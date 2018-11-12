圖輯：一戰結束百年紀念日 虞美人花飄灑英倫大地
第一次世界大戰停戰紀念日（Armistice Day）100週年，英女王伊麗莎白二世與新一代王室成員在倫敦的和平紀念日（Remembrance Day）活動上亮相。
女王星期天（11月11日）傍晚與威爾士親王查爾斯王子、劍橋公爵威廉王子伉儷和薩塞克斯公爵哈里王子伉儷一同出席西敏寺（Westminster Abbey；又譯威斯敏斯特大教堂）的紀念禮拜，同場賓客還有首相特里莎·梅（文翠珊）和德國聯邦總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）等2000餘人。
當天稍早時候，施泰因邁爾成為了歷來首位向倫敦白廳和平紀念碑（The Cenotaph）獻上花圈的德國領袖。
英國全國數以百萬計群眾按照傳統，於11:00默哀兩分鐘，紀念1918年11月11日第11個小時戰爭結束一刻。
英國多處地點還舉行了不同類型的紀念活動。
英國以外也有悼念英聯邦陣亡軍民的活動。
1918年停戰紀念日（Armistice Day）
英國與歐洲多國於每年11月11日舉行儀式，紀念1918年第一次世界大戰停火一刻。協約國與德國於巴黎時間清晨05:00，在貢比涅森林（Forest of Compiegne；舊譯康邊森林）一節火車車廂上籤訂。至11:00，交戰各方停火。
1919年，英王喬治五世在停戰一週年前四天宣佈默哀兩分鐘，自此成為每年英國停戰紀念日的傳統。
英國每年舉行的官方紀念儀式後來改到最貼近停戰紀念日的11月第二個星期天舉行，並沿襲至今。2018年停戰百年之際，紀念星期天適逢停戰紀念日正日。
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