英國家庭負債猛增 算完出了一身冷汗

圖片版權 Getty Images Image caption 信用卡負債是最普遍的家庭負債

你以為英國人消費能力高，應該都很有錢，但其實英國家庭的負債情況可能會讓你嚇一跳。

根據英國國家審計局（National Audit Office, NAO）的報告，有多達830萬英國人無力償還債務或家庭帳單。

債務主要分為兩種：有擔保債務和無擔保債務。

房屋貸款屬於有擔保債務，債權人有權在借貸者無力償還時取回房屋所有權償債。信用卡借貸屬於無擔保債務，一般利息比較高。

這是最常見的兩種債務，2018年7月，英國房屋貸款總額達246億英鎊，比前一年增加7.6%。

2018年6月，英國信用卡持卡人消費金額達171億英鎊，比前一年增加8.1%。

負債多少？

根據金錢慈善組織（The Money Charity）的報告，2018年6月，英國人負債總額達1.6萬億英鎊。

平均來看，英國家庭負債（包括房屋貸款）為58,540英鎊（約合75,730美元）。

英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）的報告也顯示，2017年，英國家庭全年支出超越收入，這是近30年來首次出現「入不敷出」。

國家統計局表示，因為過去10年來銀行利率幾乎一直在最低點，所以消費者現在借得更多，存得更少。

但是也有越來越多人無法負擔債務，去年有60多萬人向債務慈善機構尋求幫助，其中大多數人年齡不到40歲。

英格蘭銀行今年8月將基本利率從0.5%調高為0.75%，利率調高有利於存款，借款成本則是相應提高。

基本利率調高也帶動其他借貸利率上升，其中房屋貸款以浮動利率計算的人受到的影響最大。