受習近平影響？中國遊客熱捧英國「炸魚薯條」餐館

Image caption 這家受到中國遊客熱捧的餐廳位於約克市附近

2015年，中國國家主席習近平曾在訪問英國時品嚐當地傳統美食炸魚薯條；如今，這份美食受到中國遊客熱捧，英國北約克郡的一家炸魚和薯條餐館生意十分火爆。

這家名為Scotts Fish and Chips的餐廳位於約克市附近。餐廳經理瓦塞（Roxy Vasai）稱，目前一周有超過100名中國遊客到店用餐。為了服務中國遊客，餐廳把菜單翻譯成中文，並且建立網站、在中國社交媒體上開設平台。

瓦塞說，會時常關注中國遊客到店的情況，「我們留意著客車，當他們來了，我們會喊『他們來了，有20，30，40人，我們快凖備好吧。』」

Image caption 瓦塞表示，中國遊客的湧入給他們帶來了不少生意，他們對中國遊客的印象也很好

餐廳內，一名中國女遊客對BBC表示，給炸魚薯條這道菜打滿分。還有中國遊客說，炸魚薯條是中國最有名的英國美食，英文教科書上有提到，「我一直很想嘗嘗炸魚薯條的味道」。

瓦塞表示，中國遊客的湧入給他們帶來了不少生意，他們對中國遊客的印象也很好，「他們很友好，總是帶著笑臉」。

當地旅遊宣傳組織Make It York工作人員威爾（Will Zhuang）指出，2015年，中國國家主席習近平訪問英國時，品嚐了一份炸魚薯條，很多中國遊客都受其影響。因此，許多中國旅遊團把「吃炸魚薯條」加入他們的行程中。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年10月，習近平訪問英國時，當時的英國首相卡梅倫曾帶他到一間鄉村酒吧，品嚐炸魚薯條和當地啤酒。

2015年10月，習近平訪問英國時，當時的英國首相卡梅倫曾帶他到一間鄉村酒吧，品嚐炸魚薯條和當地啤酒。根據新華社的報道，習近平稱讚食物「very good」（非常好！）。

另外，位置或許也是餐廳受捧的原因之一，餐廳位於旅行團從倫敦到約克的主要路線上。

他說：「大部分的中國旅遊團會去倫敦、劍橋，然後去約克。在去約克的路上，他們會經過A64公路，所以這也是一個理想的停車位置。」