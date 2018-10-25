圖片版權 Hong Kong Free Press Image caption 事發後孔琳琳曾被警方短暫扣查。

英國伯明翰警方證實，此前在英國保守黨大會一場香港事務活動上與在場人員爭執的中國中央電視台歐洲中心站記者孔琳琳被正式起訴。

西米德蘭茲警察廳（West Midlands Police）向BBC中文證實，48歲的孔琳琳被起訴一項普通襲擊罪（common assault）。案件將於11月7日在伯明翰裁判司署（Birmingham Magistrates Court ）提訊。

孔琳琳涉嫌在9月30日於伯明翰國際會議中心舉行的保守黨人權委員會香港問題活動上與一名工作人員發生肢體衝突。如果被判有罪，她將面對最高六個月有期徒刑或罰款，或兩者兼施。

中國駐英國大使館此前曾發表聲明，「要求保守黨人權委員會停止干涉中國內政，停止插手香港事務，要求會議組織者向中國記者道歉」；央視發言人「要求英國方面切實採取措施，保障我記者權益，確保不再發生此類荒唐事件」。

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）起訴指引指出，根據《1988年刑事司法法》（Criminal Justice Act 1988），普通襲擊罪屬簡易程序罪行（輕微罪行），但若牽涉《1998年刑事犯罪與妨害治安法》（Crime and Disorder Act 1998），則有可能改控以「涉及種族／宗教的加重普通襲擊罪」（racially/religiously aggravated common assault），最高可被判處兩年監禁。

發生這次事件的活動是由保守黨人權委員會以及非政府組織「香港監察」共同組織，主題是「對香港自由、法治和自治的侵蝕」，由英國議會下議院保守黨議員布魯斯（Fiona Bruce）主持，講者包括香港民主黨創黨主席李柱銘資深大律師、香港大學法律學院副教授戴耀廷和香港眾志常委羅冠聰等。

倫敦中國使館其後曾發表聲明說：「據中央電視台歐洲中心站通報，在我駐英使館的嚴正交涉和輿論壓力下，英國警方在短時間內釋放了孔琳琳。律師明確表示，孔琳琳是無指控釋放，其行為是正常履職，會議組織方舉止失當。」