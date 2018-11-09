脫歐前景不明 英國大量儲備物資因應風雲變幻

Image caption 英國脫歐前，倉儲需求量大增

英國脫歐前景不明，英國各行業大量囤積進口物資，從白紙到冷凍食物原料，擔心脫歐談判破裂影響供應鏈。

但脫歐引發的這股囤貨恐慌也造成英國本地的倉儲業需求量大增，威爾士一家冷凍倉儲公司所有的冷凍倉儲空間都裝滿了。

為了應付更多的需求，總部位於威爾士首府卡迪夫的「野水」（Wild Water）冷凍倉儲公司不得不擴大據點，在其他城市租下更多的倉儲空間。

公司負責人拉滕伯裏表示，英國企業「超級擔心」脫歐談判破裂後，他們需要的進口食物和原材料會卡在港口進不來。

倉庫容量滿載

野水冷凍倉儲公司在卡迪夫的冷凍倉庫能夠容納17000個貨物托盤（pallet，或稱棧板），如果加進該公司其他地方的倉庫，總共能容納40000個貨物托盤。

該公司的客戶包括英國食品製造商，威爾士當地的小型生產商，還有超級市場和其他零售店。

冷凍倉庫儲備品 圖片版權 Alamy 175萬隻火雞肉

7000托盤蛋糕

4000托盤甜點

2000托盤果汁

1000托盤馬芝拉起司條

拉滕伯裏說，「這些公司正在囤積原料，因為他們非常擔心明年3月，脫歐最後期限到了之後，如果沒有達成脫歐協議，他們有可能沒辦法取得這些物料。」

這些公司現在就從海外進口各種食物原材料，還有可以直接送上貨架出售的食物成品。

「這種情況平常很少見，以前從來沒有這麼多的公司同時都在囤積食物和原材料。」

該公司在卡迪夫的倉庫已經連續4個月都裝滿貨物，對於更多的客戶需求他們只能拒絶。

拉滕伯裏說，「我敢百分百確定這是脫歐造成的效應，客戶都超級擔心未來邊界貨物流通的情況。」

「他們擔心食物原材料會缺貨，害怕麵粉進不來，果汁進不來，所有你能想得到的製作食品所需的原材料，他們都要囤積，需要的話先冷凍起來。」

Image caption 倉庫裏一桶一桶的濃縮果汁

做好凖備

英國食品飲料聯合會一名發言人說，食品飲料製造商會為脫歐談判破裂先做好凖備，包括用冷凍或冷藏的方法提高原材料的存量。

英國政府表示，「英國有很高的食物儲備量，不論是本地生產的，或是從海外進口的，來源充足無缺。」

「不論英國和歐盟是否能達成脫歐協議，英國都不會有食物缺乏的問題。」

「我們當然希望能達成雙方互惠的協議，但就算明年3月前萬一還沒有達成協議，我們也會做好各種相應的凖備。」