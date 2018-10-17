外國富豪英國揮金被勒令說明財源 個案意義重大

圖片版權 Getty Images Image caption 哈吉耶娃10年間在哈羅茲百貨店購物消費總額達1600萬英鎊

在英國倫敦的百貨名店哈羅茲裏一擲千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈羅茲店的「忠實客戶」檔案上，一位老主顧仍顯得「鶴立雞群」。

2006至2016年間，這位被稱為「A夫人」的富豪夫人在倫敦哈羅茲百貨店購物消費總額達1600萬英鎊，平均一年在哈羅茲花掉160萬英鎊。

哈羅茲的賬本記錄顯示，僅在2009年12月的某一天裏，「A夫人」在店裏僅購買寶詩龍（Boucheron）首飾一項，就花掉了12萬多英鎊。

勒令「說清楚」

中國人有句俗話，「花錢免災」。但在「A夫人」身上，花錢的效果正相反，成了「花錢招災」。

這位富婆的揮金如土被英國國家防治犯罪局NCA盯上了。NCA動用一個新的反貪利器，剛出台的《不明來源財富法令》（Unexplained Wealth Order），把「A夫人」提上了法庭。

「A夫人」成了《不明來源財富法令》瞄凖的第一個目標。

這個案子自今年2月份就開庭了，到今天才曝光，是英國媒體據理力爭大半年的結果。

「A夫人」的律師要求法庭對客戶的身份保密，因為花錢本身並不犯法。但上訴法庭法官同意媒體的曝光要求，法官判定公眾對這個案子有知情權。

原來是行長夫人

圖片版權 AFP Image caption 阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾·哈吉耶夫

「A夫人」原來是阿塞拜疆國營的國際銀行行長的夫人，55歲的扎米拉·哈吉耶娃。

確切地說，哈吉耶娃是前行長夫人。阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾·哈吉耶夫2016年被判貪污1000萬英鎊有罪，判刑15年，被關在首都巴庫的監獄裏。

哈吉耶娃堅稱，她花的每一分錢都是自己的。但她沒有工作，她丈夫當行長時的年薪也只相當於5萬英鎊。

買房買地買飛機

哈吉耶娃手持35張信用卡，這些信用卡都由她丈夫當行長的阿塞拜疆國際銀行付賬。

除了在哈羅茲店裏狂刷信用卡，哈吉耶娃還在距哈羅茲店3分鐘步程的地方買了一棟1100萬英鎊的豪宅。

她還與丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德（Mill Ride）高爾夫球俱樂部，花3100萬英鎊買了一架私人飛機。

英國國家防治犯罪局NCA已經獲得法庭的凍結令，哈吉耶娃不得出售或轉讓她名下的資產，如果無法說清財源，她與丈夫苦心收斂的錢財將化為烏有。

多起「說清楚」案

英國國家防治犯罪局NCA的偵查員相信，哈吉耶娃的錢財都是她丈夫當行長期間貪污的。

NCA相信，成功地將哈吉耶娃提上法庭，說明新的《不明來源財富法令》將成為一個防止外國富豪在英國"洗髒錢"的利器。

NCA經濟犯罪組組長唐納德·圖恩說，如果對購買房地產和其他資產的資金來源的合法性無法確認，我們就要用這個新立法查清楚。

圖恩透露，除哈吉耶娃案外，目前另有9起「說清楚」案同時在進行。

Image caption 英國政府承認，在2008年-2015年間，有3000多名外國富豪通過T1簽證進入英國

「黃金簽證」

哈吉耶娃在被要求「說清楚」的過程中，調查人員發現，她是在2010年獲得T1簽證入境英國進而獲得永居的。

T1簽證綽號「黃金簽證」，實質是花錢買簽證。2010年，哈吉耶娃的丈夫給了她100萬英鎊的「禮物」，購買英國的政府債券。

英國內政部當時沒有對哈吉耶娃的錢財來源作任何調查。

英國政府承認，在2008年-2015年間，有3000多名外國富豪通過T1簽證進入英國，他們大部分來自中國和俄國，他們給英國帶來的總投資超過30億英鎊。

英國反貪污壓力組織「國際透明」對啟用《不明來源財富法令》表示歡迎。

「國際透明」負責人當肯·哈米斯說，該組織在英國範圍內認定的合法性可能有問題的資產總額達40億英鎊，應該更廣泛的利用《不明來源財富法令》查清這些資產的合法性。

英國國家防治犯罪局NCA表示有信心，啟動《不明來源財富法令》的效應會很快顯現出來，富豪帶著「不乾淨」的錢來英國的動力會大打折扣。