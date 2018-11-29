大學學位值多少錢？報告揭示哪些名校女生收入高

圖片版權 Getty Images Image caption 女性有沒有大學學位對今後收入有巨大影響

亞洲文化中普遍重視文化教育，然而，即使這樣在受教育方面，有些地區仍然存在重男輕女現象。

那麼，上大學受教育到底對一個人今後的收入有多大影響，尤其如果你是女性的話。

根據英國一項有關統計數據表明，女性如果有大學學歷，可以顯著增加她們的工資收入。

而最大的贏家是在牛津大學主修數學的女生。而那些在布里斯托大學學習經濟的男生畢業後收入增長幅度最大。

英國教育部和財政研究所的數據顯示，女性接受高等教育更有可能從中受益。

大學畢業女生比沒有上大學女性工資收入平均高出近三分之一。

相比而言，有學位的男性比沒有學位男性的收入平均高出8%，特別是薩塞克斯大學哲學系畢業的男生，收入最低。

為什麼女大學生收入高？

圖片版權 Alamy Image caption 上大學可以大幅增加女性的收入

從英國的數據看，一位有大學學位的女性比沒有學位女生平均每年多收入6700英鎊。

而且，無論女性上的是哪所大學，學的是哪個課程？有學位的女性總的平均收入較高。

相比之下，男性上沒上過大學，其日後的收入並不太顯著，特別是如果把上大學的費用考慮進去的話。

這又是為什麼呢？該研究報告說，取得大學學位對女性來說顯然是一個「極好的投資」，因為它可以大幅增加她們的收入。

因為沒有學位的女性更可能做收入較低的工作。

另外一個原因是，那些沒有大學學位的年輕女性更有可能做一些兼職工作。

這可能是因為沒有上大學的女性比有學位女性更早生小孩的原因。

所學科目是否重要？

Image caption 歷史悠久的牛津大學

除了學位之外，該研究報告也關注了不同學科畢業生之間的收入差異。

收入最高的是那些攻讀醫學、經濟、數學、商業以及法律等學科的畢業生。

尤其是女性學醫的話，她們預期可以比沒上過大學的女性收入高出78%。

與此同時，「含金量」最低的學科分別是藝術類、哲學和英語學科。

如果是男生學習以上學科的話，其畢業收入反而比沒上過大學的男生更低，其中特別是學習創意藝術類的男生收入最低。

選擇在哪所大學就讀也非常重要。例如，這幾所學校畢業的女性收入最高：

倫敦政治經濟學院（The London School of Economics）

帝國理工 （Imperial College London）

倫敦大學國王學院（King's College London）

倫敦大學亞非學院（the School of Oriental and African Studies）

牛津大學（University of Oxford） 。

布里斯托和劍橋大學畢業的男生收入最高。

以上結果也給英國大學提出一些尖銳的問題，既然不同大學和不同科目的畢業生收入差距如此之大，那麼，英國大學每年收取平均9500英鎊的學費是否合理？

英國教育部下屬的大學部長山姆·吉馬（Sam Gyimah）說，提高信息透明度有助於確保年輕人對大學以及學科做出明智的選擇，這一點至關重要。

因為，這樣有助於學生們的投資回報物有所值。