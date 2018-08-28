手機禮儀：如何避免玩手機玩到沒朋友

圖片版權 EPA Image caption 用小小的屏幕看世界

很多人早晨醒來第一件事和睡前最後一件事都是看手機。根據英國通信管理局（Ofcom），手機從不離身，我們每12分鐘就查看一次手機。

這種親密關係看起來還會持續，因此我們提出使用手機的五項規定，值得遵循——包括正餐時間不看手機，付款台處關閉手機。

你不應該…

1.正餐時間用手機聊天

大多數人（81%）絶對不會這樣做，而有一半人碰到過對方這麼做。超過四分之一（26%）的年輕人對此表示承認。

英國禮節諮詢機構的馬瑟（Diana Mather）堅持認為，「在就餐、會議與宴會過程中，手機應該保持關機，收起放好。」

「你身邊的人就是最重要的人。少了誰這個世界都照樣轉。」

有證據表明，這樣做有利人際關係。英格蘭國家隊主教練索斯蓋特（Gareth Southgate）的隊員們在團隊就餐時把手機收起來，高呼球隊精神。出人意料，這支球隊踢進了世界杯半決賽。純屬巧合？嗯，也許吧。

圖片版權 PA Image caption 英格蘭隊就餐時禁止使用手機

對有些人而言，即使在餐桌前刷屏也不能接受。

55歲及以上的群體中，超過八成的人認為，不能接受查看手機通知欄。相比之下，年齡為18至34歲的群體中，約半數（46%）不能接受。

2.乘公交時大聲公放音樂

巴士二層的手機揚聲器發出尖利刺耳的嗡嗡聲——這叫作「公放音樂」。

除了聽音樂，也有人用手機大聲播放視頻，以及玩電子遊戲。

有四分之三的人（76%）反對這種做法——但也沒有因此而停手。

圖片版權 Valery Sharifulin Image caption 乘公交時使用手提電話已成為不少乘客的習慣

3.在應該傾聽的時候打電話

在收銀台前還在通話。你是會掛機，禮貌地說一聲"你好"，然後優雅地裝好麵包和小柑橘，還是會不顧一切繼續聊天？

這是許多店員、前台和服務生感到不滿的根源。一次在英國賽恩斯伯裏的超市，一位收銀員因顧客不肯結束通話而非常惱火，拒不為其提供服務。超市為此致歉。

圖片版權 Yana Paskova Image caption 應該聽電話的，還是面前的人﹖

禮節專家馬瑟說，「發信息和打電話的行為非常無禮。」

「人類始終也是動物——外激素、個人魅力和氣質的組合——如果不把注意力放在對方身上，就浪費了加深了解的大好機會。」

在本次下議院問答中，影子內閣大臣麥克德爾（John McDonnell）的同事可能錯過一個對他稍加了解的機會。

在2016秋季的財政報告中，他也可圈可點，但並不是所有同事都有所察覺。

4.邊走邊看手機

那些人是低頭族，眼睛緊緊盯著屏幕——就在你前面。你在內心大聲喊，抬頭看！抬頭看！事實上並沒有抬頭，又是路障一族，他們在看手機的視線範圍內對行人東躲西閃。

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推特博主@tiredhorizon提示公眾注意，在公共場所、醫院和轉彎的卡車附近，將手機收好。

他說自己被迫推著垃圾車在路障族周圍繞來繞去，也曾見到他們妨礙用病牀推著病人的護工。這樣不妥。

5.與別人一起看電視時擺弄手機

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這項規定看起來有待協商。有四成（41%）的成年人認為，與家人在沙發上看電視時，不能接受使用手機。

對於長輩一代（55歲以上），這更成問題。62%的人不贊成，而在較年輕的一代人中，只有兩成反對。

所有數據來自英國通信管理局（Ofcom）的報告《讓通信人人受用》（Making Communications Work for Everyone）