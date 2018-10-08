瞄凖俄羅斯：皇家三軍聯合演習凸現英國軟肋

近來全球軍演緊鑼密鼓。俄中西伯利亞軍演和美日南海軍演不久，英國便在阿曼沙漠開始了世紀之交以來最大規模的海陸空三軍聯合演習。

5500名英軍陸軍，200輛裝甲車，6艘皇家海軍艦艇，包括英國皇家海軍旗艦之一的兩棲船塢登陸艦「海神之子」號（HMS Albion）以及8架颱風戰機，在阿曼沙漠49攝氏度的高溫下演練快速打擊和檢驗突發軍事衝突的反應能力。

這個代號為「利劍3」的軍演將歷時一個月，耗資一億英鎊。

三軍聯演 假想敵一個

圖片版權 EPA Image caption 英國國防參謀長尼克·卡特將軍直言不諱："與俄國之間的錯判引發連鎖反應導致衝突升級，是目前對我們最大的威脅"。

在英國指責俄羅斯總統普京一手策劃諾維喬克神經毒劑攻擊，英俄關係陷入冷戰結束以來最低點之際，最新的英國軍演假想對手很明確：俄羅斯。

三軍演習的重點之一是將裝甲部隊迅速投放到衝突爆發地點，戰役結束後快速整裝轉移，迅速投入到下一個危險爆發點。

從東烏克蘭的農田到愛沙尼亞的森林再到敘利亞和利比亞的沙漠，俄國近年來表現出的直接在世界多個地點同時出手干預的決心和行動，是英軍制定演練對抗戰略的考量。

英國國防參謀長尼克·卡特將軍直言不諱：「與俄國之間的錯判引發連鎖反應導致衝突升級，是目前對我們最大的威脅」。

Image caption 英國戰機抵達阿曼沙漠投入軍演

輕裝碰重武 自露軟肋

英國皇家騎兵團在演習中扮演藍軍，演習前曾潛心研究俄軍的戰略戰術。

但是，藍軍模仿俄軍主力坦克，T-72主戰坦克的，是彎刀式（Scimitar）輕甲偵察車和斯巴達人（Spartan）裝甲運輸車。

即便是給藍軍配備英國主戰坦克，挑戰者2型坦克（Challenger 2)，軍事專家相信，也不敵俄軍最新投入服役的T-14阿瑪塔主戰坦克（T-14 Armata ）。

最新的英國三軍聯演，也把英國軍力連年衰減的事實暴露無遺。

上一次英軍在阿曼沙漠舉行聯合軍演，2001年進行的「利劍2」軍演，投入演練的兵力和艦隻是「利劍3」的4倍。

「利劍2」軍演投入了66輛挑戰者2型主戰坦克，這一次只投入了18輛。

演習規模縮減的背後，是一個更令防務專家擔憂的大背景：英國陸軍的裝甲和火炮裝備陳舊，兵力銳減。

2010年，英國陸軍作戰兵力10萬2千人，到今年7月已經縮減到了7萬6千人。

俄國軍演 盡顯肌肉

圖片版權 Reuters Image caption 俄軍"東方-2018"戰略演習出動30萬軍人，參演裝備包括坦克、裝甲運輸車等車輛3.6萬輛，1,000餘架戰機參與。

在英軍開始軍演前一個月，俄國從9月開始了「東方-2018」戰略演習，這是繼1981年蘇聯舉行「西方-81」演習以來規模最大的一次。

俄羅斯國防部長表示，這場軍演俄羅斯將出動30萬軍人，參演裝備包括坦克、裝甲運輸車等車輛3.6萬輛，1,000餘架戰機參與。相比之下，2014年俄軍演習出動了10萬軍人，120架戰機。

這場軍演被紹伊古拿來與1981年前蘇聯舉行的「西方-81」軍演相提並論，並稱在一些領域本次軍演將複製「西方-81」，但在其他方面規模則將更大。「西方-81」被視為人類有史以來最大的軍事演習，並以北大西洋公約組織（NATO）為假想敵。

參演部隊來自俄中部軍區、東部軍區，以及太平洋艦隊、北方艦隊和空降部隊。俄羅斯國防部介紹，演習一大亮點是在接近實戰條件下演練巡航導彈集群的密集使用。

法新社問俄羅斯處於經濟困難時期，舉行如此大規模軍演是否代價太高，克林姆林宮發言人表示，國際環境目前充滿敵意，俄羅斯有必要採取行動保衛自己的安全。

以弱對強 高科技制勝

對一前一後互為假想敵的軍演顯示出的軍力懸殊，英軍「利劍3」軍演陸軍總指揮斯特寧准將打了個比喻：要測試肌肉的反應能力，用20公斤的啞鈴就可以了，不必用200公斤。

斯特寧准將強調，演習針對的正是「高一個級別的對手」。

斯特寧准將說：「我們的對手裝備可能比我們更好，訓練可能比我們更有素，可能給我們帶來最大的挑戰」。

「利劍3」軍演首次投入了小型遙控無人機(drones），用來偵察指認敵方目標。

此前，英國國防部還組織了一次大規模電子戰演練。演練的目標是一旦普京對西方發動軍事攻擊，英國發動電子戰攻擊莫斯科供電系統，造成全城斷電。

英國高級防務專家認為，除了動用核打擊手段之外，能給英軍創造制勝先機的只有高科技手段。