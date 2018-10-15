康橋再別到永別？ 劍橋擬出招限制中國遊客
「輕輕的我走了/正如我輕輕的來/我輕輕的招手/作別西天的雲彩。」
幾乎一個世紀前中國現代詩人徐志摩的一首《再別康橋》，讓今天的中國人依然癡迷，特別是徐志摩描述的風擺柳枝的康河夕照。
「那河畔的金柳/是夕陽中的新娘/波光裏的艷影/在我的心頭蕩漾。」
中國大團 中國團大
有幸來英國旅遊的中國人，多數一定要去一趟劍橋。到了劍橋的中國遊客，一定要抱著康河邊的老柳，甚至坐到樹杈上照一張，儘管此柳可能已經非彼柳。
徐志摩時代，能走到英倫三島的中國人鳳毛麟角。今天，中國遊客四海遨遊，登陸英倫的遊團散客、公費自費，一撥一波，接踵而至。
老柳樹受不了了，劍橋受不了了。
劍橋前市長，市議會議員約翰·西普金說，來劍橋一日遊的遊客中，「中國遊客佔了相當高的比例」，而且，中國旅行社為了多賺錢，「組團過大」。
劍橋官方旅遊管理服務機構，「訪問劍橋」的負責人艾瑪·索爾頓也表達了同樣的擔憂。她說，劍橋古鎮窄巷裏，經常擁塞人數超過50人的中國旅遊團，堵住去路，擋住視線。
坐劈老柳 陽傘蔽景
索爾頓說，如果50多人站在國王學院門前，那就會造成問題。
雖然英國艷陽高照的天難得，但中國遊客似乎還是習慣打個遮陽傘，讓當地人莫名其妙。
國王學院裏刻著徐志摩《再別康橋》開頭和結尾兩行詩句的那塊大石頭和旁邊的老柳樹，更是到劍橋的中國遊客不會錯過的。
市議員西普金驚呼，劍橋正在面臨被中國遊客「淹沒」的危險。西普金稱，遊客讓當地居民有喧賓奪主的感覺，劍橋這樣下去將「自毀」。
劍橋官方旅遊管理服務機構「訪問劍橋」說，正在考慮出台限制中國遊客數量的措施，比如規定一個旅遊團人數的上限，以及協調不同旅遊團的旅行線路，避免蜂擁一處等。
數量和質量
英國官方旅遊管理機構「訪問英國」的統計顯示，2015-1017年間，在到劍橋訪問並過夜的中國遊客有17000人。
2016年，到劍橋一日遊的中國遊客有26萬7千人。
英國旅遊熱點城市中，只有倫敦、愛丁堡和曼徹斯特，到訪的中國遊客人數超過劍橋。
在英國，中國遊客的數量和遊客的素質，像在世界其他地方一樣，也是一個經常成為新聞的話題。
名不經傳的小村鎮，普通的路邊魚條店，一夜之間中國遊客趨之若鶩，更讓英國人莫名其妙。
比如，基德靈頓。沒聽說過？ 99%的英國人可能也沒聽說過。
自從2016年夏天旅遊大巴把一車車的中國遊客卸到這兒以來，這個距牛津以北大約5英里（約8公里）的基德靈頓村（Kidlington）的村民們寧靜的生活就被攪翻了。
為什麼一個幽靜的英格蘭村莊引來大批中國遊客？小村的村民們也一直在捫心自問，不得其解，很苦惱。
基德靈頓之謎
基德靈頓沒有什麼特別的地方，但中國遊客似乎對村裏的一磚一瓦，一草一木都興致盎然，一個勁兒的拍照，連門外的垃圾桶都不放過。
中國人的突然湧入不但成了村民們的談資，也成了英國的全國新聞，甚至成了世界新聞。
記者們也跟著進了村，但似乎也理不出個頭緒。英國媒體的"推論"之一是，中國遊客被一家惡作劇的旅行社耍弄，說這個村莊是小說哈利·波特中主人翁的童年故居所在地。《太陽報》開玩笑說，或許是超自然的力量把中國人送到了基德靈頓。
解鈴還須繋鈴人。中國遊客為何來到基德靈頓？ 把他們送到那兒的中國導遊揭了謎底。
說來很簡單。北京市華遠國際旅遊有限公司的導遊孫建鋒解釋說，不願額外花68美元，去附近的布萊尼姆宮(Blenheim Palace)參觀的中國遊客，被導遊"暫存"在了基德靈頓村。
布萊尼姆宮是溫斯頓·丘吉爾(Winston Churchill)的祖居，去那裏參觀不是旅行團的必選項。
為什麼放在基德靈頓村？因為原先的集合地點是在布萊尼姆宮附近。一些遊客發現，不從旅遊團訂票，而是在布萊尼姆宮現場買票，只花大約25美元，因此悄悄自己步行前往那裏。
導遊丟了生意，其他已經付了高價的遊客也很生氣。
因此，導遊「使壞」，那些選擇不參觀布萊尼姆宮的人就被留在8公里外的基德靈頓，從那裏無法步行前往布萊尼姆宮。