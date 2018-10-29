英超萊斯特城主席維猜直升機墜毀事故中身亡
英超俱樂部萊斯特城（Leicester City FC，又譯李斯特城）證實，俱樂部主席老闆維猜·斯裏瓦塔那布拉帕（Vichai Srivaddhanaprabha）在發生於球隊主場館外的直升機墜毀事故中身亡。
事故發生於英國時間周六晚間20:30左右，機上人員共有五名，包括維猜與他的兩名工作人員、直升機飛行員及另外一名乘客。事發前一小時，萊斯特城剛剛在主場王權球場結束與西漢姆聯隊的比賽。
目擊者表示，維猜乘坐的直升機從王權球場（King Power Stadium）起飛後不久便失去控制撞向地面，現場迸發出巨大火球。
球場外，人們已經放置成千上萬的花束及球隊圍巾。
萊斯特郡警方稱，死者包括：
- 萊斯特城俱樂部主席維猜·斯裏瓦塔那布拉帕
- 維猜的兩名工作人員Nursara Suknamai及Kaveporn Punpare
- 直升機飛行員埃里克·斯沃弗（Eric Swaffer）
- 乘客伊莎貝拉·萊霍維奇（Izabela Roza Lechowicz）
維猜·斯裏瓦塔那布拉帕
- 四個孩子的父親
- 億萬富翁，免稅財團王權國際（King Power International）創始人
- 《福布斯》雜誌評選的泰國第五大富豪
- 2010年以3900萬英鎊價格收購萊斯特城俱樂部
- 在他收購球隊後，萊斯特城於2016年奪得英超冠軍，並在2017年闖入歐冠聯賽中闖入八強