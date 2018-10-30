走進MCM倫敦動漫展 看Cosplay扮裝者的賺錢之道
扮裝（Cosplay）一詞，在英文中由「服裝」（costume）和「扮演」（play）組合而成，大致是指身著服裝扮演一個角色的行為。
扮裝和簡單換裝的區別在於時間的投入，為了設計製作服裝，扮裝者們可以花費成千上百個小時，也願意花費同樣多的時間，在各種活動上展示自己。
上周末，MCM倫敦動漫展（MCM London Comic Con）在倫敦舉行，在為期三天的活動上，眾多迪士尼公主及動漫英雄形像出現在現場。不過六年前，參加這個展會的人數還只有4萬7千人，而現在這個數字已經增長到約13萬3千人。
隨著扮裝越來越流行，扮裝者也面臨越來越多的機會。
我們找到一些在這個圈子的人，去了解他們是如何發現機遇的，以及他們是如何通過扮裝供養自己的。
Yaya Han的面料品牌和飾品生意
Yaya Han在Facebook上擁有超過200萬粉絲。憑借自身努力，她已經成為一個明星，還登上了漫威（Marvel）漫畫書的封面。
雖然她在這個群體已經擁有一定的地位，但這也是在多次嘗試和失敗後積累得來的。
「對所有人來說，這仍是個全新的領域，」她說。
「21世紀初，我設計了一系列扮裝的飾品，放在網站上賣，在展上也有銷售。」
「過去幾年間，人們經常會在各種展會上看到我，我就是這樣建立自己和品牌認知度的。」
「做這些事情的時候，我自己並沒有意識到在做什麼。我只是想在展上表演。」
「現在這個生意很小，我只僱用了不到10個人。」
「最初我不得不學習如何運營一個公司，如何合理地支付員工薪水，以及繳稅和其他經營上無聊的事情。」
除了扮裝和飾品生意，Yaya還有一個特別的收入來源——面料。
「我有一個面料品牌，」她表示。「在美國最大的手工連鎖店內銷售。」
「現在走進一家商店，可以看到有我名字的商標，看到我在代表我們這個群體，這種感覺真的好極了。」
「我需要告訴紡織公司，扮裝者需要的面料是什麼樣的，通常要有獨特的光澤和圖案，還要耐用且透氣。」
Yaya還向紡織公司說明，扮裝者們的需求到底有哪些。
「當得知人們喜歡我的設計的時候，我非常開心，"她說。"作為一個扮裝者，這是我回報這個群體的最佳方式。」
「我非常滿足。」
雷根和凱莉談建議和慈善
如果你對Yaya的面料品牌有任何懷疑，雷根（Regan Certao）和凱莉（Kelly Kullman）可以解決你的疑問。
她們現在已經結婚，而粉絲們則對她們Cowbutt Crunchies Cosplay的名字更為熟悉。這對情侶對Yaya的面料品牌讚不絶口。
「Yaya非常棒，」雷根說。「在過去資源比較少的時候，很多扮裝者都非常崇拜她。」
「我非常欽佩她作為一個商人對這個群體的作用。」
她們二人在一個眾籌支持創作者的網站Patreon上收獲了成功。
截至目前，她們已經獲得814美元的捐贈，她們表示這些錢會直接捐給慈善團體。
「這個網站好極了，」凱莉表示。「我們可以問贊助人他們來自哪裏，然後直接把錢捐給他們附近的小動物慈善團體。」
「Patreon的與眾不同之處在於，這是少有的可以由自己決定看到什麼內容的社交媒體。」
「這更有利於與自己的粉絲溝通。」
雷根對此表示認同。
「我們沒有刻意策劃該怎麼去發展壯大，」她說。「這是在做自己熱愛的事情時自然發生的。」
「而這引起了人們的共鳴。我們只是很幸運有一群人支持我們想法的受眾。」
安娜·菲斯談眾籌網站Patreon
安娜·菲斯（Anna Faith）在Patreon上擁有1569名贊助人。
這些人每月為她捐贈1到60美元不等，可以換取視頻或打印的圖片等各種獎勵。
但她提醒，這個行業所需的付出比外界想像的要多。
「這很費時間，」安娜表示。「尤其是每月寄發印刷物的時候。你必須確認每個人的地址，下單訂購所需材料，在所有印刷品上簽名等等。」
「幸運的是，我得到了來自我妹妹萊克西（Lexie）和家人的幫助。」
僅僅在Instagram上她就擁有73萬9千名粉絲，接下來她計劃向社交媒體粉絲宣傳自己在Patreon上發的帖子。
但對於其他跟她有一樣想法的人，她有一個警告。
「你要明白，人們想要的總是更多，」她說。「有時候會讓你不堪重負。」
「這可能會帶來很多壓力，但我不會改變自己的工作。」
Luxlo講社交媒體的靈活運用
Luxlo在Patreon上也很受歡迎。
她認為自己的成功之處在於，給贊助人提供多種不同的獎勵回報，以及在社交媒體上對自己的推廣宣傳。
「我提供不同的東西，」她說。「從簽名印刷品到我自己扮裝的別針，再到一些獨家物品和與組織群聊。」
「在社交媒體上，我每兩三條帖子就會發一次跟自己Patreon有關的內容，因此別人會知道我在提供什麼。」
Luxlo建議，如果你想增長Patreon上的粉絲，便需要經常在Instagram上發帖。
「可以一天一次，」她說。「還要注意你的粉絲在什麼時間最活躍。」
「盡量不要把自己跟別人做比較。在這個圈子裏交一些朋友，給彼此提供支持。」
「對大部分扮裝者來說，現實情況是，這只是一份錦上添花的工作，不是全職的。」
Chaozrael談傭金收入
Chaozrael的收入來自於傭金，但他警告稱這並不穩定。
「對於自由職業藝術家來說，這都要看情況，」她說。「對我來說一些小單就夠了。」
「有一個月我什麼都沒賣出去。第二個月有人委托我製作一整套盔甲外加其他道具，我賺了將近3000歐元。」
「儲蓄和資金管理非常重要。」
Chaozrael表示，她能給出的最好的建議便是，從自己熱愛的事情開始。
「我從變形金剛的粉絲群開始做起，」她說。「變形金剛的粉絲規模不如迪士尼等群體大。」
「如果你在一個領域裏有了人氣，便會發展得更快。」
「這樣做是值得的。」
作者：湯姆·葛肯，BBC用戶衍生內容及社交媒體團隊（BBC UGC and Social News)
.