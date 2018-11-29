圖片版權 Nathaniel Hall Image caption 納撒尼爾·霍爾發生第一次性行為後，感染了艾滋病毒

納撒尼爾·霍爾（Nathaniel Hall）發生第一次性行為後，感染了艾滋病毒（HIV，又稱愛滋病毒）。那時他只有16歲，恐懼、羞愧和對自己的厭惡讓他在接下來的14年中，對家人隱瞞了自己的病情。最近，他公開了自己的同志身份。

去年，他第二次「出櫃」，寫了一篇有關自身經歷的劇本。納撒尼爾今年32歲，是曼徹斯特的一名戲劇工作者，他希望自己的作品可以引發流行文化中關於艾滋病的討論。納撒尼爾回憶了少年時如何面對被確診為艾滋病時的經歷。

圖片版權 Nathaniel Hall Image caption 納撒尼爾·霍爾說：「他告訴我，他接受了檢查，身體狀況很好。當時我16歲，沒有能力去質疑他的說法。」

夏日戀情

我大約13、14歲時就知道自己是同性戀，遇見當時的戀人時我只有16歲。對方的年紀比我大，大概20出頭到25歲。突然間，這位較年長的男同志注意到我。這一切都讓人著迷，然後我們開始約會。

我們的關係沒有持續多久，只有幾個月的時間。這些都發生在夏天，是一段夏日的浪漫戀情，之後我們分道揚鑣。

當我告訴他（艾滋病診斷的事情）時，他的朋友們說，我是一個愚蠢的小男孩，我在說謊，還有比這更傷人的話。

我只是很希望他也去做艾滋病測試，接受相應治療，這樣他就不會把病毒傳染給別人，因為大多數感染都來自那些不知道自己感染了病毒的人。他告訴我，他接受了檢查，身體狀況很好。當時我16歲，沒有能力去質疑他的說法。

圖片版權 Nathaniel Hall Image caption 青少年時期和近期的納撒尼爾·霍爾

「就像被巴士撞了」

當我拿到診斷時，我才剛剛17歲。我記得診所的工作人員對我非常友善。我回到家後決定走進臥室，把門關上，沒有對其他人說這件事。

看到診斷的感覺就像被巴士撞了，因為當我試著回憶的時候，那像是一種被重重撞擊的感覺，我記得我哭了。

那時不是艾滋病流行的時代，已經可以進行藥物治療，效果還不錯並且仍在不斷改善。但是我被告知還能活約37年，在那個年紀得知這個數字還是很難承受的一件事情。

我在大學獲得了一些諮詢和幫助，覺得情況還不錯，直到去年年底，我有點崩潰。

「羞恥感控制了我」

我認為羞恥感是最折磨人的，艾滋病是唯一一種自帶道德判斷的疾病，甚至在某種程度上還帶有自我判斷。

我是一名同志，但是我在異性戀的世界中長大。你會聽到這樣的說法，你在道德上是錯誤的，或者你做的事情很骯髒，應該為此感到羞恥。對於這些說法，我變得特別敏感。然後你還會聽到這樣的警告，「哦，你會受到懲罰的」。所以，那一刻似乎預言正在成真。

我在學校讀書時，關於同性戀唯一的性教育就是一則視頻。視頻中，一名男同志死於艾滋病。那則視頻完全過時了，但我得到的這些信息——我所做的是錯誤的或不道德的事情等等——不是來自家人，而是來自於周邊。

隨著時間推移這些觀點逐漸被理解接受，然後我成為了那個模板形像。所以我覺得羞恥感真的控制了我。

「我認不出自己」

我人生的一個關鍵時刻是在一場派對後，當時我兩天沒睡。我在鏡子中端詳自己，發現我認不出自己了。我那時意識到，毒品和酒精不一定會佔據我的生活，但是我已經在以一種對自己無益的方式濫用它們了。

這絶不是嚴重的上癮，我想通過酒精進行自我治療，擺脫多年累積的低層次的焦慮和壓力。我覺得，如果我不做什麼，這可能發展成嚴重的問題。有的事情必須改變。

圖片版權 Lee Baxter Image caption 納撒尼爾·霍爾

「他們感到抱歉」

我需要告訴我的家人。之前我嘗試了很多次，但是從來沒能成功。所以我開始創作戲劇，寫一些東西，然後我決定寫一封信給我的父母和兄弟姐妹。

我給自己一個下午的時間，把想說的話都寫下來。我告訴自己，我不一定要把它寄出去，只需要把它寫下來，然後看看自己的感受。但是寫完之後，我非常平靜。在我改變主意之前，我把它裝進信封寄了出去。我這樣做是因為我嘗試了很多次要說出來，但是我做不到。

老實說，得到的回應十分平淡。所有人都給我打了電話或發了短信。他們的反應都不錯，只是很抱歉讓我覺得，我必須保守這個秘密這麼久。

我媽媽第二天來看我，我們聊了聊。我媽媽說：「我的兒子為這件事自己掙扎了那麼久，我很難過。」

那是因為恐懼。許多男同志都有恐同症和羞恥感，它們的力量非常強大。即使你生活在一個充滿愛的家庭，你仍然會糾結要不要告訴他們。

圖片版權 Nathaniel Hall Image caption 納撒尼爾·霍爾

「每天早上醒來，我心裏都有個疙瘩」

這不是說，所有事情都解決了。製作這部劇讓我遇到了一些困難。但我感覺輕鬆多了，處理事情的能力也強多了。以前每天早上醒來，我心裏都有個疙瘩。

我從沒覺得它影響了我，但是我告訴家人後，它有所消解。然後我想，「我的天哪，你生活在這樣嚴重的焦慮中」。每天早上，我首先感覺到胸口的恐懼，現在我也能感覺到它。

但是自從我開啟這次旅程，開始承認自己的崩潰，承認自己曾做過的糟糕選擇，坦然面對後，我不必成為我曾想成為的那個完美的人，我終於自由了、解脫了。

故事由保羅·基夫尼（Paul Keaveny）記錄。