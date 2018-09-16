威廉王子口誤 把日本說成中國超尷尬

圖片版權 Reuters Image caption 威廉王子看到筷子就問：你應該常吃中國菜？

你用筷子吃的是中國菜還是日本菜？可能很多英國人都搞不懂，包括威廉王子有時候也會出錯引起尷尬。

威廉王子13日在參觀倫敦新開幕的日本文化之家（Japan House）的時候，就犯了這樣的一個錯誤，不小心把日本菜說成了中國菜。

位於倫敦肯辛頓的日本文化之家周四開幕，日本副首相麻生太郎和威廉王子都參加了開幕活動。

當時威廉王子和在場的英國學生一起體驗如何使用筷子，他隨口問說，「你們是不是常吃中國菜？」

同桌的學生靜悄悄的還沒回答，威廉王子馬上改口，「對不起，我是說日本菜，你們常吃日本菜嗎？」

中國筷子和日本筷子 中國筷子較長，前端比較粗圓，適合多人座大桌子夾菜

日本筷子較短，前端比較尖細，適合小桌子的個人定食

中國還是日本？

這不是第一次英國的重要人物把中國和日本兩個國家搞混。

7月底，英國外相亨特訪問中國，他想用自己中國妻子的話題來拉近雙方關係，但沒想到卻把妻子說成日本人。

「我的妻子是日本人，」隨後立即糾正，「我的妻子是中國人。抱歉，我犯了一個嚴重錯誤。」

他後來解釋說，會把妻子說成是日本人，是因為片刻之前曾經和中國外長王毅用日語交談。

圖片版權 Reuters Image caption 威廉王子和學生體驗日本銅器製作

日本文化中心

至於威廉王子，幸好他的一時口誤對日本文化之家的訪問活動沒有太大的影響。

威廉王子品嚐了日本名廚清水明凖備的鮭魚刺身（三文魚生魚片），還難得地在上午就喝酒，品嚐日本清酒，並和麻生太郎一起舉杯用日語「乾杯」祝酒。

威廉王子說，「我妻子和我都愛吃壽司，也許哪天沒什麼人的時候我們會來吃頓午餐。」

口誤鬧笑話

去年底，台灣總統蔡英文在發表年終談話的時候，也把自己上任500多天，說成「就任總統500多年」，把在座來賓都給嚇壞了。

事後，政論節目評論人還挖苦蔡英文，說她一定是做總統做得太痛苦了，才會「度日如年」，把500多天說成500多年。

法國前總統奧朗德也在一次日本訪問時把日本說成中國，他當時想就日本人質在阿爾及利亞被殺的事件向日本民眾致意，但他卻說成「向中國人民表示慰問。」

奧朗德沒有意識到自己的口誤，但是他的口譯員發現錯誤，並修正了奧朗德的原話。