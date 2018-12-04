Image caption 朱迪·卡內爾把自己稱作"Snapchat高級女郎"。

BBC發現，Snapchat正被用作交易性暴露圖像及視頻。26歲的英國女性朱迪·卡內爾（Jodie Carnall）便是其中一人，她說自己每月在Snapchat上可以賺5100美元，但為此也成為了網絡暴力針對的對象，犧牲了個人生活。

「這是個像樣的生意，」朱迪說。

「這跟歌手唱歌或者演出，或者藝術家賣自己的畫一樣。只不過我是在賣自己的照片和視頻。」

朱迪把自己稱作「Snapchat高級女郎（Snapchat Premium girl）」。

朱迪會收取每月25到250美元不等的月費，然後在合規的Snapchat上給自己的訂閲者發送性暴露照片和視頻。

Snapchat稱，禁止發佈這類內容，一旦發現會被刪除，但朱迪的生意從2016年以來沒有中斷。

她會在推特、Facebook、Instagram等社交媒體平台為自己的服務做廣告，聲稱自己在接受訂閲前會仔細檢查那些用戶是否是真人賬號。

但這也帶來不少讓她難過的評論，很多人反對她的工作，且措辭十分有攻擊性。

Image caption 朱迪每周向訂閲者多次發送照片和視頻。

「人們叫我『蕩婦』，還有其他類似稱呼，這讓我很難過，」她說。

在BBC《維多利亞·德比希爾》（Victoria Derbyshire）節目組採訪她的時候，拍攝剛過20分鐘，朱迪便收到了一封來自陌生男子的信息，信息裏寫道：「你是個賤婦。我承認你很美，但鄙視你出賣自己的身體和照片。很遺憾，這個世界已經沒有道德可言了。」

她解釋稱：「我每小時或每半小時便會收到一條這樣的信息，從早到晚。」

「今天晚上我朋友會問，『拍攝怎麼樣？』……我想我會崩潰。」

「但是，」她說道，「我以前坐辦公室的工作很悲慘，我也很愛金錢。」

管理Snapchat已經成為她的全職工作，因為她那40個左右的訂閲者需要額外內容。她的內容範圍從脫衣舞覆蓋到自慰視頻。

律師稱，在英國出售這些內容並不違法，除非客戶未滿18歲或上傳內容特別露骨。

但節目組將所發現的內容展示給Instagram後，Instagram已經攔截所有被用來推銷自己服務且與高級Snapchat（Premium Snapchat）有關的話題標籤。

Snapchat則發表聲明稱，該公司不允許「推廣或分發色情內容」。

「那些私下分發色情內容的賬號是在刻意濫用我們平台的服務條款，」該公司在聲明中表示。

「一旦被舉報，我們會移除相關內容。」

令人受傷的評論

朱迪把Snapchat視作安全的賺錢環境，因為她從不需要與客戶面對面交流。

「我不是應召女郎，以前有人願意花幾千幾萬鎊找我去見男人，我說了『不』，」她稱。

但她承認，這份工作影響她的私人生活。

她已經好幾個月沒交男朋友了，許多男人對她評頭論足。

「（我告訴他們我的工作）之後他們不會想要跟我約會。想約會的人也都是為了錯誤的目的，」她說。

她的家人也對這項工作的長遠影響表示擔憂。

如果每月花250美元，訂閲者可以把朱迪的內容保存到自己手機。這意味著她就此失去了對內容的控制權，也不會知道這些內容會被如何利用。

「前程被毀」

色情報復求助熱線（Revenge Porn Helpline）創辦人勞拉·希金斯（Laura Higgins）認為，這種情況需要更多保護措施。

勞拉所在的慈善機構經常會收到像朱迪這種人的電話，她們之前在網上出售的情色內容重新出現，使得當事人被勒索或是前途盡毀。

勞拉稱，這些視頻甚至會被其他人利用進行性勒索，會有人把這些內容發給男性，讓他們認為與自己對話的是漂亮女性，並引誘他們把自己的暴露的照片發送過來，進而勒索這些男性。

英國數碼文化傳媒體育部發言人表示，希望網絡平台可以「確保所提供的服務符合年齡限制」，該部門正與科技公司、兒童慈善團體及有關各方合作，制定新的法律，幫助英國打造世界上最安全的線上環境。

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朱迪表示，將繼續在Snapchat上出售這些內容，直到「不再方便」的那一天。

兩年前，她還很難養活自己。而現在，她的收入是以前的四倍，這些錢讓她覺得一切都是值得的。

這筆收入讓她的生活更加自由，但她也不掩飾其中的弊端。

「作為一個女人，如果你得到的關注只有（與性有關的評論），會讓你覺得自己沒有什麼價值，"她說。

「我所收到的都是，『給我看看你的胸』，或者『我現在想看你穿內衣的樣子』，或者『你好骯髒，你好下流』。」

「有時我會哭。這很讓人難過，因為我基本上得不到任何善意的關注。」