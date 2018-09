Netflix驚悚片原型：女保鏢的神秘生活解密

圖片版權 Aaston Parrot Image caption 傑奎·戴維斯說:「成為保鏢的關鍵不在於肌肉,而在於好的頭腦。」

傑奎·戴維斯(Jacquie Davis)自稱是英國第一位女性保鏢,在30年的從業生涯中,她曾經保護過英國王室成員及名流,解救過人質,也執行過秘密監控。她的人生被線上視頻平台網飛(Netflix)改拍成驚悚片,由勞米·拉佩斯(Noomi Rapace)擔任女主角。

「當我剛入行時,這個行業還是非常的男性視角,」傑奎說,「他們總是要我照顧女性首長或是孩童,但諷刺的是,我的客戶大部分都已經為人父,但我甚至還沒有當媽媽的經驗!」

傑奎最初加入警察部隊,但在1980年代,她決定走入私人保鏢這一行,因為這一行能給予她更多機會。「我想從事貼身保護和監控工作,並且希望做調查,」她說。

因為BBC電視一台(BBC One)的劇集《保鏢》的關係,在英國從事保鏢可以算是高調的行業,該電視劇講的是女內政大臣和男保鏢的故事。由傑德·墨丘利奧(Jed Mercurio)主創的劇本中充滿陰謀、槍枝,以及男女主角間因為政治立場不同而產生的緊張關係。

「技術上來說,這是一部好戲,」傑奎說,和客戶的緊張關係的確有時會發生,「但毫無疑問地,你會馬上被解僱。」

在傑奎的職業生涯中,她環遊世界、住在五星級或甚至六星級酒店,但她說:「但當你一天12至16個小時都必須在很短的時間內做出決定時,這些(酒店、旅遊)就不這麼富有魅力了。」而且保鏢的私人生活也會受到影響,「你可能會有八到十周不能回家。」

傑奎也在這個行業當中比較危險的部分有特殊專長──監控和營救。她曾經在伊拉克街頭身穿蒙面布卡假裝乞討,實際上是營救石油工人行動的一部份。

她的工作是事前做好策劃,避免客戶身陷危險,但有時候真實生活比電視劇更加戲劇化。

圖片版權 BBC/World Productions Image caption BBC電視一台的劇集《保鏢》劇照。

「我們曾經被巴基斯坦軍隊追趕,最後被迫進入喀什米爾,」她接受BBC《商業日常》(Business Daily)節目採訪時說。「喀什米爾反抗軍正在向巴基斯坦軍隊開火,我們陷入了交戰場面中。」

當時她和她的團隊必須當臥底,營救一名被新婚丈夫誘騙進入巴基斯坦的23歲英國女子。

該名女子原本被監禁,後來終於能向她的母親發訊息求救,她說她被當成人質,需要幫助。她的母親聯繫了傑奎。

一天夜裏,傑奎闖進女子被監禁的別墅,女子被用手銬銬在牀架上。她說她有三個月的身孕,她被強暴、被打而且受到挨餓之苦。我告訴她:「我們會回來把你帶出去。」

但突然間,他們接到電話通知他們的偽裝被識破。傑奎說:「我曾經的客戶,巴基斯坦總理貝娜齊爾·布托(Benazir Bhutto)認出我了,而且她認為我來這裏的目的是要解救某人。」

這意味著他們要重新想出一個計畫並且快速執行。

「我們必須付錢給出租車司機,讓司機衝撞別墅的大門。」傑奎說,那名女子被釋放。他們在巴基斯坦軍隊的追趕下一路前往印度,一路開車直到車輛無法前進,他們就走山路,爬過山巒。

圖片版權 Whitaker Media Image caption 勞米·拉佩斯演出傑奎的保鏢生涯。

「我們的人是受過訓練的,但是我們帶著一個懷孕且被打過、挨過餓、只穿著人字拖鞋的女子。對我來說,這名女子才是真正的英雄。」

他們幸運地躲過了喀什米爾地區的槍戰,把女子送回英國的家。

傑奎說,在其30年的保鏢生涯中,見證過兩次重大變革。

越來越多女性加入這個行業,雖然在英國,保鏢的男女比例仍是10比1。

保鏢這行也更為公眾所關注,「因為恐怖主義,人們開始有了安全意識,」她說。

政治上的不穩定,加上中東、中國爆富的富人,保鏢這行在近年來呈現增長。

根據歐洲安全服務聯盟的數字,在英國有23萬人從事安全服務業,全歐盟則有190萬人、4.4萬間保安公司,雖然只有一部份的公司實際提供保鏢服務。

圖片版權 Getty Images Image caption 保鏢越來越進入公眾視野。英國首相特里莎‧梅經常被保鏢圍繞。

英國的安全行業管理部門(SIA)負責管理安保業,業務包括發出個人執照、制定規章,所有新入行的人員都需要受訓。

傑奎說,目前看來一切都還好,但她指出,「你不會經過受訓之後馬上就成為一名保鏢,或貼身保護任何人。」

任何想成為貼身保鏢的人都必須記住,他們不是客戶的朋友。「你需要保持適當的疏離感,這樣一來,他們需要你的時候你出現,他們不需要你的時候你就退出,」她說。

傑奎自己成為網飛(Netflix)驚悚動作電影《靠近》(Close)的主題,她的保鏢生涯將由勞米·拉佩斯演出,傑奎則擔任電影顧問。

導演維姬·朱森(Vicky Jewson)表示,和傑奎工作可以「讓我們帶出動作場景的真實性,這對電影來說很重要。」

圖片版權 Getty Images Image caption 女明星凱特·布蘭切特(Cate Blanchett)在保鏢的護衛下與粉絲互動。

雖然在刻板印象中,保鏢是戴墨鏡、身材魁梧的男子,但傑奎堅稱,成為保鏢的關鍵不在於肌肉,而在於好的頭腦。

受僱者必須學習和客戶相處的軟性技巧,例如在米其林(米芝蓮)餐廳中應該何時使用何種刀叉,以及如何在高級酒店中喝下午茶的同時完美融入人群。

同時你也需要對時事有敏感度,傑奎建議。「你需要能和人談論納斯達克(NASDAQ)指數,而不是名稱類似的電視劇《The Only Way Is Essex》。」

傑奎不是不在意她的工作會危及她的人身安全,但她表示,不能帶著憂慮去上班。

「你是經過訓練才從事的這份工作。當你走出來,就是你需要行動的時候。」有時候你做完了事才會想到:「天阿,我剛剛究竟做了什麼?」