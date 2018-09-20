Netflix驚悚片原型：女保鏢的神秘生活解密

圖片版權 Aaston Parrot Image caption 傑奎·戴維斯說：「成為保鏢的關鍵不在於肌肉，而在於好的頭腦。」

傑奎·戴維斯（Jacquie Davis）自稱是英國第一位女性保鏢，在30年的從業生涯中，她曾經保護過英國王室成員及名流，解救過人質，也執行過秘密監控。她的人生被線上視頻平台網飛（Netflix）改拍成驚悚片，由勞米·拉佩斯（Noomi Rapace）擔任女主角。

「當我剛入行時，這個行業還是非常的男性視角，」傑奎說，「他們總是要我照顧女性首長或是孩童，但諷刺的是，我的客戶大部分都已經為人父，但我甚至還沒有當媽媽的經驗！」

傑奎最初加入警察部隊，但在1980年代，她決定走入私人保鏢這一行，因為這一行能給予她更多機會。「我想從事貼身保護和監控工作，並且希望做調查，」她說。

因為BBC電視一台（BBC One）的劇集《保鏢》的關係，在英國從事保鏢可以算是高調的行業，該電視劇講的是女內政大臣和男保鏢的故事。由傑德·墨丘利奧（Jed Mercurio）主創的劇本中充滿陰謀、槍枝，以及男女主角間因為政治立場不同而產生的緊張關係。

「技術上來說，這是一部好戲，」傑奎說，和客戶的緊張關係的確有時會發生，「但毫無疑問地，你會馬上被解僱。」

在傑奎的職業生涯中，她環遊世界、住在五星級或甚至六星級酒店，但她說：「但當你一天12至16個小時都必須在很短的時間內做出決定時，這些（酒店、旅遊）就不這麼富有魅力了。」而且保鏢的私人生活也會受到影響，「你可能會有八到十周不能回家。」

傑奎也在這個行業當中比較危險的部分有特殊專長──監控和營救。她曾經在伊拉克街頭身穿蒙面布卡假裝乞討，實際上是營救石油工人行動的一部份。

她的工作是事前做好策劃，避免客戶身陷危險，但有時候真實生活比電視劇更加戲劇化。

圖片版權 BBC/World Productions Image caption BBC電視一台的劇集《保鏢》劇照。

「我們曾經被巴基斯坦軍隊追趕，最後被迫進入喀什米爾，」她接受BBC《商業日常》（Business Daily）節目採訪時說。「喀什米爾反抗軍正在向巴基斯坦軍隊開火，我們陷入了交戰場面中。」

當時她和她的團隊必須當臥底，營救一名被新婚丈夫誘騙進入巴基斯坦的23歲英國女子。

該名女子原本被監禁，後來終於能向她的母親發訊息求救，她說她被當成人質，需要幫助。她的母親聯繫了傑奎。

一天夜裏，傑奎闖進女子被監禁的別墅，女子被用手銬銬在牀架上。她說她有三個月的身孕，她被強暴、被打而且受到挨餓之苦。我告訴她：「我們會回來把你帶出去。」

但突然間，他們接到電話通知他們的偽裝被識破。傑奎說：「我曾經的客戶，巴基斯坦總理貝娜齊爾·布托（Benazir Bhutto）認出我了，而且她認為我來這裏的目的是要解救某人。」

這意味著他們要重新想出一個計畫並且快速執行。

「我們必須付錢給出租車司機，讓司機衝撞別墅的大門。」傑奎說，那名女子被釋放。他們在巴基斯坦軍隊的追趕下一路前往印度，一路開車直到車輛無法前進，他們就走山路，爬過山巒。

圖片版權 Whitaker Media Image caption 勞米·拉佩斯演出傑奎的保鏢生涯。

「我們的人是受過訓練的，但是我們帶著一個懷孕且被打過、挨過餓、只穿著人字拖鞋的女子。對我來說，這名女子才是真正的英雄。」

他們幸運地躲過了喀什米爾地區的槍戰，把女子送回英國的家。

傑奎說，在其30年的保鏢生涯中，見證過兩次重大變革。

越來越多女性加入這個行業，雖然在英國，保鏢的男女比例仍是10比1。

保鏢這行也更為公眾所關注，「因為恐怖主義，人們開始有了安全意識，」她說。

政治上的不穩定，加上中東、中國爆富的富人，保鏢這行在近年來呈現增長。

根據歐洲安全服務聯盟的數字，在英國有23萬人從事安全服務業，全歐盟則有190萬人、4.4萬間保安公司，雖然只有一部份的公司實際提供保鏢服務。

圖片版權 Getty Images Image caption 保鏢越來越進入公眾視野。英國首相特里莎‧梅經常被保鏢圍繞。

英國的安全行業管理部門（SIA）負責管理安保業，業務包括發出個人執照、制定規章，所有新入行的人員都需要受訓。

傑奎說，目前看來一切都還好，但她指出，「你不會經過受訓之後馬上就成為一名保鏢，或貼身保護任何人。」

任何想成為貼身保鏢的人都必須記住，他們不是客戶的朋友。「你需要保持適當的疏離感，這樣一來，他們需要你的時候你出現，他們不需要你的時候你就退出，」她說。

傑奎自己成為網飛（Netflix）驚悚動作電影《靠近》（Close）的主題，她的保鏢生涯將由勞米·拉佩斯演出，傑奎則擔任電影顧問。

導演維姬·朱森（Vicky Jewson）表示，和傑奎工作可以「讓我們帶出動作場景的真實性，這對電影來說很重要。」

圖片版權 Getty Images Image caption 女明星凱特·布蘭切特（Cate Blanchett）在保鏢的護衛下與粉絲互動。

雖然在刻板印象中，保鏢是戴墨鏡、身材魁梧的男子，但傑奎堅稱，成為保鏢的關鍵不在於肌肉，而在於好的頭腦。

受僱者必須學習和客戶相處的軟性技巧，例如在米其林（米芝蓮）餐廳中應該何時使用何種刀叉，以及如何在高級酒店中喝下午茶的同時完美融入人群。

同時你也需要對時事有敏感度，傑奎建議。「你需要能和人談論納斯達克（NASDAQ）指數，而不是名稱類似的電視劇《The Only Way Is Essex》。」

傑奎不是不在意她的工作會危及她的人身安全，但她表示，不能帶著憂慮去上班。

「你是經過訓練才從事的這份工作。當你走出來，就是你需要行動的時候。」有時候你做完了事才會想到：「天阿，我剛剛究竟做了什麼？」