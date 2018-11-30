英國女子「懷孕三年」 結果令人大吃一驚

圖片版權 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 手術前的法威爾

世界之大，無奇不有。英國威爾士的一名年輕女子肚子不斷膨大，疑似懷孕。但多次懷孕測試都是陰性。

這到底是怎麼一回事？難道懷孕測試都錯了，還是醫生誤診？

最後真相大白，原來她懷的不是孩子，而是一個重達26公斤的卵巢囊腫，相當於7個新生嬰兒的重量。

這名28歲的女子叫法威爾，生活在威爾士的斯旺西。

從2014年開始，她注意到自己的肚子開始逐漸變大。法威爾覺得自己可能是「開始長胖」。

之後的2年，法威爾的肚子不斷增長，由於法威爾跟自己伴侶長期生活在一起，兩人也不禁懷疑是否「有喜」了？

因為肚子隆起是一個比較緩慢的過程，所以也沒覺得有什麼不對勁。

幾次在家中用懷孕試紙測試結果呈陰性之後，法威爾認為自己是長胖了。

但隨著肚子不斷長大，人們總是問她孩子什麼時候出生？為了避免尷尬和解釋，法威爾只好將計就計，假裝承認自己待產。

這種情況持續了一段時間以後，終於有一天法威爾在辦公室上班時突然暈倒。

手術切除

圖片版權 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 躺在檢查牀的法威爾也開始恐慌，感覺大事不好。

這時，她才鼓起勇氣去看家庭醫生（GP,General Practitioner）。但儘管驗血結果呈現陰性，醫生仍然認為法威爾一定是懷孕了。

但醫生同時推薦法威爾去做超聲波掃描。於是，在2017年1月法威爾終於在伴侶的陪同下躺在檢查牀上。

當放射科醫生用探頭對凖法威爾的肚子開始檢查時，眼裏充滿驚恐。

與此同時，躺在檢查牀的法威爾也開始恐慌，感覺大事不好。

隨後，法威爾被送去做進一步的緊急CT掃描，結果發現自己「懷的」是一個巨大的卵巢囊腫。

在一系列的檢查之後，醫生決定用外科手術的方法切除囊腫。

圖片版權 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 法威爾和伴侶傑米

在等待手術期間，由於該囊腫不斷膨脹法威爾的生活已經受到了種種限制，例如，開車，上樓這些平時簡單的事情對她來說都極具挑戰性。她甚至出現呼吸困難，而且步履維艱。

去年3月份，醫生終於成功切除了法威爾的囊腫，它重達26公斤。

圖片版權 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 切除囊腫後的法威爾

雖然手術給法威爾留下巨大的傷疤和妊娠紋，但不會影響她未來的生育能力。

卵巢囊腫

其實，卵巢囊腫在行經年齡的女性中非常普遍，通常不會引發任何症狀，但在已經停經女性中並不常見。

大多數卵巢囊腫會自行消失，不需要任何干預和治療。

但是，如果囊腫不消失，一直在生長，而且可能形成多個囊腫就是問題了。這時候就應該去看醫生，尋求專業幫助了。