揭秘：哈里梅根完美婚禮前的「宮廷大戲」

圖片版權 PA Image caption 頭戴皇冠的梅根

英國王子哈里與梅根今年5月的皇室大婚，浪漫溫馨。至今令人記憶猶新。

不久前，這對新人又與公眾分享了梅根懷孕的喜訊。

然而，最近有關哈里與梅根婚禮前由於皇冠頭飾一事曾大發雷霆的內幕被透露出來。

據英國王室內部人士稱，梅根因為沒有得到自己心儀皇冠頭飾的首選鬧脾氣，哈里為此替自己未婚妻「打抱不平」，驚動王室上下，最後女王不得不親自出面才擺平一切。

根據傳統，英國皇家婚禮上的新娘會佩戴皇冠頭飾，梅根選中了一款鑲嵌祖母綠的頭飾，但當被告知由於其來歷不明，不能佩戴時梅根為此而「發脾氣」。

梅根最後在婚禮上佩戴的頭飾是其第二選擇，一款瑪麗女王的鑽石皇冠。

英國《泰晤士報》報道說，最初，王室讓梅根在五到六款皇冠頭飾中選擇一種，但王室對其中一款頭飾的出處所有保留，決定撤回。但這恰恰是梅根所心儀的首選。

白金漢宮要求梅根在其他五款中再選一款，但梅根堅持自己要戴首選的頭飾。

由於無法得到自己的首選，梅根非常不悅。據說，哈里帶頭要求滿足梅根的願望。當被告知不可能時，哈里「大發脾氣」。

英國《太陽報》發表一篇該報執行編輯丹·伍頓的文章。文章裏引述羅伯特·喬布森的一本新書，書中說哈里在婚禮前稱「梅根想要什麼，她都能得到。」

「粗魯無禮」

為皇冠頭飾一事，哈里據說跟某些相關王室人員曾發生激烈交鋒，最後連女王都被驚動了。

Image caption 哈里和梅根在婚禮上

女王不得不親自私下找哈里談話。女王表示，梅根不能想怎樣就怎樣。她戴哪個皇冠頭飾取決於我。

據悉，女王還對梅根為什麼要在婚禮上戴面紗提出疑問，因為這畢竟是梅根的第二次婚姻。

梅根首選的頭飾叫弗拉基米爾冠冕，它既可以佩綠寶石也可以佩珍珠。這枚皇冠頭飾是大革命後被走私出俄羅斯的，被賣給當時的瑪麗女王。

其實女王自己在2014年的一次溫莎城堡宴會上也戴過這個皇冠頭飾，因此好像沒有什麼明顯原因女王不想再用這枚皇冠。

書中還透露一些更多細節，其中形容當時哈里王子為此事曾對王室員工非常「無禮」 。

最後，女王不得不出面才擺平了此事。

《太陽報》還稱，梅根（薩塞克斯公爵夫人）與凱特（劍橋公爵夫人）在如何對待王室員工方面也意見不一。

據內部人士消息來源稱，凱特一直在王室員工面前舉止小心謹慎。但梅根由於其習慣了好萊塢的工作環境，可能與凱特的做派截然不同。

肯辛頓宮拒絶對此進行置評。