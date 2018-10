圖片版權 Blackpool Police/Getty Images Image caption 左邊是警方提供的嫌疑人照片,右面是演員大衛·修默,相似度幾何?

英國布萊克浦(Blackpool,另譯黑池或黑潭)警方在臉書(Facebook)上發佈一張照片,試圖尋找一起餐廳盜竊案的嫌疑人,不料卻激發了萬千網友的喜劇回憶……

原因很簡單,警方在網上分享的那張監控視頻照片裏手捧一箱啤酒的男人,容貌酷似美國著名電視劇《老友記》(Friends,另譯《六人行》)中主角羅斯·蓋勒(Ross Geller)扮演者大衛·修默(David Schwimmer)。

發佈後幾分鐘內,布萊克浦警方的臉書帖子下面就被大量的網友段子刷屏,大家都在提及那部20世紀90年代紅極一時的美國情景劇。

警方後來發表聲明說,盜竊事件發生時,大衛·修默本人並不在英國境內。

「謝謝你們每一個人的迅速回應。我們詳細調查過這件事,並且已經確定,大衛·修默在(事發)這一天身在美國,」警方的聲明說。

「事情變成這樣,我們很遺憾。」

帖子下的評論欄不經意間變成了一場網友回顧《老友記》經典台詞的「回憶殺」——大約5萬名網友加入了評論,很多人都套用了《老友記》那首曾經登上過熱榜頭名的主題曲《我會在你身邊》(I'll be There for You)。

一個叫尼克·克羅斯頓(Nick Croston)的網友寫道:「我想這家伙這一天,這一周,這一月甚至這一年,都不走運。」(主題曲當中一句歌詞說:你的每一天、每一周、每一個月,甚至每一年你都這樣倒霉……)

奧利·伯恩(Olly Byrne)則同樣套用歌詞寫道:「我很驚訝你們沒找到他……這就好像你永遠在二檔。」

集體「回憶殺」

另一些人則玩起了羅斯·蓋勒那些最深入人心的台詞。

「他不是應該在上班嗎……還是說,他正『on a break』(歇息或短暫分手之意)?」網友喬(Joe)說。(在《老友記》第三季第15集當中,羅斯和女友瑞秋·格林[Rachel Green,珍妮弗·安尼斯頓飾]爭吵後,瑞秋提議兩人「take a break」[冷靜一下],羅斯後來將此視為分手,瑞秋則聲稱她只是要短暫分開冷靜一下,並不是要結束戀人關係,這個爭執貫穿了之後整部劇,反覆成為笑點。)

傑伊·默多克(Jay Murdoch)寫道:「看來警方本來已經包圍他了,但是他一個『pivot manoeuvre』(支軸轉動)就逃脫了。」(此梗來自在另一集中,一向喜歡學者腔的羅斯叫瑞秋和錢德勒幫忙搬沙發,在過程中他一直大叫「pivot」,但是他的朋友們根本不知道他在說什麼。)

克萊格·湯普森(Craig Thompson)則寫道:「大概是那個時間,我看見他在店裏,站在我後面……當時我正在付錢買『我的三明治』。」(在第五季第9集當中,羅斯曾經因為同事吃了他的三明治而大發雷霆。)

圖片版權 Getty Images Image caption 一場警方偵查不經意成為網絡話題,而英國警方不得不煞有介事地澄清,修默在案發並不在英國境內。

在評論欄內,類似這樣回顧劇集經典橋段的帖子還有很多,不過一些網友卻想提醒其他《老友記》粉絲,這個帖子說的是一次真實存在的犯罪。

「他是個小偷,這事很嚴肅,」格蕾絲·希格厄姆(Grace Higham)寫道,「不過這些評論太好笑了。」

布萊克浦警方指,該盜竊案發生在9月20日的一家餐廳裏,呼籲任何知道關於這名小偷信息的人與警方聯繫。

《老友記》在1994年開播,直至2004年結束,共播出十季。劇集開播之後廣受歡迎,在十年間紅遍全球各地,成為觀眾的熱點共同話題,六名主演身價也隨著劇集熱播飆升。其中珍妮弗·安尼斯頓就是《老友記》捧紅為一線明星。修默則同樣因為飾演學識淵博但性格木訥、耿直的羅斯而深入人心。

至於這位曾獲艾美獎提名的演員在案發時是否曾在布萊克浦出現過,則成為劇迷眼中「莫須有」的謎題。