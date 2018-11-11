一戰結束百年：英法德領導人紀念 特朗普惹風波

圖片版權 Getty Images Image caption 英國王室成員及首相特里莎·梅出席一戰陣亡士兵紀念音樂會。

11月11日是第一次世界大戰結束100週年紀念日。英國、法國及德國等國領導人分別現身參加紀念活動。

停戰日前夜，英國女王伊麗莎白二世及王室高級成員在倫敦出席一年一度的陣亡將士紀念音樂會，紀念在戰爭中逝去的生命。音樂會在皇家阿爾伯特音樂廳舉辦，英國著名歌手湯姆·瓊斯爵士（Sir Tom Jones，又譯湯·鐘士爵士）及謝裏丹·史密斯（Sheridan Smith）等人獻唱。

劍橋公爵夫婦（即威廉王子夫婦）、薩塞克斯公爵夫婦（即哈里王子夫婦）及英國首相特里莎·梅（又譯文翠珊）也出席了活動。

音樂會開始前，數千名觀眾在現場手持一戰士兵照片，特里莎·梅及其丈夫菲利普·梅也手持梅首相先人照片，王室成員起立致意，並在多名退休士兵及逝世者家人走上舞台時起立鼓掌致敬。

Image caption 紀念陣亡士兵的紅罌粟花從天而降，英國皇家海軍、陸軍及皇家空軍士兵站在音樂廳中央。

據BBC電視一台（BBC One）報道，活動主辦方——軍事慈善機構「皇家退伍軍人協會」（Royal British Legion）表示，這場音樂會意在向「所有為這個世界服務、犧牲及做出改變的人致謝」。

音樂會之前，哈里王子在一場英格蘭對陣新西蘭的橄欖球測試賽前獻上花圈，並會見了戰爭中陣亡的兩位前英格蘭隊長的後代。

圖片版權 AFP Image caption 球賽現場全體人員進行一分鐘默哀，默哀前哈里王子獻上花圈。

圖片版權 Reuters Image caption 在達勒姆郡（County Durham）的錫厄姆（Seaham）海濱，士兵"湯米"的歷史雕像上裝飾著磁性罌粟花。

圖片版權 EPA Image caption 歐盟駐澳大利亞大使在堪培拉舉行的紀念活動之前放置罌粟花。

多國領導人紀念 特朗普惹風波

與此同時，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）同德國總理默克爾（Angela Merkel）到訪法國北部城鎮貢比涅（Compiègne），當年協約國與德國便是在那裏簽訂停戰協定。

圖片版權 AFP Image caption 法德領導人共同造訪一戰停戰協定簽訂地貢比涅。

11月9日，特里莎·梅於訪問比利時期間，同比利時首相一起在一戰中英國最早和最後犧牲的兩名軍人墓前獻上花圈。她隨後還在法國與馬科龍一起到訪一戰墓地。

法國時間11月11日上午，馬克龍、美國總統特朗普、俄羅斯總統普京等數十名世界各國領導人將在巴黎參加紀念一戰結束100週年紀念活動。而10日特朗普由於下雨臨時取消出席紀念美國陣亡士兵活動的計劃，為他招致一場風波。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普及夫人周五飛抵巴黎。

當天巴黎持續小雨，白宮表示，由於天氣原因導致日程及後勤安排不便，決定取消特朗普及其夫人的原定行程。

英國前首相丘吉爾之孫、議員尼古拉斯·索姆斯（Nicholas Soames）稱，特朗普此舉是對逝去的美國軍人不敬。曾在奧巴馬時期擔任美國副國家安全事務助理的羅德斯（Ben Rhodes）表示，在為奧巴馬計劃出行的8年中，「一直都有雨天行動計劃」。

圖片版權 Reuters Image caption 周五，倫敦金融城一座建築內的公司員工參加一戰紀念儀式，紅罌粟花掉落不停。

一戰的數字記憶

第一次世界大戰開始於1914年，結束於1918年，期間共有970萬軍人和1000萬平民死亡。

截至1918年，英國共有600萬人在一戰期間加入軍隊，每四名英國男性中有一人參軍，戰爭導致英國88萬6342名士兵陣亡，10萬9000名平民去世。

一戰期間，包括英法俄在內的協約國共有570萬士兵及370萬平民死亡，而德意志帝國和奧匈帝國所屬的同盟國則有400萬士兵及310萬平民喪生。

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