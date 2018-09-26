「家庭作業是浪費時間」：引發名人對峙的課業大辯論

Image caption 長居英國的美國演員戴本德說，他寧願自己的小孩嬉戲，也不要令他花太多時間做功課。

你還在上學的時候，覺得學校給你太多功課嗎？到了現在，你覺得學校的老師給你的孩子太多功課嗎？長居英國的美國演員戴本德（Rob Delaney）在社交網站上拋出這個問題，引發一場討論。

戴本德在自己的推特（Twitter）帳號上問：「為甚麼在英國，他們要給七歲的小朋友這麼多功課？我想自己的孩子在外邊嬉戲、畫畫和踢足球。誰知道我要怎樣做，才能幫助我制止這個瘋狂的情況？」

他又說，他聽說有老師收到家長的反映，要求學校給自己的孩子更多家庭作業，他形容這些家長根本「不愛自己的孩子」。

戴本德發出留言後不夠一天，就被重推1600多次，其中有贊成也有反對的意見。BBC足球節目主持人加裏·萊因克爾（Gary Lineker）附和戴本德的說法，指功課是「浪費時間」，也給孩子和父母的關係帶來壓力。

同樣是父親的英國諧星蘭加納坦（Romesh Ranganathan）和曼福德（Jason Manford）也支持這個說法。蘭加納坦說，功課會製造壓力，而且不會讓孩子真正能學習甚麼。

曼福德就認為，還在上小學的學生在課餘時間讀一本自己喜歡的書就可以，成年人應該讓孩子自由選擇自己喜歡的活動。曼福德還說，家長許多時候會幫自己的孩子做功課。他說有一個星期天，他花數小時為孩子的功課拼貼從雜誌剪下的內容。

有這個想法的不只是名人。推特用戶沃勒（Alison Waller）說，她拒絶跟孩子在周末花時間做功課。「一起在公園玩，沒問題；烤蛋糕，沒問題；聊天，沒問題。學習有很多方法。」另一名家長沃爾什（Chris Walsh）還說，他孩子上學的學校，有家長聯合起來要求校長減少功課，校方最後完全取消給孩子發功課的做法。

「懶惰的家長」

但在這場討論中，同樣有意見認為功課有它的好處。例如，英國電視節目主持人皮爾斯·摩根（Piers Morgan）說，英國的教育水平遠低於中國，令人尷尬。他還說，萊因克爾指功課是「浪費時間」的說法，但同意這種說法的家長都是「懶惰的」。「大部份家長都明白，安排適合的功課是孩子教育的其中一個重要元素。」

位於英國伯克郡的威爾頓學校（Wellington College）校長湯馬士（Julian Thomas）認為，討論的重點應該是功課的質素。他認為，功課為孩子帶來壓力的原因是因為許多功課都「十分沉悶，沒有甚麼教育價值」。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國政府曾對國內部份地區發出有關學生功課量的指引，但後來收回。

那麼，英國政府怎樣看待這個事情？

英國政府1998年在英格蘭和威爾士推出指引，建議當地5至7歲小孩每星期不應花多於一個小時做功課，而7至11歲的小孩每天晚上不應花多於半小時做功課。

這份指引推出前，英國教育研究所（Institute of Education）的數字顯示，每10家英國學校有6家都會要求學生做功課。指引推出後，這個數字不跌反升：至1999年，每10家英國學校，有9家要求學生做功課。英國政府最後在2012年收回這個指引，說學校「應有權自己決定」。

所以說，如果戴本德真的認為他孩子的學校給的功課數量太多，他大概可以要求學校改變有關功課的做法。他這樣做的話，那家學校的校長可能很快就會收到家長的意見。