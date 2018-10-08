移民政策調整 哪些專業在英國人才市場搶手

Image caption 特里莎·梅說，新的移民政策會顧及英國經濟對技術人才的需求。提綱挈領的原則，具體細節還不清楚

英國脫歐進入倒計時，移民和勞工話題的政治敏感度和熱度上升，就業和技術稱為媒體關注焦點。

首相特里莎·梅公布了新的移民政策框架，保證在制定細則時會顧及英國經濟對技術勞工的需求。

這是提綱挈領的原則，具體細節還不清楚。

哪些專業技術是英國經濟最緊缺的？放在移民政策調整和脫歐大背景下，這個問題被許多有心移民英國的人視為風向標、指路牌。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國國民健康醫療系統NHS中相當比例的醫生護士來自海外。

什麼人算"技術勞工"？

她保證，脫歐之後，移民政策將把高技術勞工放在優先地位。

這個語境下，英國政府對非歐盟國家移民，採用比較粗略的工種分類，低技術工種包括：護理人員、司機、行政和秘書；高技術工種包括：建築行業和農業"技術"工種，但沒有具體說明、醫療和社會服務專業人士，比如社工和職業理療師。

最高級別的技術工種包括：教師、科學家、工程師、醫護人員。

不過，申請英國工作簽證，除了這些專業技能，還需要滿足年薪3萬英鎊的條件。

批評者認為這個門檻不合理，會把很多英國需要的人才擋在門外，比如教師、社工和建築業技術工人。

最低年薪要求不適用於部分專業人士，比如護士，以及數學和科學教師。

不過，歐盟和英國之間有可能達成"勞工流動"協議，避免從自由流動直接變成技術移民模式。

圖片版權 PA Image caption 農場季節工屬於低技術類，卻是英國需要的勞工

技術工種分類圖

技術人才怎麼定義？高和低，與英國經濟對人才的需求未必始終同步共振。

比如，在科技領先的國家，物流倉儲的體力工作正在被機器取代，沒什麼前途。但取代人力的人工智能需要高技術人才來開發。

總部在倫敦的慈善機構Nesta創新基金會2018年8月公布了一份英國工作技能分類學圖譜。這張圖譜根據4100萬條網上招聘廣告提供的1萬多項工作技能和報酬信息，將工種和技能分門別類。

根據這張圖譜，可以發現哪些技術較吃香，哪些較受冷落。

根據這個機構的分析，目前在英國，工資相對較高且增長較快的五大專業分別是：數據工程、資訊科技（IT）安全運營、市場營銷研究、手機程序開發和網絡發展設計。

新聞專業「不吃香」

工資相對較低且增長較慢的包括：運輸和倉儲、醫療行政和編碼、普通商品推銷、檔案管理和圖書館業務，以及新聞和寫作。

這個低收入慢增長群裏墊底的新聞與寫作主要指傳統意義上的新聞和寫作。

根據Nesta另一份調查，前途寬廣的就業部門最需要的數碼技術主要是那些用於完成非常規任務、數碼解決方案和創造數碼產品所需的技術。這跟行政後勤崗位需要的數碼技術完全不同。

後者屬於低工資慢增長類，而且在人工智能技術發展突飛猛進的時代，被機器取代的可能性真實而迫切。

圖片版權 Getty Images Image caption 物流倉儲的體力工作正在被機器取代，沒什麼前途。但取代人力的人工智能需要高技術人才來開發。

同時，英國最需要勞動力的10大工種又是另一張不同的清單：

社工和互理

普通推銷

軟件開發

辦公室行政

車輛駕駛和維修

企業管理

會計和財務管理

商業分析和資訊科技項目

財會行政服務

零售

Nesta的數碼分析和創新經濟政策首席研究員艾莉莎·伊斯頓（Eliza Easton）說，英國的技術人才緊缺是有昂貴代價的，對經濟增長的負面衝擊不可忽視，而且會日趨嚴重。

這不僅因為新科技和自動化導致工作流失，還受到全球化、氣候變化和人口老化等因素的影響。