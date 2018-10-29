英超萊斯特城主席維猜直升機墜毀事故中身亡

圖片版權 PA Image caption 泰國億萬富翁維猜於2010年收購萊斯特城俱樂部。

英超俱樂部萊斯特城（Leicester City FC，又譯李斯特城）證實，俱樂部主席老闆維猜·斯裏瓦塔那布拉帕（Vichai Srivaddhanaprabha）在發生於球隊主場館外的直升機墜毀事故中身亡。

事故發生於英國時間周六晚間20:30左右，機上人員共有五名，包括維猜與他的兩名工作人員、直升機飛行員及另外一名乘客。事發前一小時，萊斯特城剛剛在主場王權球場結束與西漢姆聯隊的比賽。

目擊者表示，維猜乘坐的直升機從王權球場（King Power Stadium）起飛後不久便失去控制撞向地面，現場迸發出巨大火球。

你的器材不支持播放多媒體材料 目擊者約翰·布徹形容看到的情景

球場外，人們已經放置成千上萬的花束及球隊圍巾。

圖片版權 Jamie Cooper/HiOptic Image caption 球場外，人們已經放置成千上萬的花束及球隊圍巾。

萊斯特郡警方稱，死者包括：

萊斯特城俱樂部主席維猜·斯裏瓦塔那布拉帕

維猜的兩名工作人員Nursara Suknamai及Kaveporn Punpare

直升機飛行員埃里克·斯沃弗（Eric Swaffer）

乘客伊莎貝拉·萊霍維奇（Izabela Roza Lechowicz）

圖片版權 BBC/Facebook Image caption 乘客伊莎貝拉·萊霍維奇、飛行員埃里克·斯沃弗和工作人員Kaveporn Punpare也在機上

維猜·斯裏瓦塔那布拉帕