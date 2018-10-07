百萬英鎊名畫拍賣後自毀 班克斯謎局餘音未了

圖片版權 Sotheby's Image caption 班克斯作品「手持氣球的女孩」在拍賣成交後旋即「自毀」 。

英國著名畫家班克斯（Banksy，又譯班克西）作品日前在拍賣會上以超過100萬英鎊的價格成交，然而畫作卻在成交後旋即「自毀」，震驚世人。事情發生後不久，班克斯發佈一條視頻，展示自己秘密將碎紙機安裝在畫作內部的過程。

當地時間10月5日，班克斯最著名的作品之一「手持氣球的女孩」（Girl With Balloon）在倫敦蘇富比拍賣行拍出，成交幾分鐘後，畫有女孩和心型氣球的畫布突然自行粉碎。

而這幅畫的作者班克斯則在Instagram上引用畢加索（Picasso，又譯畢卡索）的話寫道：「摧毀的衝動也是一種創造性的衝動——畢加索。」

在其社交媒體上發佈的視頻開始，班克斯表示：「幾年前，我在一幅畫作中秘密安置了一個粉碎機。」

視頻中可以看到一個連帽衫的人安裝粉碎機，隨後畫面顯示：「以備畫作被送去拍賣。」

隨後視頻顯示出畫作在拍賣場自行粉碎時用手機紀錄的畫面。

目前外界尚不清楚粉碎機是如何被啟動的。

「我們被班克斯了」

「看起來我們被班克斯（Banksy-ed）了，」蘇富比高級主管、歐洲當代藝術部門負責人亞歷克斯·布蘭茲克（Alex Branczik）表示。

班克斯則在自己的Instagram上發佈碎紙時的照片，配文道：「走著，走著，沒了……」

英國布蘭德勒藝術博物館（Brandler Art Galleries）主管約翰·布蘭德勒（John Brandler）稱，班克斯是「終極宣傳藝術家」，表示這個噱頭「精彩極了」。

「他讓達米恩·赫斯特（Damien Hirst，英國當代藝術家）看上去像個業餘的，」布蘭德勒說。

班克斯是通過在英國各地的一系列塗鴉畫作嶄露頭角的。

外界大多認為這位神秘的藝術家在布里斯托（Bristol）長大，但他的身份卻在多年來一直是個謎。

班克斯最近的作品中包括2015年的迪士馬樂園（Dismaland）開幕式，這座位於英國濱海韋斯頓（Weston-super-Mare）的迪士尼式遊樂園被班克斯稱為「少兒不宜的家庭主題樂園」。

2017年，「手持氣球的女孩」被投票評選為英國人最喜歡的藝術作品，而這幅作品最早出現在倫敦大東街（Great Eastern Street）的一面牆上。

這幅畫的畫廊版以畫布上噴漆和使用丙烯酸塗料為特色，安裝在一塊板上製作而成。

買家是否還要付款？

蘇富比沒有公開作品買家的身份。

截至目前，外界尚不清楚雙方的合約是否仍有效力。

布蘭茲克向《金融時報》表示，拍賣行正在試圖「弄清楚」碎紙行為的真實意義。

他表示：「我們沒有經歷過這種局面……在藝術家剛剛達到一個（接近的）紀錄時，作品突然自發被粉碎了。」

「我們正忙著弄清楚這在拍賣的背景下意味著什麼。」

在蘇富比網站的一份聲明中，拍賣行將這一事件描述為「意料之外」，表示這已經成為「藝術世界歷史」的一部分。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SerenaSure Genuine Q whether point of contract is when the hammer hit the table or when the transaction completes. — SerenaSure (@SerenaSure) 2018年10月6日

作品是增值了，還是被毀了？

公眾對此意見不一。

一些人在社交媒體上推測，這個惡作劇可能會帶高作品的價值。

然而有人質疑，買方是否仍需，或是否仍想支付成交價格。

布蘭德勒對此表示，藝術作品的宣傳效果越好，價格往往會越高。

「這是他（Banksy）能想到的最好的宣傳噱頭，」布蘭德勒說。