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英國脫歐談判進程仍然在阻力中前行——英國與歐盟希望在十月結束前能夠最終達成所謂的「離婚」協議，決定脫歐之後英國與歐盟之間的經濟合作方式，但是雙方在大量細節問題上的明確分歧仍然未變。

脫歐問題的歐盟首席談判代表米歇爾·巴尼耶（Michel Barnier）表示，在六到八周內，即11月初之前達成脫協議仍然存在現實的可能性。

此前有報道指，歐盟各領袖有可能計劃在11月中旬召開一次性峰會，簽署脫歐協議。

BBC的阿德勒指出，巴尼耶的口風或許有所調整，但是他的實質立場仍然是不變的。

歐盟並不打算在英國脫歐的原則性問題上作任何妥協，但BBC的歐洲事務編輯卡佳·阿德勒（Katya Adler）指，歐盟同樣意識到英國首相特里莎·梅（Teresa May）在國內面對的政治困境，因而「計劃盡可能多」地給予她生存空間。

圖片版權 AFP Image caption 歐盟談判首席代表巴尼耶對英國脫歐方案的口風有所調整。

圖片版權 Reuters Image caption 貝克表示，英國保守黨可能會在脫歐計劃問題上產生分歧。

特里莎·梅此前就脫歐之後英國與歐盟的關係提出所謂的「契克斯計劃」，但隨即遭到英國保守黨人批評，並警告她如果堅持推行該計劃，將會受到保守黨的大規模反對。前脫歐次長斯蒂夫·貝克（Steve Baker）聲稱，今年稍後的下議院投票當中，將可能有多達80名保守黨投反對票。

巴尼耶表示，如期達成脫歐協議至關重要，這樣才能保證在2019年3月29日脫歐期限前，英國與歐盟的議會有足夠時間考慮協議細節並進行表決。

但是在英國國內，保守黨內的脫歐派持續向首相特里莎·梅施壓，要求她改變方向。保守黨中的反對者指，梅首相的內閣在7月所制訂的提案規定英國將在脫歐後繼續在商品貿易上奉行歐盟規則，這將不會在議會得到支持。

貝克表示，如果首相不就相關計劃作重新考慮，將可能令政黨面臨「災難性的分裂」。他指出，包括一些留歐派在內的很多議員都認為，梅首相的計劃比留在歐盟更差，因為屆時英國對歐盟規則不會再有發言權。

對於「契克斯計劃」，議會中的反對者在最近幾周提出的核心論點是，歐盟不會通過，因為它想要在市場可入程度和商品、服務守則上設定不一樣的標凖。

有脫歐派議員認為，這份計劃在歐盟那裏已經無望通過。不過巴尼耶對此表示否認，他形容計劃是一份「非常重要」的文件，「它很有用，因為它明確定義了英國對於未來與歐盟關係的意願」。

圖片版權 Reuters Image caption 目前的談判聚焦在以上問題的細節以及未來英國與歐盟的關係問題上。

巴尼耶稱，英國與歐盟在很多問題上都有一致的觀點，特別是在防務和安全等方面，脫歐條款的協議仍然有可能在六至八個星期內達成。

不過對於貿易關係，巴尼耶就警告說，英國提交方案當中的核心部分是對歐盟基礎原則以及單一市場精神的挑戰。

「在給予商品流通自由的情況下不給予服務自由，特別是人口流動自由，這是不可能的，」巴尼耶說。

脫歐談判到了什麼階段？

根據英國脫歐公投的結果，英國將在2019年3月29日英國時間晚上11時正式脫離歐盟。英國與歐盟之間已經從三個方面暫時達成共識：英國將需要向歐盟繳納的費用，北愛爾蘭邊境規則，以及英國與歐盟各自在對方境內居住的公民之後的狀況。

目前的談判聚焦在以上問題的細節以及未來英國與歐盟的關係問題上。為了給雙方更多的時間，兩邊同意給予21個月時間的過渡期，以梳理清楚脫歐之後的雙方關係。

而英國內閣剛剛就這一問題達成共識，目前需要等待歐盟方面的同意。

什麼是「契克斯計劃」

契克斯閣（Chequers Court）是英國首相的官方鄉間別墅。今年7月，英國政府內閣在那裏就脫歐之後英國與歐盟的關係達成共識，併發表了三頁的協議提案。

圖片版權 Crown Copyright via PA Image caption 特里莎·梅的內閣在7月達成契克斯計劃，不過此後一系列官員因此辭職。

當中的重點提案是提出在脫歐之後，英國包括農產品在內的所有商品將繼續跟隨歐盟規則。方案還提出，將與歐盟簽署一份協議，致力於邊境和諧問題，避免在包括北愛爾蘭在內的英國與歐盟邊界出現摩擦。

英國議會將會監督英國的貿易政策，並有權選擇與歐盟規則不一致的貿易規則。

而在涉及勞工和人口流動的服務協議上，英國政府的提案認為將要有「不一樣的安排」。人口自由流動政策將會終結，英國將有權決定允許多少歐盟國家公民入境，而英國與歐盟將就雙方公民進入對方境內學習和工作制定新的政策。

在司法管轄權上，英國與歐盟法庭將分別就英國與歐盟的協議制定聯合制度框架。

英國政府表示，「契克斯計劃」的目標有三個：

令英國能夠獨立制定貿易政策，自主決定非歐盟關稅和與非歐盟國家達成貿易協議

終結歐洲法院在英國事務上的角色

不再向歐盟繳納年度預算費用，但在一些具體的合作領域制定合適的財政合作計劃

薩爾斯堡會面

BBC歐洲事務編輯阿德勒稱，歐盟領導人本月稍後將會在薩爾斯堡召開會議，屆時可能會給巴尼耶一個最新的談判指導方案。

不過，阿德勒指，當中的實質很可能不會發生太大的改變。

圖片版權 Reuters Image caption 約翰遜在一系列報紙文章中批評梅首相的契克斯計劃。

歐盟高層官員在布魯塞爾的會議將從11月12日的那一周開始，而由於外界廣泛認為雙方難以在10月內達成協議，屆時的會議很可能變成英國脫歐的特別會議。

契克斯計劃已經導致一些官員辭職，包括前外交大臣鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）和時任脫歐事務大臣大衛·戴維斯（David Davis）。二人均批評英國政府在此事上的政策方向。

剛剛過去的周末，約翰遜在《星期日郵報》一篇專欄中稱，梅首相的計劃是給英國穿上「自殺式炸彈背心」，而控制器卻在布魯塞爾的手上。

唐寧街10號則稱，契克斯計劃是眼下唯一能夠既順應英國民意又避免愛爾蘭島上出現「硬邊界」的方案。

當被問到英國政府以外的脫歐派何時能提出不一樣的完整方案時，前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）表示，他和其他人將在接下來的數周提交一個「完整的新想法」，但仍有賴於各部長將它梳理成一份能夠在議會通過的計劃。