紀念一戰百年 英工黨領導人衣著「邋遢」惹非議

圖片版權 AFP Image caption 英國工黨領袖科爾賓向陣亡將士敬獻花圈。他的這件灰色連帽外套，被批評不夠莊重，「像要去釣魚」。

11月11日，是第一次世界大戰停戰百年紀念日（Armistice Day）。英國和西方國家用各種儀式紀念百年來的戰爭陣亡者，反思戰爭與人性、尋求和解。如此場合怎樣著裝才不失分寸？

出現在公眾面前的西方政界領導人，都衣著筆挺，顯得格外莊嚴肅穆。但鏡頭前，有一個英國政壇重量級人物卻與這樣統一的著裝風格不一樣。

他就是英國工黨領袖傑羅米·科爾賓。他穿著一件灰色連帽的厚大衣，看起來的確與眾不同。英國民眾在社交媒體上對他提出了諸多批評。有人認為，他穿成這樣「邋遢」、「不夠莊重」。

還有的調侃說，他「像個地理老師」，「凖備去釣魚」。

反差

要了解科爾賓的衣著為什麼在英國引起不滿，先來看看這一天，其他公眾人物和普通民眾的衣著。

圖片版權 AFP Image caption 查爾斯王子在紀念儀式上 ，身著軍服。

圖片版權 Reuters Image caption 站在科爾賓旁邊的英國現任首相特里莎·梅、以及他身後的前英國首相：約翰·梅傑、托尼·布萊爾、戈登·布朗和大衛·卡梅倫都身著尼大衣。布萊爾和布朗，在工黨執政期間擔任首相。

圖片版權 PA Image caption 伊麗莎白女王與卡米拉和凱特參加一戰結束百年紀念日。

圖片版權 AFP Image caption 已經行動不便的老兵們，也身著整齊軍服坐著輪椅出席紀念活動。

圖片版權 Xinhua Image caption 在法國巴黎，俄羅斯總統普京（前右四）、德國總理默克爾（前左三）與美國總統特朗普（前左二）出席紀念儀式。

面對有人對科爾賓衣著提出的批評，科爾賓的支持者們為他辯護。有人認為，他穿什麼衣服並不重要，重要的是他長期以來為退伍軍人謀福利的心。

在西方各國紀念一戰結束百年的活動中，英國工黨領導人科爾賓的衣著，只能算「主旋律」外的小插曲。

但這樣一段小插曲本身，說明形像專家們一直以來強調的穿衣金律的重要性：在恰當的場合穿恰當的衣服，既顯示對自己的重視，也顯示對他人的尊重。