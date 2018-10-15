哈里梅根宣佈有喜 明年春季將迎來王室寶寶

英國薩塞克斯公爵夫婦哈里和梅根證實已經懷孕，兩人的寶寶將於明年春天出生。

肯辛頓宮發佈消息說，哈里和梅根「非常高興地與公眾一同分享這一喜訊」。

哈里（34歲）和梅根（37歲）於今年5月19日舉行了一場盛大的皇室婚禮。

在哈里和梅根宣佈這一喜訊同時，也正直他們開始對澳大利亞和新西蘭進行為期16天訪問之際。他們已經於周一（15日）抵達了悉尼。

這也是哈里和梅根完婚後首次代表王室的正式出訪。

圖片版權 EPA Image caption 哈里和梅根出席了尤金妮公主的婚禮，婚禮上梅根身穿一件深色藍外套，引發她可能懷孕的揣測。

越南網民困惑

哈里和梅根懷孕這一喜訊迅速在網上傳開，許多越南網民卻對王室寶寶將於明年出生感到困惑。因為他們覺得，預產期應該在明年夏季才對。

這是因為按照許多東亞國家的習俗，人們一懷孕就會公布喜訊。

但西方的習慣是要在懷孕12周以後才會公布消息，因為這時基本上已經過了危險期，不會再出現流產等導致腹中胎兒夭折的可能性。

圖片版權 Reuters Image caption 抵達澳大利亞

最近英國王室喜事多多，上周五（12日）女王伊麗莎白的孫女尤金妮公主剛剛與男友完婚。馬上又傳來哈里和梅根要做爸爸媽媽的喜訊。

據悉，哈里和梅根選擇尤金妮婚禮之際先把這個好消息告訴了女王夫婦、查爾斯王子夫婦以及劍橋公爵夫婦等。

梅根的母親多裏婭‧拉格蘭對這一喜訊感到喜出望外。她表示自己「期待著自己的第一個外孫/外孫女」。

哈里和梅根的王室寶寶將成為王室的第七位順位繼承人。

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英國首相特里莎·梅向哈里夫婦表示祝賀。

在哈里和梅根出席尤金妮公主的婚禮時，梅根身穿一件深色藍外套，引發她可能懷孕的揣測。

哈里和梅根之前就曾表示過兩人非常希望要個小寶寶。

但哈里和梅根的寶寶將不會有王子或公主的頭銜，除非在孩子出生前女王干預。