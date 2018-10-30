圖片版權 Yaya Han/Anna Faith/Luxlo Cosplay Image caption Yaya Han、安娜·菲斯和Luxlo是扮裝界的明星。

扮裝（Cosplay）一詞，在英文中由「服裝」（costume）和「扮演」（play）組合而成，大致是指身著服裝扮演一個角色的行為。

扮裝和簡單換裝的區別在於時間的投入，為了設計製作服裝，扮裝者們可以花費成千上百個小時，也願意花費同樣多的時間，在各種活動上展示自己。

上周末，MCM倫敦動漫展（MCM London Comic Con）在倫敦舉行，在為期三天的活動上，眾多迪士尼公主及動漫英雄形像出現在現場。不過六年前，參加這個展會的人數還只有4萬7千人，而現在這個數字已經增長到約13萬3千人。

隨著扮裝越來越流行，扮裝者也面臨越來越多的機會。

我們找到一些在這個圈子的人，去了解他們是如何發現機遇的，以及他們是如何通過扮裝供養自己的。

Yaya Han的面料品牌和飾品生意

圖片版權 Judy Stephens/Yaya Han Image caption 扮裝成遊戲《卓越之劍》（Granada Espada）中角色的Yaya和現實中的她

Yaya Han在Facebook上擁有超過200萬粉絲。憑借自身努力，她已經成為一個明星，還登上了漫威（Marvel）漫畫書的封面。

雖然她在這個群體已經擁有一定的地位，但這也是在多次嘗試和失敗後積累得來的。

「對所有人來說，這仍是個全新的領域，」她說。

圖片版權 Yaya Han/Paul Tien Image caption 一件服裝的製作需要大量工作。圖為Yaya製作服裝時的一些步驟。

「21世紀初，我設計了一系列扮裝的飾品，放在網站上賣，在展上也有銷售。」

「過去幾年間，人們經常會在各種展會上看到我，我就是這樣建立自己和品牌認知度的。」

「做這些事情的時候，我自己並沒有意識到在做什麼。我只是想在展上表演。」

圖片版權 Yaya Han Image caption Yaya的飾品生意

「現在這個生意很小，我只僱用了不到10個人。」

「最初我不得不學習如何運營一個公司，如何合理地支付員工薪水，以及繳稅和其他經營上無聊的事情。」

除了扮裝和飾品生意，Yaya還有一個特別的收入來源——面料。

圖片版權 Yaya Han Image caption Yaya說，在美國的所有動漫展上都能看到用她的布料品牌製作服裝的人。

「我有一個面料品牌，」她表示。「在美國最大的手工連鎖店內銷售。」

「現在走進一家商店，可以看到有我名字的商標，看到我在代表我們這個群體，這種感覺真的好極了。」

「我需要告訴紡織公司，扮裝者需要的面料是什麼樣的，通常要有獨特的光澤和圖案，還要耐用且透氣。」

圖片版權 Yaya Han/Marvel Image caption Yaya在2016年10月登上了漫威漫畫書的封面。

Yaya還向紡織公司說明，扮裝者們的需求到底有哪些。

「當得知人們喜歡我的設計的時候，我非常開心，"她說。"作為一個扮裝者，這是我回報這個群體的最佳方式。」

「我非常滿足。」

雷根和凱莉談建議和慈善

圖片版權 Sara Lynn Photography Image caption 雷根和凱莉

如果你對Yaya的面料品牌有任何懷疑，雷根（Regan Certao）和凱莉（Kelly Kullman）可以解決你的疑問。

她們現在已經結婚，而粉絲們則對她們Cowbutt Crunchies Cosplay的名字更為熟悉。這對情侶對Yaya的面料品牌讚不絶口。

「Yaya非常棒，」雷根說。「在過去資源比較少的時候，很多扮裝者都非常崇拜她。」

「我非常欽佩她作為一個商人對這個群體的作用。」

圖片版權 Sam Saturn Image caption 雷根最近的扮裝使用的正是Yaya的面料。

她們二人在一個眾籌支持創作者的網站Patreon上收獲了成功。

截至目前，她們已經獲得814美元的捐贈，她們表示這些錢會直接捐給慈善團體。

