克說，希望英國有哪個博物館願意把它買去。

不過，按照英國法律，金和銀都屬於皇家礦產，基本上都屬於替女王管理地產的"皇冠地產"（The Crown Estate）公司所有。

在英國境內找到的金子，不管以什麼方式找到的，得有皇冠地產發的許可才能拿走。

因此，科克的朋友即使把金塊賣了，也可能得不到分文，因為賣金塊所得錢財按法律必須交給皇家資產管理公司。

目前還不清楚這位神秘幸運兒是否獲得了許可。

皇冠地產公司對媒體表示，在知道金塊被找到的具體地點前無法置評。

圖片版權 Paul Jacobs

格拉斯哥大學專家尼爾·克拉克研究了這塊"最大金塊"後認為很難判斷它是否來自更大的金塊。

但是，從圓潤的棱角來看它應該在水裏已經很長時間了，從體積來看，它挺大，又重，不大可能來自上游遠方。

科克沒有透露到底是哪條河，但好奇者可以到蘇格蘭的丹弗里斯-加洛韋（Dumfries and Galloway）的Wanlockhead 試試運氣。

這塊金子是英國500多年來被淘到的最大的，而且是在並非最佳淘金地的蘇格蘭找到的，因此很不尋常。

有些地方可以淘金，事先得申請許可，通常辛苦一天能有半克收獲就算運氣不錯了。

圖片版權 Geoff Robinson Photography Image caption 在安格爾西島找到大金塊的文森特·塞凱托（Vincent Thurkettle）有40年淘金經驗

英國境內的河裏藏著黃金，這是有歷史記載的。

1808 年，英格蘭西南部的康沃爾（Cornwall）有人淘到了重59克的金塊。

2015年，蘇格蘭南部某地，有人找到一塊據信價值1萬英鎊的金塊。

2016年，北威爾士的安格爾西島海邊，有人發現一塊重97克的金塊，但據信很可能來自附近的海底沉船。這塊金子後來依法交給了皇冠地產公司。