圖片版權 Getty Images Image caption 女王於星期天傍晚向西敏寺內的無名烈士墓（Grave of the Unknown Warrior）獻花。

第一次世界大戰停戰紀念日（Armistice Day）100週年，英女王伊麗莎白二世與新一代王室成員在倫敦的和平紀念日（Remembrance Day）活動上亮相。

女王星期天（11月11日）傍晚與威爾士親王查爾斯王子、劍橋公爵威廉王子伉儷和薩塞克斯公爵哈里王子伉儷一同出席西敏寺（Westminster Abbey；又譯威斯敏斯特大教堂）的紀念禮拜，同場賓客還有首相特里莎·梅（文翠珊）和德國聯邦總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）等2000餘人。

當天稍早時候，施泰因邁爾成為了歷來首位向倫敦白廳和平紀念碑（The Cenotaph）獻上花圈的德國領袖。

英國全國數以百萬計群眾按照傳統，於11:00默哀兩分鐘，紀念1918年11月11日第11個小時戰爭結束一刻。

Image caption 女王與施泰因邁爾總統一同出席西敏寺的儀式，施泰因邁爾在胸前別上記念英國殉難軍民的虞美人花。

圖片版權 Getty Images Image caption 威廉王子、哈里王子與兩位夫人分別佩戴了不同款式的虞美人花。

圖片版權 PA Image caption 星期天早上，女王在康沃爾公爵夫人卡米拉與劍橋公爵夫人凱瑟琳陪同下，出席白廳和平紀念碑的官方悼念儀式。

圖片版權 AFP Image caption 代表國家向紀念碑獻花的重任繼續由查爾斯王子代勞。

圖片版權 Reuters Image caption 特里莎·梅首相、在野工黨黨魁科爾濱和多位前首相參與獻花。

圖片版權 AFP Image caption 超過一萬名退伍軍人、現役部隊人員和群眾參加了緊接的「向軍人致謝」巡遊活動。其中，公眾參加者由組織方透過抽籤選出。

英國多處地點還舉行了不同類型的紀念活動。

圖片版權 PA Image caption 愛丁堡蘇格拉議會大廈在晚間投射出一戰時期的軍旅照片，並附上陣亡軍人名單，以示悼念。

圖片版權 PA Image caption 破曉時分，在愛丁堡西側的聯合國世界文化遺產名勝福斯橋（Forth Bridge），女風笛手Louise Marshall演奏著傳統收兵號《Battle's O'er》。

圖片版權 PA Image caption 北愛爾蘭小鎮恩尼斯基林（Enniskillen）的紀念儀式。這裏相傳是1918年11月11日英國最先轉發巴黎電報，公布終戰消息的地方。1987年和平紀念日儀式遭遇「臨時派愛爾蘭共和軍」炸彈襲擊，造成11人死亡。2002年，美國前總統比爾·克林頓在此設立克林頓中心。

圖片版權 PA Image caption 烽火在英倫四邦1000多處點燃，包括圖中的英格蘭薩默塞特郡（Somerset ）一級歷史建築巴林頓閣（Barrington Court）。

圖片版權 SWNS Image caption 奧斯卡金像獎導演博伊爾（Danny Boyle）在大不列顛32個海灘策劃了一場以沙畫紀念陣亡將士的活動。蘇格拉Ayr Beach上繪出英國陸軍第一位黑人士兵Walter Tull的肖像，他在1914年入伍，於1989年第二次索姆河戰役中陣亡，終年29歲。

英國以外也有悼念英聯邦陣亡軍民的活動。

圖片版權 Reuters Image caption 澳大利亞悉尼歌劇院入夜後在外牆上投射出大量虞美人花圖案。

圖片版權 EPA Image caption 退伍華籍英兵等出席了香港中環皇后像廣場和平紀念碑的紀念儀式，正在訪問香港的英國外交部亞太事務國務大臣馬克·菲爾德（田銘祺）也有出席。自1997年香港政權移交中國以來，退伍英軍群體以民間身份繼續舉辦和平紀念日儀式，香港特區政府近年則跟隨北京，於9月3日中國人民抗日戰爭勝利紀念日舉辦儀式，又另在重陽節舉行儀式悼念二戰為港捐軀烈士。

1918年停戰紀念日（Armistice Day）

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英國與歐洲多國於每年11月11日舉行儀式，紀念1918年第一次世界大戰停火一刻。協約國與德國於巴黎時間清晨05:00，在貢比涅森林（Forest of Compiegne；舊譯康邊森林）一節火車車廂上籤訂。至11:00，交戰各方停火。

1919年，英王喬治五世在停戰一週年前四天宣佈默哀兩分鐘，自此成為每年英國停戰紀念日的傳統。

英國每年舉行的官方紀念儀式後來改到最貼近停戰紀念日的11月第二個星期天舉行，並沿襲至今。2018年停戰百年之際，紀念星期天適逢停戰紀念日正日。

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