英國脫歐緊要關頭 分手協議「幾近達成」

圖片版權 PA Image caption 英國首相特里莎·梅在議會接受質詢，稱脫歐協議「幾近達成」。

英國首相特里莎·梅說，脫歐談判接近尾聲，分手協議草案即將達成。

周二（11月14日）英國內閣開會，首相特里莎·梅希望在脫歐協議問題上獲得內閣班子的支持。但是她沒有透露脫歐協議的細節。

內閣會議之前，梅首相在英國議會表示，協議將讓英國對邊境、法律和資金有完全的掌控，能保護商貿和就業。

但是主要反對黨工黨領導人傑羅米·科爾賓說，英國在很多條規方面，將會是「路漫漫而遠兮，我就卡在半路上」，完全沒有任何真正作主的地方。

達成哪些一致？

在英國脫歐協議中， 未來愛爾蘭與北愛爾蘭如何劃清經濟貿易界限問題一直非常棘手。

在草擬的脫歐協議中，著重解決北愛邊境保障問題，宗旨就是確保在歐盟和英國未來就貿易關係無法達成協議的情況下，英國與北愛爾蘭之間不會重新設立邊境關卡。

至於人員流動問題，雙方可能承諾繼續保持自由往來。

據信，協議草案中將包括雙方390億英鎊分手費的詳情。

後續發展

如果英國內閣同意簽署草案，歐盟委員會預計將隨後公布這份500頁草案的詳細內容，以及雙方就未來經濟和安全關係的宣言。

本月晚些時候，來自歐盟27個其他成員國的代表將討論簽署脫歐協議的可行性。

據愛爾蘭總理此前的透露，峰會很有可能在11月25日舉行。

如果這些都順利走完，英國政府將要在議會爭取議員們的支持。據預測，英國議會很可能在12月7日舉行投票。

BBC政治事務記者約翰·皮爾納（John Pienaar）分析說，首相特里莎·梅在脫歐協議問題上正在下一把「大賭注」。

圖片版權 PA Image caption BBC政治事務記者分析說，此次脫歐談判達成的協議，後果將影響首相特里莎·梅的去留。

脫歐後的英國

作為歐盟成員，英國與世界其他地方貿易遵循的是歐盟統一簽訂的協議，總共22項跟單個國家的雙邊協議，5項涉及多個國家的多邊協議。這些協議覆蓋52個國家。

退出歐盟就意味著退出這27個貿易協議，與52個市場的貿易協定需要重新談判。

英國本身是個大市場，自帶魅力，單獨談協議也可能更有利。這方面有5種模式可供參考。

1. 挪威模式 （The Norway model）

歐洲經濟區成員，完全參與歐洲單一市場，必須向歐盟交費並遵循歐盟大部分法律，享受歐盟成員間的人員自由流動

挪威、冰島和列支敦士登不是歐盟成員，但是歐洲經濟區（單一市場）成員。它享受無限制市場凖入權益的代價是承擔一定份額的歐盟預算負擔，遵循共同規則和標凖等歐盟法規。歐盟國家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循歐盟在農業、漁業、司法和內政事務方面的法規。

但是，挪威對單一市場的規則制定沒有發言權。

圖片版權 Getty Images Image caption 奶酪，法國英國都有絶好品牌，常互通有無，免關稅。脫歐後，法國奶酪進英國就得交關稅，反過來也一樣。

2. 瑞士模式

歐洲自由貿易聯盟（EFTA）成員，但不是歐洲經濟區（EEA）成員，與歐盟簽訂雙邊經貿協議，覆蓋部分但不是全部貿易領域，也分擔歐盟預算但金額少於挪威。沒有義務遵從歐盟法律，但必須實施歐盟的相關規則以便開展貿易；雙方人員自由流動

瑞士與歐盟有自由貿易協議和120項雙邊經貿協議，絶大部分產業因此得以進入歐洲單一市場，但銀行業和其他服務行業受到市場凖入限制。瑞士出口的50%進入歐盟。

英國的銀行和金融業佔經濟的80%。

瑞士和歐盟人員自由流動。但2016年瑞士全民公投贊成對歐盟勞工人數加以限制，沒有付諸行動，卻已經招致歐盟報復，暫停相關協議並凍結瑞士參與歐盟教育項目資格。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其跟歐盟有關稅同盟，但在關鍵問題上沒有發言權

3. 土耳其模式

與歐盟關稅同盟，即向歐盟國家出口的工業產品沒有關稅和配額限制，但必須對從歐盟以外市場進口的商品徵收歐盟統一的對外關稅

土耳其不是EEA、EFTA成員，但與歐盟有關稅同盟，就像安多拉和聖馬利諾一樣。它向歐盟出口工業產品沒有關稅，沒有配額，但關稅同盟不包括農產品和服務產品。

土耳其不能自行規定對來自世界其他地方的進口商品關稅，必須用歐盟的稅率，而且對這些關稅的設置沒有發言權。

4. 加拿大模式

加拿大與歐盟之間的綜合性經濟貿易協議（Ceta）尚未生效，協議取消了絶大部分商品的關稅，但食品和服務排除在外，並規定要證明出口歐洲的商品原產地

圖片版權 AFP Image caption 新加坡和香港都是自由港，基本沒有關稅

綜合性經濟貿易協議（Ceta）談判持續了7年，現在仍未生效。根據協議，加拿大享有歐洲單一市場優先凖入資格，不需承擔挪威和瑞士那樣的義務，大部分關稅取消，但一些「敏感」食品，比如雞蛋和雞，關稅不免。

加拿大出口商必須能證明他們出口歐洲市場的商品全部是「加拿大製造」，以杜絶不符合協議規定的商品走後門進入歐盟；它們還必須採納歐盟的產品標凖和技術規範，而對這些標凖和規範的設定沒有發言權。

Ceta涵蓋了服務業的一部分，不是全部。對於英國而言，這種模式無法為英國金融業提供它現在在歐盟享受的地位和權益。

圖片版權 Getty Images Image caption 人員自由流動不但涉及人，還有經常隨主人旅行度假的寵物。

5. 新加坡和香港模式

城邦國家，沒有進出口關稅，單邊自由貿易

部分脫歐派人士主張英國採用新加坡或香港那種單邊自由貿易政策，取消一切關稅，只倚靠世貿組織框架。

沒有關稅對英國的農業和製造業有巨大的負面影響，工黨和左派陣營對此支持不會很多。