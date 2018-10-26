圖片版權 Image copyright Image caption 007的扮演者詹姆斯·邦德

一提起間諜，很多人可能會聯想到最著名的英國諜報影片007系列。那種充滿美女香車、刀光劍影的刺激場面。

但現實生活中，英國間諜工作真是這樣神秘精彩嗎？

來自英國三家主要情報機構：「軍情六處」MI6（英國秘密情報局the Secret Intelligence Service）、「軍情五處」MI5（英國國家安全局Security Service)以及政府通信總部（GCHQ）的幾位諜報工作人員向BBC透露了他們日常工作的一些細節。

文章中的一些人名均為化名。

凱特已經在軍情六處工作了10年。人們最常問的一個問題是她的工作是否真像詹姆斯·邦德那樣？

對此，凱特說：「我們不是所有人都能得到阿斯頓·馬丁跑車、快艇等炫酷的交通工具。你更可能在公交車或地鐵上看到我們。」

那如果需要到國外執行任務呢？約翰在軍情六處工作了15年，經常到國外「出差」。

他說，其實他們並不像007電影中描繪的那樣人人佩戴槍支、喝著馬提尼酒。

但是，他說他們中間的確有電影中「Q博士」那樣的人物，軍情六處為他們提供各種先進設備裝置，比邦德在電影中使用的「家伙」還要棒。

圖片版權 GCHQ Image caption 政府通信總部GCHQ總部

入職要求

那麼，要想成為諜報人員是不是很難呢？負責MI5招聘工作的喬女士說，間諜的選擇過程通常要經過6到9個月的審查。

審查極其嚴格，但是喬說他們的審查人員非常有經驗。而且，面試時間可以長達3至8個小時。

「吸毒者堅決不招」，喬說。但是，她解釋說，這也要看個案的情況來決定。比如說，你16歲時在派對上曾嘗試過毒品並不意味著你就沒資格申請。

但如果你申請時還使用毒品那當然絶對不行。因為審查的一項程序包括對申請者進行毒品測試。

圖片版權 Getty Images Image caption 軍情六處MI6總部大樓

保密制度

如果你一旦成功得到這份工作，是否意味著要絶對保密，甚至不能告訴家人和親朋好友呢？

喬說，其實沒這麼嚴重。你可以告訴家人和最好的朋友。但是，在告訴之前你一定要三思而行，他們是否值得信賴？

大多數諜報工作人員在談到職業話題時會說他們是「公務員」，或乾脆轉移話題。

但也有人不介意間諜這個稱呼，前面提到的約翰就會坦誠自己做諜報工作，並引以為自豪。

然而約翰在選擇告訴誰與不告訴誰時會非常謹慎，他一共告訴過5個人，如果加上BBC採訪他的記者，則總共6個人。

間諜也是人，他們也有幽默和滑稽的一面。軍情六處每年都要舉行搞笑的啞劇。

此外，軍情六處、軍情五處以及GCHQ每年都舉辦烘焙大賽。大家都躍躍欲試，盡顯其能。

圖片版權 PA Image caption 軍情六處、軍情五處以及GCHQ許多人都喜歡看烘焙大賽

牛劍高才生？

這些就職於英國情報部門的間諜是不是都來自英國名校牛津和劍橋的畢業生呢？當然不全是。

不過，接受BBC採訪的6位間諜中至少有幾位畢業於牛劍。

但有些間諜甚至並沒有上過大學，但它這不意味著他們沒有才華。

Image caption 並不是所有人都是牛劍畢業生

目前英國情報機構在招人時越來越注重來自於不同種族和社會背景的申請者。今年早些時候，議會報告曾批評情報機構中缺乏種族多樣性，要求推進改革。

喬女士還說，對諜報人員的要求並沒有所謂什麼「固定的類型」，要想知道自己是否合適，最好的辦法就是親自去試一試。

跟外界聯繫受限？

任何到軍情五處的訪客，進門時都要上繳手機。但那裏的工作人員是否也要遵守這個原則呢？

莉莉女士說，如果外界想聯繫到他們，還是有辦法的，特別是家裏有小孩的僱員。

喬也有小孩。她說，其實不隨身攜帶手機也挺好的，而且已經習慣了。

有人會問，從事間諜工作的人士也看間諜大片嗎？如果劇情「引人入勝」，即使跟現實生活相差很遠，當然也要欣賞一番。

圖片版權 Image copyright Image caption BBC熱播驚險諜報片《刺殺伊芙》（Killing Eve,也譯作《嗜血嬌娃》）描述的正是軍情五處和軍情六處的間諜故事。

例如，BBC前不久播出的政治驚悚電視劇《貼身保鏢》（Bodyguard）收視率很高。

凱特說，她就很喜歡看。她說：「這部電視劇很有趣、娛樂性強。也許是其受歡迎的原因吧。」

而BBC之前熱播的另一部驚險諜報片《刺殺伊芙》（Killing Eve,也譯作《嗜血嬌娃》）描述的正是軍情五處和軍情六處的間諜故事。

情報人員阿米莎覺得這部劇很好看，特別是演員精彩的表演。

然而，有時當看到一些非常離譜的情節時卻真想把電視砸了，因為「太假了」。

但凱特說，她不會對一些不準確的戲情那麼較真。