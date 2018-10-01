圖片版權 Gymshark Image caption 英國運動品牌Gymshark的創始人本·弗朗西斯（Ben Francis）

英國廣播公司的系列報道《老闆》（The Boss）將介紹全球各地的商業領袖，本周我們採訪了英國運動品牌Gymshark的創始人本·弗朗西斯（Ben Francis）。

難以想像，創業時年僅19歲的弗朗西斯怎麼會有時間和精力創立、運營這個運動品牌。

許多的創業者必須一邊做一份朝九晚五的工作，一邊經營初創企業。2012年，弗朗西斯白天要上學，晚上還要去送外賣比薩。

「我起牀後先去（伯明翰的）阿斯頓大學唸書，下午完成課程，然後下午五點到晚上十點在必勝客工作，」他說。

「我在送貨途中回復關於Gymshark的郵件，然後回家處理網站的事情、設計新品。」

這種精疲力盡的生活持續了兩年後，弗朗西斯公司的年收入達到了驚人的25萬英鎊。隨後，他退學並辭去了必勝客的工作，全心全意打理自己的公司。

Gymshark的業績也一路攀升，預計今年的營業額將達到一億英鎊。

圖片版權 Gymshark Image caption Gymshark會免費向有影響力的健身達人提供服飾，比如萊克斯·格里芬（Lex Griffin）（右）和妮基·布萊克科特（Nikki Blackketter）

2012年創辦Gymshark之前，弗朗西斯已經躍躍欲試想要創業了。

十幾歲時，他創辦了一個銷售汽車牌照的網站。因為熱衷健身，他還開發併發佈了兩款iPhone健身手機應用，其中一款他賺了約8000英鎊。

隨後他創辦Gymshark，最初他想將其做成向健身狂人銷售保健品的在線零售業務。「我那時經常去健身房，對這個行業很感興趣，想參與健身行業，」他說。

不過弗朗西斯發現銷售保健品的利潤空間太小，就轉向了另一個領域——運動服飾。

「我記得，當我環顧四周時找不到想穿的衣服，」他說，「所以我說『我們自己做吧』。」

圖片版權 Gymshark Image caption Gymshark製作運動服飾

在哥哥和一群朋友的幫助下，弗朗西斯購買了一台縫紉機和一台印刷機，開始在父母的車庫裏製作運動背心和T恤。

「我奶奶做過窗簾，她教我怎麼縫紉，」他說。「我們有10張訂單的話，也就是製作12到15件產品，需要將近一天時間。但是學習的過程很有趣。」

今年26歲的弗朗西斯坦言，公司首次涉足服裝領域之後，並沒有擴大業務的宏偉計劃。「其實就是，我很想穿，所以我自己做了，」他說。

因此，他們開始生產適合身材苗條的青少年的運動背心，因為市場上的大多數產品都是為年紀稍長、已經練就肌肉塊的人設計的。

弗朗西斯還說，定價時他會自己先想想願意花多少錢購買，「沒有什麼深思熟慮的策略，我們只是會想，『我會付20鎊』」。

圖片版權 Gymshark Image caption Gymshark創立六年後已經擁有超過120萬顧客，其在西米德蘭茲郡索利赫爾市的總部擁有215名員工。

Gymshark創立六年後已經擁有超過120萬顧客，其在西米德蘭茲郡索利赫爾市的總部擁有215名員工。

這家公司是如何迅速發展壯大的？簡而言之，他們很會使用社交媒體。

Gymshark會免費向有影響力的健身達人提供服飾，比如萊克斯·格里芬（Lex Griffin）和妮基·布萊克科特（Nikki Blackketter），希望這些名人能夠在社交媒體YouTube和Instagram上宣傳他們的產品，將信息傳達給他們的粉絲。

結果，效果比預期的還好，Gymshark銷量迅速走高。同時，他們努力確保自己的社交媒體賬戶盡可能地有趣。如今，他們在Instagram上有240萬粉絲，在臉書上有150萬粉絲。最近，他們在世界各地舉辦活動，邀請品牌粉絲與這些網絡紅人見面。

Gymshark獲得成功的另外一個關鍵原因是，他們請了更有經驗的人士來幫助弗朗西斯。休伊特（Steve Hewitt）在運動服飾行業經驗豐富，他在2015年加入公司擔任總經理，去年4月升任首席執行官。

弗朗西斯仍是公司大股東，休伊特和首席戰略官理查森（Paul Richardson）也持有大量股份。另一名股東是弗朗西斯的朋友摩根（Lewis Morgan），他曾幫助創立公司，但在幾年前離開。

圖片版權 Gymshark Image caption 許多粉絲會參加Gymshark舉辦的活動，與網紅見面

英國時尚雜誌《Drapers》撰稿人薩瑟蘭（Emily Sutherland）認為，Gymshark成功的關鍵在於得當使用社交媒體上有影響力的網絡紅人。

薩瑟蘭說，因為Gymshark是一家線上直接面向消費者的品牌，所以它能夠「保持靈活，對市場變化迅速作出反應，而不會被昂貴的店鋪成本壓垮」。

Gymshark未來計劃擴大其海外銷量。他們的銷量已經有40%來自美國，目標是到2020年擁有25家針對不同國家的網絡店鋪，而目前只有11家。

他們或許還會開設第一家實體店。

「我不經常購物，但我在構思在某地設立一個固定店鋪的方案，」弗蘭西斯說，「我還不確定，我們需要很大空間，我想打造一個很酷的地方。」