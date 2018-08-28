遊客變盜賊，英國警方破智利犯罪團伙
- 2018年 8月 28日
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英國警方稱，一個入屋盜竊團伙專門從智利飛到英國作案，以東南部的富人區住宅為目標，目前已被偵破。
這個團伙從數百個住宅中盜走了價值超過100萬英鎊的奢侈物品，部分賊贓已經被運出境。
警方通過追蹤幾宗盜竊案中使用過的車輛，偵破了這一團伙。
倫敦警察廳在過去8個月裏拘捕了36名男子，另外還有39人被其他執法部門扣押。
這個被稱為「精靈行動」（Operation Genie）的調查項目在2017年開始，當時倫敦和薩里發生一系列的入屋盜竊案件。
為了盜竊而進入英國
警方追蹤了嫌疑人使用的數輛汽車，他們通常會在入境英國之後一星期內開始作案。
犯罪團伙在選擇作案目標時相當謹慎，通常選擇一些位於公園或者高爾夫球場邊緣並且經常空置的物業。
盜賊會借助首層較為低矮的頂部或者一些花園內的家具爬上二樓，以此躲避地面樓層的警報器。之後，他們會在屋內盜走名牌設計的服飾、手提包、珠寶以及腕錶等等。
在倫敦被拘的嫌疑人當中，有16人已經受到相關的盜賊罪名檢控，其餘20人中，有八人已經被驅逐出境。
剩下的12人在進行相關調查程序過後獲釋，之後也已經離開英國。
組織調查行動的督察蒂姆·柯爾特（Tim Court）表示，嫌疑人是「帶著入屋盜竊的目的來到倫敦」的。
他表示：「我要感謝智利大使館，他們提供了很大支持，幫助核實這些犯罪者的身份。」