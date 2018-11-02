Image caption 宣傳影片

做父母的最關心的莫過於孩子的安全問題，因為兒童遭到拐賣和綁架事件在許多國家都時有發生。

在中國，雖然每年有多少失蹤兒童目前還沒有最新權威統計數據。但根據最近網上數萬條「家尋寶貝」（尋找失蹤兒童）和「寶貝尋家」的信息（失蹤兒童找家），可以對中國失蹤兒童的情況略知一二。

不要以為兒童被綁架和殺害在像英國這樣的發達國家就很罕見。其實，英國每年都有許多孩子被綁架，以2017/18年為例，警察記錄在案的涉及綁架兒童事件就有1189起。

而當英國在1970和1980年代發生了數起轟動全國的綁架和殺害兒童案件之後，政府親自督導，製作了幾個宣傳片告誡孩子關於「陌生人的危險性」。

影片提醒孩子不要跟陌生人講話，並對陌生人說「不」。

當然，彼時英國的孩子如今早已為人父母，他們在教育自己孩子時仍然沿用對陌生人說「不」這樣的說教。

摩根女士（Suzie Morgan）就試圖這樣教育自己當時6歲的兒子。幾年前，當她試圖告誡兒子不要跟陌生人搭訕，不但沒有起到應有的效果。反而讓孩子感到害怕和困惑。

Image caption 警察告誡孩子陌生人的危險（資料圖片）

結果，導致她兒子晚上睡不著覺，並擔心會有人破門而入。摩根女士覺得陌生人危險這種說教對自己孩子來說不健康，會讓孩子對世界產生恐懼感。

新試點

許多專家認為過去的方法的確有點過時了。因此，英國政府正在漢普郡實行新試點，讓孩子能自己識辨危險，進行判斷。

新方法打出的口號是：「聰明孩子決不跟陌生人走」（Clever Never Goes）。

它想給兒童傳達的信息是，讓他們增加信心，對陌生世界少一些恐懼，並啟發他們自己做出安全決定。

Image caption 傑夫·紐西斯是聰明孩子決不跟陌生人走（Clever Never Goes）新試點的主要發起人和設計者之一。

摩根女士說，新方法讓他兒子感到更獨立和自由。

英國慈善組織「抗擊綁架行動」的傑夫·紐西斯認為，新方法可能更適合當前的形勢。

目前，漢普郡已經有150多所學校報名參加了這個新試點。

Image caption 新試點用機器人教育5-7歲的孩子如何識別危險。

新方法最大特點是讓兒童明白，跟不認識的人講話未必就危險，但關鍵是一旦成年人（包括他們認識的成年人）提議讓他們跟他們走，就要提高警惕了。

新試點課程使用一個機器人，通過各種場景為孩子們演示如何鑒別危險。

比如，如果一名陌生男子停下車，以糖果為誘餌，並說可以帶你去兜風。這時，大多數孩子都知道這是危險的。

但如果一名男子在公園遛狗，並開始跟孩子聊他的狗狗。這到底屬不屬於危險呢？也許未必就一定危險。

圖片版權 CLEVER NEVER GOES Image caption 不要答應和陌生人一起去公園遛狗。

但當這名陌生人讓你跟他一起遛狗時，就要警覺了。

該方法這時會提醒：「聰明孩子決不跟人走」。

同樣，如果一名女子讓你搭車，如果這不是事前安排好的，新方法建議孩子也不要去，即使該名女子是你朋友的媽媽。

新方法還試圖告訴孩子，陌生人不一定都是壞人。許多人是友好善良的。

但有關人士說，這可能給孩子造成困惑，因為他們可能無法區分哪些陌生人屬於好人，哪些人居心叵測？

圖片版權 CLEVER NEVER GOES Image caption 如果一名女子讓你搭車，如果這不是事前安排好的，新方法建議孩子也不要去，即使該名女子是你朋友的媽媽。

據最新統計，2017/18年英格蘭和威爾士兒童綁架案中20%是由家庭成員所為；40%是陌生人企圖綁架，雖然最終都未必能成功。另外的40%則是由熟人所為，這些熟人並不是被綁架兒童的親屬。

網絡新特點

兒童自我保護新措施中，還加入了警惕網上陌生人威脅的內容。因為越來越多的學齡前兒童喜歡玩電子遊戲，而很多網上游戲都有在線聊天功能。

如果孩子經常在網上與人聊天，就會覺得與他們聊天的人就好像熟人一樣。這可能會產生潛在危險。

爭議

幾乎所有英國兒童專家一致認為幾十年前的舊措施確實有些過時了，應該與時俱進。他們認為新的兒童保護措施：「聰明孩子決不跟人走」是朝著正確方向邁出的一步。

然而，有些專家認為用「聰明」這個詞似乎把責任推給了年幼的兒童。如果他們一旦犯了錯誤，那就是「傻」孩子。

Image caption 瑪麗亞是一名警察，她對新方法所釋放的一些信號不是很滿意。

與此同時，許多家長也可能對這種新方法接受起來有困難，因為危險的陌生人這一概念已經深深印在了他們大腦中。

此外，實際情況可能要複雜的多。比如，如果孩子總是在公園跟一個遛狗的男子聊天，幾次之後就可能變成熟人。

雖然，之前沒有發生過任何事情，但如果在孩子已經建立起對這個陌生人的信任後，該陌生男子開始心生邪念怎麼辦？

圖片版權 CLEVER NEVER GOES Image caption 小女孩在讀網上聊天的即時短信。該英語意思是「想來看看我又酷又新的自行車嗎」？

當然，新方法想發出的信號之一是要培養孩子的毅力。只要他們記住：不要同意跟人去任何地方，特別是突如其來的提議，即使是熟悉面孔也不行。

目前這一新方法還只是試點而已，下一步還要經過專家的全面研究和評估等。但已經有專家和警察等對新方法所發出的一些信息持保留態度。

有些專家認為應該讓孩子從小開始養成識別危險的概念，因為太多的「割草機父母」給孩子包辦一切，為他們掃清前面道路上的一切障礙（有人把割草機父母形容為直升機父母的升級版），讓他們長大以後無力面對複雜的世界。

「抗擊綁架行動」的紐西斯表示，像過去那樣教導孩子會給他們造成太多恐懼，不利於他們成長的自信心。

但關鍵是，如何才能做到恰當的平衡。既讓兒童增長自信心，又保護他們不受到傷害。