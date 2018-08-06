倫敦街頭驚恐一幕 蟒蛇吞鴿子令人目瞪口呆

你的器材不支持播放多媒體材料 蟒蛇吃鴿子

一條熱帶大蟒蛇（the boa constrictor）在東倫敦一個繁忙街道上整吞一隻鴿子，引起行人駐足圍觀，並被人用手機拍了下來，上傳到社交媒體上，受到瘋狂轉發。

上周六早晨（8月4日），在東倫敦的高街Leytonstone上，一條蟒蛇正專心致志的生吞一隻鴿子。

英國防止虐待動物協會（RSPCA）接到報告後已經把該蟒蛇送到了野生動物保護中心。

同時，RSPCA向公眾徵求信息，想弄清楚這只蟒蛇是怎麼跑到大街上來的。

RSPCA的一名發言人說，"可能是有人找到了一個死鴿子，把它給了蟒蛇。"

一些行人表示，他們對在倫敦的大街上看到這一場景感到驚奇，因為這本來應該是在非洲野生動物園看到的景象。

RSPCA工作人員表示，蟒蛇跑到街道上很危險，它可能會被車輛碾壓，或是受到其他動物的攻擊等。

RSPCA說，這條蟒蛇很可能是被人遺棄的寵物。最近，英國發生了好幾起類似的情況，包括蟒蛇出現在陌生人的牀上、廁所裏和櫃櫥中，讓人受到驚嚇。

英國防止虐待動物協會說，許多人沒有意識到飼養寵物需要負責任，投入大量時間和精力。

他們可能是一時心血來潮，但之後又把這些寵物拋棄，導致每年被營救的寵物就有數百起。