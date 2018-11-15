英國脫歐關頭大臣相繼辭職 分手協議成懸念

圖片版權 EPA / Getty Image caption 英國脫歐事務大臣多米尼克•拉布和就業與養老事務大臣艾絲特·麥克維等英國高官相繼宣佈辭職，公開反對梅首相的脫歐草案。

英國首相特里莎·梅剛剛宣佈政府內閣達成一致，通過脫歐草案，但是內閣大臣相繼辭職表示反對。歐盟方面惴惴不安。

英國首相特里莎·梅經過5個小時的馬拉松式內閣會議後宣佈在脫歐協議問題上獲得內閣大臣們支持。話音未落，內閣大臣的反對已經公開。

一些政府內閣大臣相繼提出辭職，表示強烈反對梅首相向歐盟提出的脫歐方案。

首先是英國脫歐事務大臣多米尼克·拉布宣佈辭職。隨即，就業與養老事務大臣艾絲特·麥克維也辭職。

還有相對級別較低的一些英國政府官員加入這批辭職潮，包括英國政府脫歐事務部次長、北愛爾蘭事務次長、議會事務國務秘書助理（司局級）等。

但梅首相在英國議會強調表示，這份協議有益於英國，是人民需要的一份協議，它將讓英國對邊境、法律和資金有完全的掌控，能保護商貿和就業。

但是主要反對黨工黨領導人傑羅米·科爾賓說，這是一份"流產的協議"，因為它"已經越過政府自己設立的紅線"。

歐盟方面雖然早些時候高興地宣佈收到了英國脫歐協議草案，但現在則惴惴不安地關注英國內政發生的突變到底會有多大衝擊。

達成哪些一致？

在梅首相提出的英國脫歐協議草案中， 未來愛爾蘭與北愛爾蘭如何劃清經濟貿易界限問題這個一直非常棘手的問題是導致內閣分歧的一個爆發點。

在草擬的脫歐協議中，著重解決北愛邊境保障問題，宗旨就是確保在歐盟和英國未來就貿易關係無法達成協議的情況下，英國與北愛爾蘭之間不會重新設立邊境關卡。

至於人員流動問題，雙方可能承諾繼續保持自由往來。

據信，協議草案中將包括雙方390億英鎊分手費的詳情。

後續發展

如果英國內閣同意簽署草案，歐盟委員會預計將隨後公布這份500頁草案的詳細內容，以及雙方就未來經濟和安全關係的宣言。

本月晚些時候，來自歐盟27個其他成員國的代表將討論簽署脫歐協議的可行性。

據愛爾蘭總理此前的透露，峰會很有可能在11月25日舉行。

圖片版權 PA Image caption 英國首相特里莎·梅在議會接受質詢，稱脫歐協議「幾近達成」。

如果這些都順利走完，英國政府將要在議會爭取議員們的支持。據預測，英國議會很可能在12月7日舉行投票。

BBC政治事務記者約翰·皮爾納（John Pienaar）分析說，首相特里莎·梅在脫歐協議問題上正在下一把「大賭注」。

圖片版權 PA Image caption BBC政治事務記者分析說，此次脫歐談判達成的協議，後果將影響首相特里莎·梅的去留。

脫歐後的英國

作為歐盟成員，英國與世界其他地方貿易遵循的是歐盟統一簽訂的協議，總共22項跟單個國家的雙邊協議，5項涉及多個國家的多邊協議。這些協議覆蓋52個國家。

退出歐盟就意味著退出這27個貿易協議，與52個市場的貿易協定需要重新談判。

英國本身是個大市場，自帶魅力，單獨談協議也可能更有利。這方面有5種模式可供參考。

1. 挪威模式 （The Norway model）

歐洲經濟區成員，完全參與歐洲單一市場，必須向歐盟交費並遵循歐盟大部分法律，享受歐盟成員間的人員自由流動

挪威、冰島和列支敦士登不是歐盟成員，但是歐洲經濟區（單一市場）成員。它享受無限制市場凖入權益的代價是承擔一定份額的歐盟預算負擔，遵循共同規則和標凖等歐盟法規。歐盟國家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循歐盟在農業、漁業、司法和內政事務方面的法規。

但是，挪威對單一市場的規則制定沒有發言權。

圖片版權 Getty Images Image caption 奶酪，法國英國都有絶好品牌，常互通有無，免關稅。脫歐後，法國奶酪進英國就得交關稅，反過來也一樣。

2. 瑞士模式

歐洲自由貿易聯盟（EFTA）成員，但不是歐洲經濟區（EEA）成員，與歐盟簽訂雙邊經貿協議，覆蓋部分但不是全部貿易領域，也分擔歐盟預算但金額少於挪威。沒有義務遵從歐盟法律，但必須實施歐盟的相關規則以便開展貿易；雙方人員自由流動

瑞士與歐盟有自由貿易協議和120項雙邊經貿協議，絶大部分產業因此得以進入歐洲單一市場，但銀行業和其他服務行業受到市場凖入限制。瑞士出口的50%進入歐盟。

英國的銀行和金融業佔經濟的80%。

瑞士和歐盟人員自由流動。但2016年瑞士全民公投贊成對歐盟勞工人數加以限制，沒有付諸行動，卻已經招致歐盟報復，暫停相關協議並凍結瑞士參與歐盟教育項目資格。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其跟歐盟有關稅同盟，但在關鍵問題上沒有發言權

3. 土耳其模式

與歐盟關稅同盟，即向歐盟國家出口的工業產品沒有關稅和配額限制，但必須對從歐盟以外市場進口的商品徵收歐盟統一的對外關稅

土耳其不是EEA、EFTA成員，但與歐盟有關稅同盟，就像安多拉和聖馬利諾一樣。它向歐盟出口工業產品沒有關稅，沒有配額，但關稅同盟不包括農產品和服務產品。

土耳其不能自行規定對來自世界其他地方的進口商品關稅，必須用歐盟的稅率，而且對這些關稅的設置沒有發言權。

4. 加拿大模式

加拿大與歐盟之間的綜合性經濟貿易協議（Ceta）尚未生效，協議取消了絶大部分商品的關稅，但食品和服務排除在外，並規定要證明出口歐洲的商品原產地

圖片版權 AFP Image caption 新加坡和香港都是自由港，基本沒有關稅

綜合性經濟貿易協議（Ceta）談判持續了7年，現在仍未生效。根據協議，加拿大享有歐洲單一市場優先凖入資格，不需承擔挪威和瑞士那樣的義務，大部分關稅取消，但一些「敏感」食品，比如雞蛋和雞，關稅不免。

加拿大出口商必須能證明他們出口歐洲市場的商品全部是「加拿大製造」，以杜絶不符合協議規定的商品走後門進入歐盟；它們還必須採納歐盟的產品標凖和技術規範，而對這些標凖和規範的設定沒有發言權。

Ceta涵蓋了服務業的一部分，不是全部。對於英國而言，這種模式無法為英國金融業提供它現在在歐盟享受的地位和權益。

圖片版權 Getty Images Image caption 人員自由流動不但涉及人，還有經常隨主人旅行度假的寵物。

5. 新加坡和香港模式

城邦模式，沒有進出口關稅，單邊自由貿易

部分脫歐派人士主張英國採用新加坡或香港那種單邊自由貿易政策，取消一切關稅，只倚靠世貿組織框架。

沒有關稅對英國的農業和製造業有巨大的負面影響，工黨和左派陣營對此支持不會很多。