康橋再別到永別？ 劍橋擬出招限制中國遊客

「輕輕的我走了/正如我輕輕的來/我輕輕的招手/作別西天的雲彩。」

幾乎一個世紀前中國現代詩人徐志摩的一首《再別康橋》，讓今天的中國人依然癡迷，特別是徐志摩描述的風擺柳枝的康河夕照。

「那河畔的金柳/是夕陽中的新娘/波光裏的艷影/在我的心頭蕩漾。」

中國大團 中國團大

有幸來英國旅遊的中國人，多數一定要去一趟劍橋。到了劍橋的中國遊客，一定要抱著康河邊的老柳，甚至坐到樹杈上照一張，儘管此柳可能已經非彼柳。

徐志摩時代，能走到英倫三島的中國人鳳毛麟角。今天，中國遊客四海遨遊，登陸英倫的遊團散客、公費自費，一撥一波，接踵而至。

老柳樹受不了了，劍橋受不了了。

劍橋前市長，市議會議員約翰·西普金說，來劍橋一日遊的遊客中，「中國遊客佔了相當高的比例」，而且，中國旅行社為了多賺錢，「組團過大」。

劍橋官方旅遊管理服務機構，「訪問劍橋」的負責人艾瑪·索爾頓也表達了同樣的擔憂。她說，劍橋古鎮窄巷裏，經常擁塞人數超過50人的中國旅遊團，堵住去路，擋住視線。

Image caption 劍橋官方旅遊管理服務機構"訪問劍橋"說，正在考慮出台限制中國遊客數量的措施，比如規定一個旅遊團人數的上限，以及協調不同旅遊團的旅行線路，避免蜂擁一處等。

坐劈老柳 陽傘蔽景

索爾頓說，如果50多人站在國王學院門前，那就會造成問題。

雖然英國艷陽高照的天難得，但中國遊客似乎還是習慣打個遮陽傘，讓當地人莫名其妙。

國王學院裏刻著徐志摩《再別康橋》開頭和結尾兩行詩句的那塊大石頭和旁邊的老柳樹，更是到劍橋的中國遊客不會錯過的。

市議員西普金驚呼，劍橋正在面臨被中國遊客「淹沒」的危險。西普金稱，遊客讓當地居民有喧賓奪主的感覺，劍橋這樣下去將「自毀」。

劍橋官方旅遊管理服務機構「訪問劍橋」說，正在考慮出台限制中國遊客數量的措施，比如規定一個旅遊團人數的上限，以及協調不同旅遊團的旅行線路，避免蜂擁一處等。

Image caption 國王學院裏刻著徐志摩《再別康橋》開頭和結尾兩行詩句的那塊大石頭更是到劍橋的中國遊客不會錯過的。

數量和質量

英國官方旅遊管理機構「訪問英國」的統計顯示，2015-1017年間，在到劍橋訪問並過夜的中國遊客有17000人。

2016年，到劍橋一日遊的中國遊客有26萬7千人。

英國旅遊熱點城市中，只有倫敦、愛丁堡和曼徹斯特，到訪的中國遊客人數超過劍橋。

在英國，中國遊客的數量和遊客的素質，像在世界其他地方一樣，也是一個經常成為新聞的話題。

名不經傳的小村鎮，普通的路邊魚條店，一夜之間中國遊客趨之若鶩，更讓英國人莫名其妙。

比如，基德靈頓。沒聽說過？ 99%的英國人可能也沒聽說過。

自從2016年夏天旅遊大巴把一車車的中國遊客卸到這兒以來，這個距牛津以北大約5英里（約8公里）的基德靈頓村（Kidlington）的村民們寧靜的生活就被攪翻了。

為什麼一個幽靜的英格蘭村莊引來大批中國遊客？小村的村民們也一直在捫心自問，不得其解，很苦惱。

基德靈頓之謎

圖片版權 RUSSELL GRIFFIN Image caption 中國人的突然湧入不但成了村民們的談資，也成了英國的全國新聞，甚至成了世界新聞。

基德靈頓沒有什麼特別的地方，但中國遊客似乎對村裏的一磚一瓦，一草一木都興致盎然，一個勁兒的拍照，連門外的垃圾桶都不放過。

中國人的突然湧入不但成了村民們的談資，也成了英國的全國新聞，甚至成了世界新聞。

記者們也跟著進了村，但似乎也理不出個頭緒。英國媒體的"推論"之一是，中國遊客被一家惡作劇的旅行社耍弄，說這個村莊是小說哈利·波特中主人翁的童年故居所在地。《太陽報》開玩笑說，或許是超自然的力量把中國人送到了基德靈頓。

解鈴還須繋鈴人。中國遊客為何來到基德靈頓？ 把他們送到那兒的中國導遊揭了謎底。

說來很簡單。北京市華遠國際旅遊有限公司的導遊孫建鋒解釋說，不願額外花68美元，去附近的布萊尼姆宮(Blenheim Palace)參觀的中國遊客，被導遊"暫存"在了基德靈頓村。

布萊尼姆宮是溫斯頓·丘吉爾(Winston Churchill)的祖居，去那裏參觀不是旅行團的必選項。

為什麼放在基德靈頓村？因為原先的集合地點是在布萊尼姆宮附近。一些遊客發現，不從旅遊團訂票，而是在布萊尼姆宮現場買票，只花大約25美元，因此悄悄自己步行前往那裏。

導遊丟了生意，其他已經付了高價的遊客也很生氣。

因此，導遊「使壞」，那些選擇不參觀布萊尼姆宮的人就被留在8公里外的基德靈頓，從那裏無法步行前往布萊尼姆宮。