「這個網站好極了，」凱莉表示。「我們可以問贊助人他們來自哪裏，然後直接把錢捐給他們附近的小動物慈善團體。」

圖片版權 Para Para Productions Image caption 凱莉的這套裝扮由她自己設計而成。

「Patreon的與眾不同之處在於，這是少有的可以由自己決定看到什麼內容的社交媒體。」

「這更有利於與自己的粉絲溝通。」

圖片版權 Regan and Kelly Image caption 雷根和凱莉2005年首次合作扮裝，二人於2016年結婚。

雷根對此表示認同。

「我們沒有刻意策劃該怎麼去發展壯大，」她說。「這是在做自己熱愛的事情時自然發生的。」

「而這引起了人們的共鳴。我們只是很幸運有一群人支持我們想法的受眾。」

安娜·菲斯談眾籌網站Patreon

圖片版權 Anna Faith Image caption 安娜以扮裝為全職工作。

安娜·菲斯（Anna Faith）在Patreon上擁有1569名贊助人。

這些人每月為她捐贈1到60美元不等，可以換取視頻或打印的圖片等各種獎勵。

但她提醒，這個行業所需的付出比外界想像的要多。

圖片版權 Anna Faith Image caption 安娜扮裝。

「這很費時間，」安娜表示。「尤其是每月寄發印刷物的時候。你必須確認每個人的地址，下單訂購所需材料，在所有印刷品上簽名等等。」

「幸運的是，我得到了來自我妹妹萊克西（Lexie）和家人的幫助。」

圖片版權 Anna Faith Image caption 安娜和妹妹扮演《冰雪奇緣》（Frozen）中的人物後出名。

僅僅在Instagram上她就擁有73萬9千名粉絲，接下來她計劃向社交媒體粉絲宣傳自己在Patreon上發的帖子。

但對於其他跟她有一樣想法的人，她有一個警告。

「你要明白，人們想要的總是更多，」她說。「有時候會讓你不堪重負。」

「這可能會帶來很多壓力，但我不會改變自己的工作。」

Luxlo講社交媒體的靈活運用

圖片版權 Luxlo Cosplay Image caption Luxlo是Patreon最受歡迎的扮裝者之一。

Luxlo在Patreon上也很受歡迎。

她認為自己的成功之處在於，給贊助人提供多種不同的獎勵回報，以及在社交媒體上對自己的推廣宣傳。

「我提供不同的東西，」她說。「從簽名印刷品到我自己扮裝的別針，再到一些獨家物品和與組織群聊。」

「在社交媒體上，我每兩三條帖子就會發一次跟自己Patreon有關的內容，因此別人會知道我在提供什麼。」

圖片版權 Luxlo Cosplay/Nigel Murray Photography Image caption Luxlo每月可以從粉絲處收獲2152美元捐贈。

Luxlo建議，如果你想增長Patreon上的粉絲，便需要經常在Instagram上發帖。

「可以一天一次，」她說。「還要注意你的粉絲在什麼時間最活躍。」

「盡量不要把自己跟別人做比較。在這個圈子裏交一些朋友，給彼此提供支持。」

「對大部分扮裝者來說，現實情況是，這只是一份錦上添花的工作，不是全職的。」

Chaozrael談傭金收入

圖片版權 Chaozrael/Silvia Gunther Image caption Chaozrael憑借他人委托製作服裝賺取收入。

Chaozrael的收入來自於傭金，但他警告稱這並不穩定。

「對於自由職業藝術家來說，這都要看情況，」她說。「對我來說一些小單就夠了。」

「有一個月我什麼都沒賣出去。第二個月有人委托我製作一整套盔甲外加其他道具，我賺了將近3000歐元。」

「儲蓄和資金管理非常重要。」

圖片版權 Chaozrael Image caption Chaozrael目前正在製作的一套服裝。

Chaozrael表示，她能給出的最好的建議便是，從自己熱愛的事情開始。

「我從變形金剛的粉絲群開始做起，」她說。「變形金剛的粉絲規模不如迪士尼等群體大。」

「如果你在一個領域裏有了人氣，便會發展得更快。」

「這樣做是值得的。」

作者：湯姆·葛肯，BBC用戶衍生內容及社交媒體團隊（BBC UGC and Social News)

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