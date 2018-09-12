圖片版權 Getty Images Image caption 英國自由貿易經濟學家組織稱，完全脫離歐盟的恰當模擬從自由貿易中錄得GDP2%至4%的長期收益。

一群英國保守黨議員已同意一項與歐盟「徹底決裂」的計劃，該計劃指英國在「脫歐」後，自動退回以世界貿易組織規則為凖的貿易關係。這些提議由英國自由貿易經濟學家組織（Economists For Free Trade group）的一份報告提出。

讓我們來看看他們在報告中的說法。

報告指，英國財政部在未來15年將獲得大約800億英鎊的額外收入，GDP的長期總體增長約7%。

這些數據通過一些計算和假設得出，並非所有都經得起仔細推敲。

英國自由貿易經濟學家組織斷言，那些已經對「完全脫歐」（clean break）進行了適當建模的人報告說，自由貿易的長期收益佔國內生產總值（GDP）的2％-4％。這份報告駁回了由財政部和英國政府跨部門脫歐分析小組完成的替代建模，這份研究得出的結論十分不同。

但這只是問題的一部分。英國自由貿易經濟學家組織確信，他們是唯一正確進行數據建模的有關人員，儘管他們的觀點只是少數人的觀點。

薩塞克斯大學下屬英國貿易政策觀察團（UK Trade Policy Observatory）主任溫特斯（Alan Winters）表示：「絶大多數經濟學家認為，並不是這樣。」

「因為硬脫歐（a hard Brexit）將大幅削減與歐盟的貿易，而歐盟迄今為止是我們最大的貿易伙伴。」

去年，英國向歐盟出口了近2740億英鎊的商品和服務，而對美國出口了1120億英鎊。在進口方面，英國從歐盟進口了3410億英鎊的商品和服務，從美國進口了700億英鎊。

英國自由貿易經濟學家組織的報告還稱，英國將不再需要每年向歐盟支付120億英鎊，儘管這個數字看起來有點過高。

根據英國財政部，英國2016年對歐盟預算的淨年度支出達到96億英鎊，2017年的數字為89億英鎊。根據未來五年的預計，如果英國留在歐盟，對歐盟預算的淨年度支出將上升到大約每年110億英鎊。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果一輛來自非歐盟國家的貨車運抵多佛爾（Dover），即便不需要任何檢查，它可能仍要耽擱60至90分鐘。

英國自由貿易經濟學家組織的報告稱，英國可能選擇拒絶支付「大部分或全部」據估約390億英鎊的「脫歐分手費」。作為「脫歐協議」的一部分，英國政府曾暫時同意將這筆錢支付給歐盟。

從理論上講，英國可以這麼做，但這可能引發歐盟的法律挑戰，也肯定會傷害雙方的關係。

該報告表明，英國脫歐後英國邊境將出現擁堵現象的擔憂被大大誇大。

該報告稱，從非歐盟國家運往英國的貨物中只有4%需要檢查，未來與歐盟的貿易可能像原來一樣無縫對接。

儘管非歐盟國家的貨物甚少經過實物或書面核查，但民政事務專責委員會（Home Affairs Select Committee）的證據顯示，實際情況卻複雜得多。

例如， 一輛來自非歐盟國家的貨車運抵多佛爾港（Dover），即便不需要任何檢查，它可能仍要耽擱60至90分鐘。英國可以通過加快清關過程和減免檢查程序來提速，但是經由多佛爾港出口歐盟的英國貨物仍需接受許多繁複的檢查。

英國的出口程序將將變得更加複雜。一旦歐盟將英國定為第三方國家，所有英國動物源性出口產品都只能通過獸醫邊境檢查站才能進入歐盟境內，其中涉及的實物檢查或書面核查非常耗時。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國自由貿易經濟學家組織的報告建議提高進口商品的關稅（或進口費用），讓價格更便宜。

英國自由貿易經濟學家組織的報告指出，根據世界貿易組織（WTO）規則，衛生與植物檢疫的方法（例如，食品安全檢查）並不能作為一種「妨礙跨境貿易的秘密手段」。儘管如此，那並不能完全消除非關稅壁壘，只能盡可能地減少檢查。

歐洲改革中心的洛伊（Sam Lowe）說，"唯一能夠取消對出口到歐盟的食品進行健康檢查的國家，是歐洲經濟區成員國和瑞士。他們不僅在區內實施歐盟規則，還對從世界其他地區進口的所有動物源性進口產品進行歐盟檢查。"

食品價格

英國自由貿易經濟學家組織的報告建議提高進口商品的關稅（或進口費用），讓價格更便宜。報告也提到，如果你對一個國家推行有關作法，在世貿組織的規定下，你也得對其他國家推行相關作法。

如果對所有農產品取消關稅，廉價進口商品大量湧入，食品價格將下降，但英國農業可能會遭受重創。

因此，該報告稱，"也許最具吸引力的目標產品"可能是我們根本不在英國生產的產品。 作為例子，該報告提到了橙子，但它的數量非常有限。

但也有很多人對英國自由貿易經濟學家組織的政策建議表示十分懷疑。

根據今年早前英國上議院歐盟委員會發佈的一份報告，無論是在英國生產更多產品，還是從非歐盟國家進口更多產品，都無法輕易取代歐盟的食品進口。

英國上議院的報告還預測，如果英國沒有就脫歐達成協議，食品價格可能上漲。