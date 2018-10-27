英倫時裝業四大走勢：環保、脫俗、獨立和中國元素

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相比起巴黎、米蘭和紐約，倫敦時裝周或許不那麼商業、主流，更沒那幾分奢華；雖然不是一線大牌當主角的地方，確仍然不斷給業界帶來驚喜和新鮮。

BBC中文回眸2018倫敦時裝周，發現其前衛、多元的「英國製造」設計師們，似乎正在脫歐前夜把英倫時裝的「另類美」主題提升到新高度……

另類主體一：再見！皮草

這季倫敦時裝周，英國時裝協會變革性地達到了「杜絶動物皮草」目標。所有與會設計師都不能展示有任何皮草元素的設計。英國時裝協會表示，這一看似細節的小事，其實體現了一場文化變革，反應設計師運營、國際品牌和消費觀念的發展趨勢。

英國傳統老牌博柏利（Burberry），便在本季倫敦時裝周宣佈，從此遠離皮毛。品牌首席執行官馬可·戈貝蒂（Marco Gobbetti）在接受《時裝商業評論》採訪時表示，從提西（Riccardo Tisci）發佈的新款開始，博柏利所有設計將不再使用兔毛、狐狸毛、貂毛、浣熊毛和安哥拉山羊毛。

英國時裝協會負責人拉什(Caroline Rush)在接受訪問時說：「我們有義務教育設計師，鼓勵他們發揚積極時尚精神，環保主題每一季都是倫敦時裝周不變的宗旨。」

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多年以素食主義者自稱的英國時裝名師、原披頭士樂隊吉他手女兒麥卡特尼（Stella McCartney）在時裝周上就發佈了與阿迪達斯·史密斯合作款的運動鞋，與任何一款史密斯鞋不同，這款鞋是用非真皮的合成材料製成。麥卡特尼說：「與阿迪達斯史密斯合作的初衷，是希望史密斯鞋和其他品牌不再使用真皮。這款鞋會讓你體會到人造皮革與真皮並無區別。」

一直以「有道德」品牌自居的Mother of Pearl，這一季應景推出了「沒有多餘裝飾」系列，就近取材獲取純天然面料，品牌設計師Amy表示，希望這樣的改變既不影響服裝質量，又減少對環境的破壞。這個品牌最近還重新推出自己的網站，消費者有了選擇過濾出環保購物的選項。不少時尚評論人認為，此舉本身就將開啟「革命性」全新購物方式。

另類主題二：模特多元化

除與皮草說「拜拜」之外，模特多元化在本季倫敦時裝周也是一大另類看點。傳統皮包骨的所謂「零號模特」此次顯得多受冷落，反是諸多不同年齡段、不同體型、體態模特的出現成為人們關注的焦點。

英國超模凱特·摩絲（Kate Moss）非常支持模特多元的趨勢。她說：「為什麼只能用一個尺碼的模特來代表不同身高胖瘦、不同膚色的人呢？」

患有白癜風的47歲「高齡」模特哈洛（Winnie Harlow）在本季時裝周成了熱門，分別出現在維多利亞·貝克漢姆（Victoria Beckham）10週年紀念首秀和House of Holland的新品展示會上。另外，來自倫敦的39歲布洛克(Samanta Bullock)，也在輪椅上實現她走秀的夢想。

設計師Steven Tai與「改變面容」慈善組織合作，啟用有傷疤印記的模特走秀，他告訴BBC說：「模特多元化可賦予服裝更深層的意義。我想凖確真實地反應出我們生活的世界，這是我們應該擔負起的社會責任，可能會影響年輕女孩的成長。」

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從歷史角度看，模特多元化革命發生在英國似乎天經地義。因為時裝模特的概念起源於英國。據信，出生在林肯郡的「時裝之父」查爾斯·弗雷德里·沃斯（Charles Frederick Worth）在1850年代讓妻子穿自己設計的禮服在眾人面前展示。那以後，用模特展示服裝設計的概念被引入世界時裝界。

另類主題三：新銳、獨立

倫敦時裝周一向就帶著一股前衛氣質，業界評論家阿姆斯特朗(Lisa Armstrong)認為，「英國的新銳、獨立設計師是帶來新鮮趨勢的主力軍」。本屆時裝周，英國新銳設計師帶來的關鍵詞可以用這些詞概括：花朵圖案、浪漫主義的薄紗和塔夫綢、運動風、男女性別流動、和中國元素。

去年贏得女王親臨秀場的新人設計師奎因(Richard Quinn)，將動物圖案加入到有他典型的花朵印花圖案，他認為，創新的力量無限大，它會為我們的未來指引方向。

狄更斯筆下的郝薇香小姐穿越到倫敦時裝周，設計師Molly Goddard、Simone Rocha和Erdem運用浪漫主義的褶皺薄紗和塔夫綢，為秀場帶來最強視感。

設計師法斯特(Mark Fast)的羽毛禮服也順應透明紗網的大潮，繼紐約時裝周成為主要看點之後，這樣的紗網設計依舊是當季關鍵詞。

受凱特王妃、尤金妮公主喜愛的Erdem品牌，強化性別流動性設計，他的設計是對這個時代男性和女性交叉修飾者的致敬。將女裝變為男性化剪裁，具體表現把愛德華時期的拖鞋、雙排扣西裝外套等男性元素中，加入華麗花朵和褶邊的修飾。

英國本土設計師Margaret Howell繼續引領運動風潮流，她將自己夾克和健身房橡膠底帆布鞋的設計，與傳統運動服品牌Fred Perry合作，同時又將灰色游泳服、運動鞋和自行車短褲的系列，與日本品牌美津濃(Mizuno)推出合作款。設計師表示，在上一季成功與戶外品牌Barbour合作之後，她更加確信與運動服裝的混搭將是一個新的趨勢。

另類主題四：中國元素

近年來，中國元素日益成為西方設計師們取材的新熱點，設計師Simon Rocha將中國清明節和18世紀的中國風一起加入到19春夏新品中，將之與她老家愛爾蘭對星期天儀式感相結合。

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英國先鋒設計師代表Zandra也表示中國元素是她設計生涯50年的重要靈感來源，它在這一季的禮服印花圖案中有所體現。中國新銳設計師張卉山也強調中國元素，與中國藝術家合作，在花紋上運用2D和3D。

本季倫敦時裝周設計師們將關注點轉到個人體驗中，比如華裔設計師黃薇(Jamie Wei Huang)將新品主題設定為「自己」，注重對心靈的關注。Jamie Wei Huang作為英國新銳設計師，一直堅持著「不止是穿著，卻是生活態度、自我價值觀的體現」的設計主旨。

半透明運動外套、男裝元素、大枕頭等就是在旅行主題下延伸出的一種態度，她說：「這是在過去與現在的對比中，體現出的一種自嘲的幽默。」

從超模、電視節目主持人變身設計師的艾裏珊·鐘（Alexa Chung），去年推出自己的品牌，第一次亮相倫敦時裝周，設計靈感來源於對情感和體驗的關注。以「到達和出發」做為主題，希望她的機場 「假日裝」和「休閒裝」成為治癒人們心靈的良藥。她提到了一種名為「冒名頂替綜合症」的心理疾病，她說：「我對這種懷疑自己的感受並不陌生，我的設計或許能將它治癒，為你帶來積極態度和自信。」