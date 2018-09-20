移民「消費」英國？真實答案可能出乎你意料

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當近1750萬英國人參與脫歐公投時，對移民的憂慮是很多人最關心的問題。然而，公投拉開序幕的同時，官方統計數據顯示，英國淨移民數量已接近創紀錄水平，這無疑讓曾想展現自己政策控制力的卡梅倫（David Cameron）顏面盡失。

不過，雖然幾乎每個人都對歐盟移民有著自己的看法，卻很少有人能證明移民究竟會對英國帶來何種影響。

移民諮詢委員會（Migration Advisory Committee）是一個為政府提供建議的獨立公共機構，它發佈了一份大部頭報告，試圖解釋歐洲經濟區（EEA）移民給英國帶來的所有影響。

讓我們來一窺究竟吧。

1.無可否認，英國已更加歐洲化

在這一點上，幾乎沒有爭議。

英國人口在過去20年逐年上漲，有越來越多的人來到英國居住，而不是英國人移民去往別處。

雖然20世紀90年代末，人們已經擁有遷徙自由，但彼時人們對歐盟移民並沒有太大的擔憂。

然而，當一些東歐和中歐國家在2004年加入歐洲經濟區（即歐盟東擴）後，情況發生了變化。英國（與德國和其他國家不同）選擇不對這些來自較窮國家的勞工實施七年禁令，允許他們進入英國勞動力市場。

從歷史來看，從2004年到2017年，來自歐洲經濟區國家的人口比例從1.5％上升到略高於5％。

但事情正再一次發生變化。

自英國脫歐公投以來，移居英國的歐盟公民人數有所減少。

東歐的勞工現在完全可以在自己的國家賺得更多。 2004年，1英鎊可以兌換超過7個波蘭茲羅提（Zlotys），但現在只能換到不到5個。

因此，對於潛在的東歐移民來說，移居英國的吸引力越來越小。

2.歐洲經濟區移民通常比英國勞工擁有更多的技能

這也並不意外，最有技能的人往往更容易移民，這一點在世界各地的經濟移民中都有體現。

但是，平均數字背後隱藏著更為複雜的局面。

移民到英國的歐洲經濟區高技術移民可能來自「老牌成員國」- 包括法國、德國、意大利等創始成員國。

這些數據還顯示，「新成員國」的勞工比英國同行能力更強，但他們在英國的收入並未總是因此高很多。

3.歐洲勞工收入差距巨大（與全國平均水平相比）

歐洲勞工時薪範圍顯示，來自東歐的勞工收入可能會低於老成員國的收入。

他們的工作收入也往往低於英國勞工。

在東歐移民大遷徙早期，高端人才來到英國從事非常基本工作的故事不計其數，只是因為他們可以獲得更多的收入。

最重要的問題是，這對國庫又有什麼影響？

4.歐洲經濟區勞工稅收高於他們享受的福利

移民諮詢委員會統計的數據顯示，來自歐洲經濟區的成年移民平均比英國普通居民多向國庫繳納2300英鎊。

儘管老牌成員國公民貢獻最多，但即使是收入較低的東歐勞工也在為公共財政做出貢獻。簡單來看，移民諮詢委員會稱，歐洲經濟區移民支付的稅收比他們獲得的福利和公共服務高出47億英鎊。

這是一個很大的數字，但移民諮詢委員會說這不足為奇。平均到英國本地出生的總人口中，只是每人每周1.7英鎊。

5.移民可以帶來新的就業機會，而非加劇競爭

舉個農業上的例子，圖表顯示，英國蘆筍、櫻桃、樹莓和草莓的產量長期下降。但自2004年東歐勞工開始移民以來，四種作物的產量都有所上升或穩定。

簡單地說，由於以前沒有的廉價勞動力大量湧現，農民們看到了擴張的機會。他們表示，英國勞工大多不想從事這些工作時間長、工資也不太高的工作。

不確定的是，如果歐洲經濟區勞動力枯竭，自由遷徙也結束，這些農場主將如何應對。

現行體制的批評者表示，僱主將不可避免地為英國現有的勞工提供更好的條款和工作條件，並在生產力和技術上做更多投入。比如購置草莓採摘機，而不是僱人採摘草莓。自由運動的批評者說，這對英國來說是件好事。

這就引出了另一個大問題：大規模移民是否還在其他方面對英國造成了破壞？

6.沒有證據表明歐洲經濟區移民大量消耗公共服務

移民諮詢委員會的報告審查了一系列關鍵的公共服務，首先便是醫療保障方面。歐洲經濟區移民對英國全民醫療保健系統（NHS）和社會保障的貢獻比他們使用的更多。

雖然英國歷史上更多地依賴英聯邦國家的護士和醫生，但現在，歐洲經濟區勞工在該行業的勞動力比例越來越大。

NHS沒有記錄病人的出生地，所以這份報告僅展示了英國的歐洲經濟區移民越來越年輕。眾所周知的是，花在老人看護上的錢比年輕人更多，所以，他們通過繳稅做出的貢獻比他們索取的更多。

不過，移民諮詢委員會確實在私人住房和福利性住房中都發現了影響。

分析表明，移民增加了房價以及對福利性住房的需求，「不可避免地要犧牲其他人」。

儘管移民只是福利性住房中的一小部分，但數量在不斷增加。不過，報告結論指出，福利性房屋數量的減少也同樣是原因之一。

報告還補充說，不能「孤立於其他的政府政策」來看移民對房價的影響。

以上這些留下了最後一個問題：對社區有什麼影響？

7.很難衡量移民對社區的影響

移民諮詢委員會稱這是最難回答的問題，人們對於變化往往都很擔心。移民諮詢委員會說，內閣需要做更多的工作來監測和管理移民對當地社區的影響。

但它同時表示，沒有發現移民因犯罪而影響社區的證據。

與英國出生的人相比，新成員國公民更易受到警告或定罪，但在移民工人中，年輕男子的比例也更加大，任何背景的年輕男子都是最有可能犯罪的人群。

儘管公眾疑慮重重，但移民諮詢委員會並未發現任何證據證明移民損害了人們的歸屬感。

英國家庭小組調查（British Household Panel Survey）和英國家庭縱向研究（UK Household Longitudinal Study）等兩項學術研究發現，如今的人們比以前更喜歡他們的鄰居。

一項政府自己進行的年度研究對人們如何參與社區活動進行調查，結果顯示，移民的增長並未產生顯著的影響。 然而，一些批評者表示，這些全國範圍的研究無法完全衡量移民對於某些社區風格帶來的逐步變化。