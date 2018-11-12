紀念一戰百年 英工黨領導人衣著「邋遢」惹非議
- 2018年 11月 12日
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11月11日，是第一次世界大戰停戰百年紀念日（Armistice Day）。英國和西方國家用各種儀式紀念百年來的戰爭陣亡者，反思戰爭與人性、尋求和解。如此場合怎樣著裝才不失分寸？
出現在公眾面前的西方政界領導人，都衣著筆挺，顯得格外莊嚴肅穆。但鏡頭前，有一個英國政壇重量級人物卻與這樣統一的著裝風格不一樣。
他就是英國工黨領袖傑羅米·科爾賓。他穿著一件灰色連帽的厚大衣，看起來的確與眾不同。英國民眾在社交媒體上對他提出了諸多批評。有人認為，他穿成這樣「邋遢」、「不夠莊重」。
還有的調侃說，他「像個地理老師」，「凖備去釣魚」。
反差
要了解科爾賓的衣著為什麼在英國引起不滿，先來看看這一天，其他公眾人物和普通民眾的衣著。
面對有人對科爾賓衣著提出的批評，科爾賓的支持者們為他辯護。有人認為，他穿什麼衣服並不重要，重要的是他長期以來為退伍軍人謀福利的心。
在西方各國紀念一戰結束百年的活動中，英國工黨領導人科爾賓的衣著，只能算「主旋律」外的小插曲。
但這樣一段小插曲本身，說明形像專家們一直以來強調的穿衣金律的重要性：在恰當的場合穿恰當的衣服，既顯示對自己的重視，也顯示對他人的尊重。