英國大學校園指導：如何做一個性工作者

新生入校，英國的大學也像中國的大學一樣，校園裏擺出一大排攤位，提供各種幫助指導。從報到註冊到開銀行賬戶到宿舍安頓，為新生排憂解難。

英國的一所大學裏迎接新生的一個攤位卻成了全國新聞，備受議論指責。

名校布里斯托大學的迎新攤位上，在招募校曲棍球隊員的攤位與宣傳國際特赦組織的攤位之間，「性工作者外展項目」（SWOP）也擺出了他們的攤位。

「性工作者外展項目」發推稱：「每6個大學生裏就有一個從事或考慮從事性工作。我們可以幫助你」。

不斷上漲的生活費用和學費意味著，從未有這麼多的大學生涉足性工作。SWOP相信這些人也需要我們的幫助。性工作也是工作"。 性工作者外展項目 SWOP

技術指導

SWOP的攤位上擺放的宣傳小冊子提供如何從妓的指導。宣傳手冊稱：「你並不會因為只是賣春而受到刑事起訴。出售性服務本身並不犯法」。

宣傳手冊為考慮從事性工作的大學生提供了一系列的「安全避險」技巧指導：

如果沒人為你放哨保駕，你就假裝有。

讓嫖客以為有人知道你在哪裏。

假裝打個電話，讓人聽上去你告訴對方你到了什麼地方。

在（接客的）屋子裏擺出男人的鞋子衣服」。

攤位上還擺放了免費贈送的安全套和潤滑油。新生們，許多人是還不滿18歲第一次離家的少男少女，被邀請「來玩玩我們的性指南大轉盤遊戲」。

備受爭議

SWOP並不是妓女妓男自發的行會組織，而是慈善組織「布萊頓綠洲項目」的一部分。

這個慈善組織每年從包括英國國家醫療保健NHS、布萊頓市政府、英國內政部等公共機構以及六合彩福利基金等處得到近50萬英鎊的經費。

SWOP此舉引起了巨大的爭議。英國女權活動人士薩拉·迪特姆指責SWOP實際上是在「教唆賣淫」，把賣淫包裝成「像加入划艇俱樂部一樣令人羨慕的生活方式選擇」。

迪特姆指出，賣淫是一個充滿暴力和對女性剝削的行業，SWOP如此利用大學新生的天真，「是極不負責任的」。

英國醫學期刊2001年在包括倫敦的3個英國城市所作的一個專項調查顯示，在街頭賣淫的妓女中有一半人、在室內接客的妓女中有四分之一，曾遭受嫖客的暴力攻擊。

「性工作也是工作」

「性工作者外展項目」（SWOP）辯稱，他們並不是要鼓勵「美化」賣淫，而是為性工作者提供「不帶成見的幫助和指導」。

「性工作者外展項目」組織說：「不斷上漲的生活費用和學費意味著，從未有這麼多的大學生涉足性工作。SWOP相信這些人也需要我們的幫助。性工作也是工作」。

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「性工作者外展項目」SWOP到校園擺攤，是布萊頓大學學生會邀請的。學生會主席托米·埃布庫恩說，邀請SWOP到校園迎新生活動上擺攤，是因為如果有需要的話，SWOP可以提供幫助，但並不是鼓勵學生賣淫，這是誤解。

英國斯旺西大學2015年作的一項調查顯示，有5%的學生在大學某個階段曾提供過性服務。補貼學費和生活費用是大學生賣淫的主要動機。

調查還顯示，有20%的大學生有過賣淫的念頭。

布萊頓大學發表聲明說，布萊頓大學不提倡把從事性工作當作學生的選擇之一。迎新生活動完全是由學生會負責組織的。但校方將與學生會磋商，進一步澄清邀請SWOP進入校園的理由。