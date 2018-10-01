大鬧英國保守黨年會 中國央視女記者打人被捕

圖片版權 Hong Kong Free Press Image caption 孔琳琳後來被保安人員帶離會場，並被警方逮捕。

在英國保守黨年會期間，一名中國中央電視台女記者在一場有關香港問題的研討會上與在場人士發生言語衝突，並動手打人，被警方逮捕。事後，中國駐英大使館和中央電視台都發表聲明抗議。

會議組織者發佈的現場錄像顯示，當一名華人工作人員禮貌地請這位女記者離場時，該女士不斷高聲叫嚷，並罵工作人員是「香港傀儡」（Hong Kong puppet）。

在勸離過程中，工作人員的手接觸到了該女士的風衣，她馬上大喊：「放開我」（leave me alone），並使勁打工作人員的手臂。

旁邊一位英國與會者制止其繼續打人時，該女士大喊：「你沒有權利！英國沒有民主！我是這裏的記者。」她還強調："我有抗議的權利！"

該女士拒絶透露其身份，後來被保安人員帶離會場，並被警方逮捕。

伯明翰警方周一（10月1日）發表聲明說：「昨天下午2點半，警方接到報警，在國際會議中心一場關於香港的討論會期間爆發衝突。一名居住在倫敦Kings Cross的48歲女子因涉嫌普通襲擊罪而被捕。她仍被警方拘留。」

中央電視台周一證實，涉事女子是中央電視台駐倫敦記者孔琳琳。

專家指出，中央電視台已經遠不是一個普通官媒，其位置等同於廣電總局，是中國大外宣計劃的核心部分。現任央視台長就是中宣部副部長。專家指出，央視駐外記者絶非普通記者。

「你撒謊！你反華！」

周日（9月30日），在伯明翰召開的保守黨年會上，保守黨人權委員會與非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）共同組織了一場關於香港問題的研討會，主題是「對香港自由、法治和自治的侵蝕」。

會議由保守黨議員布魯斯（Fiona Bruce）主持，出席者除保守黨人士外，還包括香港民主黨創黨主席李柱銘、港大法律系副教授戴耀廷和香港眾志常委羅冠聰等。

「香港監察」會後發表聲明說，在會議接近尾聲時，保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）致辭說：「我是親中國的，不是反中國的。我希望中國和中國人民成功。我批評中國當前的政府以及它對待人民的方式，但我支持中國這個國家和中國的人民，我相信香港的成功符合中國和英國的共同利益。所以，遵守中英聯合聲明規定的義務，保障'一國兩制'的實行，對中國和英國都有好處。」

話音剛落，一位持大會記者證的中國女士從聽眾席上站起來，對羅傑斯尖叫：「你撒謊！你反華！你想分裂中國！你連中國人都不是。其他人都是漢奸！」（"You are a liar. You are anti-China. You want to separate China. And you are not even Chinese. The rest are all traitors!"）

聲明說，主持會議的布魯斯議員請她離場，但她繼續尖叫。當一位工作人員請她離場時，她打了他兩巴掌。

聲明說，該女士被保安帶離會場後，被警方逮捕。

「人身侵犯」

從現場視頻來看，涉事中國女士確實大鬧會場，而且確實有打人行為，警方將其帶走並無不妥。但是，中國大使館卻發表措施強硬的聲明，力挺打人記者。

周一（10月1日），中國駐英大使館在其網站上發表「答記者問」，先是批評保守黨人權委員會「為反華分裂勢力張目」，並表示「嚴重關切和強烈不滿」。

聲明然後說：「英國一貫標榜言論自由，但當中國記者在邊會上提問表達觀點時，卻遭到百般阻撓，甚至人身侵犯，這是完全不能接受的。我們要求保守黨人權委員會停止干涉中國內政，停止插手香港事務，要求會議組織者向中國記者道歉。」

圖片版權 Xinhua Image caption 中央電視台已經遠不是一個普通官媒，其位置等同於廣電總局，是中國大外宣計劃的核心部分。專家指出，央視駐外記者絶非普通記者。

同日，中央電視台也在其英文網站上發表英文新聞稿，說中央電視台「強烈反對英國在一場有關香港的活動中侵犯其記者的權利」，並要求道歉。

央視證實，涉事女子是央視記者孔琳琳。新聞稿說：「央視記者孔琳琳提問並表達觀點時，受到阻止，並受到人身侵犯（was blocked and assaulted）。」

央視發言人說：「這起侵權事件發生在一個標榜言論自由的國家，這是不可接受的。」

央視發言人除要求會議組織者道歉外，還要求英國警方"保護她的合法權利"。

誰該道歉？

針對中國大使館的聲明，保守黨人權委員會副主席羅傑斯說："看看活動現場的錄像，就知道（中國大使館的）聲明是多麼荒唐。會場內80多名目擊者看到這位中國記者兩次掌摑我們的志願者，錄像還顯示，她之後又打了他。她應該立刻道歉，中國政府應該收回他們的聲明。"

評論中國官媒記者的打人行為時，羅傑斯說："這是不是中國在其國境之外的侵犯和欺侮行為日益增長的一個表現呢？"

"我們呼籲英國政府向中國當局提出此事，清楚地告知他們，這種行為完全不可接受，"他說。"如果他們如此行事，將來在政黨會議上對中國官員的認證就應該嚴格審核並加以限制。"