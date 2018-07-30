「一年時間找個老公」脫口秀女漢子的「壯舉」

圖片版權 SAMANTHA HANNAH Image caption 薩曼莎·漢娜

人們經常給自己規定個最後期限，要在某年某月之前做到健身、找到一個新工作或是搬到新家等等。

但英國女孩薩曼莎·漢娜（Samantha Hannah）獨出心裁，給自己規定要在365天之內給自己找一個老公。

薩曼莎是名脫口秀喜劇演員（a stand-up comedian），她給自己規定要在蘇格蘭愛丁堡邊緣藝術節（Edinburgh Festival Fringe）之前給自己找個老公，而且還要把找老公的經歷用作自己在愛丁堡脫口秀表演的素材。

現年32歲的薩曼莎之所以突發奇想是因為厭倦了周圍親朋好友總是問她是否有意中人了，為什麼還不成家等。

於是，薩曼莎決定給自己定一個期限，並在這個規定時間內完成"任務"。

圖片版權 SAMANTHA HANNAH Image caption 薩曼莎將在英國愛丁堡邊緣藝術節上表演喜劇脫口秀，素材就用自己找老公的親身經歷。

上網建檔

當時，薩曼莎正在和朋友一起在澳大利亞和新西蘭旅遊。

她決定使用網上交友APP Tinder給自己建個檔。

她在個人資料中這樣介紹自己："我想在一年內找個老公，並將以此經歷寫個脫口秀節目。有人願意來看我的演出，或者願意當我的老公嗎？"

圖片版權 SAMANTHA HANNAH Image caption 薩曼莎的Tinder廣告

儘管薩曼莎註明她可能會使用她在Tinder上與人約會互動的素材寫喜劇，並沒有使男士們卻步。她收到了大量的回復。

薩曼莎約會不斷。用她自己的話說，"我是一個很開通的人，有約必應。我想，如果真能找到老公將會是錦上添花。"

一系列的約會後，薩曼莎來到新西蘭首都惠靈頓。她已經收集到脫口秀的足夠素材，並決定就此而止。

她決定最後一次瀏覽Tinder，收尾。

圖片版權 SAMANTHA HANNAH Image caption 薩曼莎和托比已經出入成雙，但托比能否最終成為老公呢？

純屬巧合

打開Tinder,一則留言立刻吸引了她的目光。 留言的人叫托比（Toby）。 他問薩曼莎"老公找得如何了？"

托比住在倫敦，但來自新西蘭。而收到這則信息時薩曼莎當時正在托比的老家惠靈頓旅遊。

這該有多竅。而且，托比上Tinder 是為了做數據方面的一些研究，就恰巧看到了薩曼莎的"徵友廣告"。

圖片版權 SAMANTHA HANNAH Image caption 托比問薩曼莎找老公的事進展得如何？

之後，兩人就開始了網上通信交往。兩人終於相約在倫敦。現在，兩人已經成為正式的一對情人。

托比將會親臨現場，觀看薩曼莎在愛丁堡的脫口秀演出。

12個月前，薩曼莎給自己規定要在一年內，即愛丁堡邊緣藝術節時（8月23-26日），找到老公。

現在距離演出日期不到1個月，屆時托比會求婚嗎？

薩曼莎說，不想給托比太大壓力。她說，"我現在意識到已經不再是找老公的事了，而是找一個能跟你合得來的人。"

薩曼莎會利用這一經歷的素材表演喜劇脫口秀"怎樣在一年之內找個老公？"

不知在看完這個表演後，托比會感覺如何？求婚還是分手？但願會是個喜劇結局。