英國伯明翰大學接受中國高考成績的利與弊

Image caption 伯明翰大學是世界100強大學之一。

憑借中國大學高考成績就能直接申請英國大學已經不再是夢想。英國伯明翰大學最近宣佈將從2019年起接受中國學生的高考成績。符合條件的學生可以直接到該校就讀本科， 無需再像以前那樣要先讀一年的預科課程。

中國一年一度的高考被廣泛認為是最具競爭性的考試， 每年有近1000萬考生參加考試。許多人把高考比作「千軍萬馬過獨木橋」。可見其激烈程度。只有優秀的學子才能勝出。

而作為英國一流大學，羅素集團成員的伯明翰大學首開先河願意接受中國學生的高考成績，直接入讀本科意味著什麼？是中國影響力擴大，還是擔心英國脫歐後對國際學生失去吸引力，抑或是金錢的誘惑力？

其實， 英國並不是第一個接受中國高考成績的國家。 澳大利亞、美國、加拿大以及歐洲大陸的一些大學已經承認和接受中國高考成績。這是否意味著今後會有更多的英國大學緊隨其後呢？

英國羅漢普頓大學新聞學講師沈平認為，不排除這種可能性。 因為生源問題是目前困擾英國各大學的一個重要問題。

他說， 特別是歐盟學生，他們在明年英國脫歐後所面臨的一些不確定性，特別是在學費問題上。目前， 歐盟學生像英國本土學生一樣繳納學費。也就是說不用繳納像國際學生那樣的高昂學費，但脫歐後，他們的學費到底怎麼交？這直接影響生源問題。

伯明翰大學校長大衛·伊斯特伍德勳爵表示， 一個多世紀以來伯明翰大學一直為頂尖人才提供挑戰和發展的機會。他們歡迎來自全球各地的人才到伯明翰學習。 中國學生無疑也是其中的一部分。

他還說，「通過接受這一最嚴格和重要的考試成績，我們把伯明翰大學豐富的教育機會提供給這些最勤奮的中國學生。」

無疑， 在伯明翰宣佈這一政策之後， 將會吸引更多的中國留學生到該校就讀。

語言問題

圖片版權 Reuters Image caption 中國高等學校統一入學考試的場面

中國高考主要分文科類和理科類，但無論文理考生，英語都是必考的一門重要科目。 有人擔心即使中國學生高考成績優異，英語考試獲高分，但並不能證明其實際英語水平， 特別在聽、說、寫作方面往往是中國學生的軟肋。

「中國學生的確存在語言問題，」 沈平說。「即使他們雅思考試過了關，實際水平還是欠缺，口語能力還是很差」。

對此， 伯明翰稱他們只考慮那些高考成績突出，至少達到考試分數80％以上的學生。 並且， 他們還要滿足額外的學術和英語水平要求。

中國留學生目前已經是英國大學國際留學生數量最多的群體（除歐盟國家學生之外）。目前，在英國高校就讀的中國學生已經接近10萬人。其中， 伯明翰大學的中國留學生有1337人，佔英國高校中國留學生人數的第四位， 排在第一的是曼徹斯特大學。

對英國大學來說， 中國無疑是一個利潤豐厚的市場。英國大學質量上乘，性比價較高。因此是中國留學生海外留學的一個不錯的選擇， 特別是英國的研究生課程， 只需要1年。

批評聲音

但是， 有一些大學擔心英國脫歐後回影響英國對國際學生的吸引力，因此才導致一些大學出台各種對策增加其對留學生的吸引力。

批評人士說， 英語語言測試並不能保證中國學生的競爭力，特別是在口語方面。 他們說， 中國的教學有太多死記硬背成分。

而且， 中國學生缺乏批判性思維技能， 而這正是英國大學所看重的素質。在這方面， 沈平認為，英國從小培養學生批判性思維能力，但許多亞洲學生死記硬背。只能多鼓勵他們多參加討論， 多問問為什麼。

英國大學招生服務機構UCAS認為， 許多英國大學認為中國的高考成績低於英國學生本科學習能力的資格水平。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多中國留學生學成回國。

現在許多英國大學都紛紛與中國合辦學校，開展各種2＋1、3＋1等課程，即學生在中國學2年，再在英國學習1年，可以獲得兩國的學位。沈平表示，與中國大學合辦學校，是英國大學的最大財源。

同樣，招更多的中國學生絶對有金錢方面的考慮，因為隨著中國經濟實力的增強， 人民更加富有。與此同時，英國政府資金越來越少， 國際學生自然成了學校資金最重要的來源。

但問題是如何在金錢和學術方面做到平衡將是英國高校所面臨的最大挑戰之一。

沈平說，英國高校中某些課程的中國留學生比例已經失調，例如，有時一個班中的20個學生中有19名是中國人。這不是個別現象。它可能對學生的多樣化以及教學吸引力都會帶來一些問題。

英國網民意見

伯明翰大學的這一宣佈也引起英國網民的關注。 他們當中許多人就此發表了自己的看法。 下面是一些節選：

一位署名geert87網友認為， 這是一種短視做法，並說這是英國經濟模式失敗的反應。他說， 只顧短期利益而無視英國最佳福祉。

署名Dave Wolfendale的網友擔心，大多數中國學生英語不給力。

更有一位叫Bilbo Baggins的網友留言只用了3個美元符號， 即一切為了錢。

署名Mabelino的網友說，也許都是脫歐惹的禍。

一位叫Arouet的留言寫到， 如果他們付錢，乾脆直接把學位寄過去算了，更省時間。

一位叫 Siubhail的網友說，中國人成了英國大學的搖錢樹。

網民Nick Tilley說，這又一次證實大學對金錢的興趣要比學術實力大。

一位署名Thesiger網友算是比較正面的。該網友寫到：「要求高考分數達到80％以上，意味著只有最聰明的學生才有資格不上預科，直接入學。我不認為這有損於學術標凖。」