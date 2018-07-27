戀愛前必問的十個「專家級」問題

圖片版權 Getty Images

在一個右滑代表喜歡的年代，有英國專家建議，情侶在確立關係前，先問一下彼此以下10個「關鍵問題」。

BBC記者莎曼·弗裏曼-鮑威爾（Shamaan Freeman-Powell）撰文列舉並詳細解釋了這10個問題。根據鮑威爾文章，這些問題源自一項調查，調查發現，當二人情感是建立在友誼、尊重、共同興趣及實際的預期之上時，這份關係持續時間會長久。

這份調查由多位明星的離婚律師夏克頓（Baroness Shackleton）與艾克賽特大學（University of Exeter）的學者們共同進行。調查過程中，該團隊採訪了數十對情侶，其中包括43對結婚10年或在結婚不足10年分居的夫妻，以及10對共同生活15年以上的同性和異性情侶。

他們發現，不斷問自己以下10個問題，對維繫感情至關重要。

1. 我們「合適」嗎？

根據調查，許多感情穩定的情侶都是從「朋友」開始，慢慢發展成親密關係的。因此研究者認為，情侶們應從友誼開始時便問一下，與對方是否「合適」，從而進一步發展。

2. 我們的友誼基礎牢固嗎？

專家指出，友情基礎幫助接受調查的情侶度過了喪親之痛或感情出軌等重大人生難關。調查還發現，分居的夫妻往往缺乏牢固的感情基礎。

3. 我們追求是否一致？

調查結果顯示，感情好的情侶在對另一半和感情的價值觀、希望、夢想、預期上通常一致。

圖片版權 Getty Images

4. 我們的期望是否實際？

研究人員在分析兩組樣本時發現，成功的情侶對婚姻和感情的期望比較實際。這些情侶明白，感情不會一帆風順，並做好了尋求專業幫助的凖備，同時對感情用心經營。

5. 我們總是看到對方好的一面嗎？

專家認為，同情心是戀人關係的關鍵，雖然建立伴侶之愛需要時間，但這種感情一旦形成，這些情侶會傾向於看到對方最好的一面，並在需要時體諒對方。

6. 我們兩人是否都努力為愛情保鮮？

進展順利的情侶會每天都展現出對彼此的關心，並定期以另一半可以理解的方式向對方作出體貼之舉、表達欣賞之情。

7. 我們是否認為可以與對方討論事情，提出問題？

開誠佈公地交流可以拉近彼此距離。因此，要想擁有美好的感情，花時間與另一半聊一下你的一天，或者更深層的問題十分必要。

圖片版權 Getty Images

8. 我們是否願意共渡難關？

兩個人應對變化的能力對一段感情至關重要。當一對情侶共同從困難中走出來，他們的感情通常也會更加牢固。

9. 我們是否會在遇到壓力時行動一致？

研究人員發現，在遇到喪親之痛、感情出軌、經濟困難或對子女教育方式不一致等充滿壓力的時刻，情侶們如何應對是關鍵，這時需要良好的處理技巧。

10. 我們彼此周圍是否有人支持這段感情？

每個人都希望家人、朋友可以喜歡自己的另一半。研究人員發現，親密、全力支持的親友會對各種家庭形態的情侶感情有極大幫助。尤其是感情良好情侶的女性一方，會從母親、姐妹以及朋友中得到很多支持。